Во что поиграть в марте 2024-го? Возвращение Outcast, Alone in the Dark и Dragon’s Dogma

Весна пришла. Одни будут радоваться теплу. Другие — впадать в депрессию под дождём при виде серо-коричневых пейзажей. Но всех объединяет то, что от творящегося за окном можно будет отвлечься за видеоигрой. В этом помогут мартовские релизы, которые действительно на любой вкус.

The Thaumaturge

Когда и где: 4 марта на PC, XSXS, PS5

Что: RPG про сверхъестественную версию Польши 1905 года

Перевод: текст

О чём: Варшава — не самое спокойное место в начале XX века. А Виктор Шульский к тому же может видеть потусторонних существ, салюторов, вселяющихся в тела людей. И ему на месте не сидится — Шульский постоянно встревает в конфликты с нечистью.

Почему ждали: ролевая игра с неплохой графикой, с боёвкой в духе Persona 5 и в незаезженном сеттинге царской России? Звучит как мечта.

Чего опасаемся: что The Thaumaturge смотрится хорошо только на поверхностном уровне. И что первые обзоры будут правы и перед нами просто очень средний проект.

Snufkin: Melody of Moominvalley

Когда и где: 7 марта на PC, Switch

Что: адвенчура в мире муми-троллей

Перевод: полный (текст)

О чём: строгий Смотритель решил изуродовать Муми-дол сетью парков. Ему противостоит Снусмумрик со своей губной гармошкой.

Почему ждали: по трейлерам перед нами предстаёт чуть ли не идеальное игровое воплощение книг Туве Янссон. С яркой графикой, напоминающей об обложках книг о муми-троллях. С уютной, но несколько меланхоличной музыкой — на которой ещё и завязаны многие головоломки.

Чего опасаемся: что разработчики забыли добавить в игру волшебства и перед нами фальшивая ёлочная игрушка.

Unicorn Overlord

Когда и где: 8 марта на XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: тактическая фэнтезийная JRPG

Перевод: нет

О чём: генерал Валмор поднял восстание против короля, что в итоге привело к войне между пятью народами на целом континенте. Принцу Алену приходится почти с нуля собирать армию, чтобы дать отпор предателю.

Почему ждали: Vanillaware — гарантия качества. 2D-арт в её играх всегда просто восхитителен. Сюжет прошлого проекта студии, 13 Sentinels: Aegis Rim, вообще считают одним из лучших среди сюжетов JRPG. В других проектах Vanillaware геймплей оттачивали безумные фанатики своего дела. Любопытно, что они собираются сделать в духе Ogre Battle и Fire Emblem.

Чего опасаемся: что игровому процессу будет недоставать глубины, а истории не хватит оригинальности.

Contra: Operation Galuga

Когда и где: 12 марта на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: олдскульный run’n’gun

Перевод: текст

О чём: в 2631 году на остров возле Новой Зеландии упал метеорит. С его помощью террористическая организация «Красный сокол» хочет уничтожить всё человечество. Это должны предотвратить Билл Райзер и Лэнс Бин, двое элитных бойцов. И если завязка кажется вам хорошо знакомой, то вы правы — просто это ремейк той самой Contra 1987 года.

Почему ждали: может, с полным перезапуском у «Контры» получится нормально вернуться. Тем более что трейлеры выглядят довольно неплохо.

Чего опасаемся: что мы получим очередное позорище в духе последних частей серии. Konami же мастерски рушит легендарные франшизы.

Outcast: A New Beginning

Когда и где: 15 марта на PC, XSXS, PS5

Что: экшен-адвенчура от третьего лица в фантастическом открытом мире

Перевод: полный

О чём: в 2007 году бывший спецназовец Каттер Слейд по заданию американского правительства отправился в параллельное измерение, чтобы помочь вернуть запущенный туда зонд и спасти от чёрной дыры Землю с планетой Адельфой. Спустя двадцать лет герою нужно вернуться в другой мир и спасти туземцев от роботов-поработителей.

Почему ждали: Outcast 1999 года была невероятно атмосферным фантастическим приключением, пришедшим словно из будущего. Часть его разработчиков решили тряхнуть стариной и достойно продолжить историю первой части в схожем стиле. Может, выйдет что-то достойное.

Чего опасаемся: что получится как с большинством попыток ветеранов индустрии возродить древнюю франшизу — либо невзрачная копия, либо скучная попытка сыграть на новых трендах, в которой нет почти ничего от оригинала.

Raw Metal

Когда и где: 19 марта на PC

Что: научно-фантастический стелс-битемап

Перевод: нет

О чём: одинокий мусорщик забрался в глубины горнодобывающего предприятия на далёкой экзопланете, принадлежащей коррумпированной мегакорпорации. Нужно как-то выживать.

Почему ждали: тёмная лошадка от неизвестных инди-разработчиков. Стелс по старым традициям Metal Gear, драки в духе Sifu и жутко стильная графика — интригующее сочетание.

Чего опасаемся: что Raw Metal постигнет участь большинства тёмных лошадок из инди — она окажется в канаве.

Alone in the Dark

Когда и где: 20 марта на PC, XSXS, PS5

Что: survival horror

Перевод: текст

О чём: вольный пересказ событий самой первой части серии. В 1920-х в таинственный готический особняк приехали детектив Эдвард Карнби, расследующий исчезновение хозяина поместья, и Эмили Хартвуд, пытающаяся понять, куда пропал её дядя. И там им придётся пережить паранормальные события.

Почему ждали: возможно, скоро мы увидим ещё одну хорошую переделку классики. По крайней мере, по трейлерам игра выглядит не хуже переосмысления Silent Hill 2 от Bloober Team.

Чего опасаемся: что это будет скучная и кривая попытка повторить успех ремейка Resident Evil 2.

Dragon’s Dogma 2

Когда и где: 22 марта на PC, XSXS, PS5

Что: фэнтезийная экшен-RPG

Перевод: текст

О чём: место действия — реальность, параллельная миру первой части. В ней также есть герой, который восстал из мёртвых и хочет вернуть своё сердце, украденное драконом (не в романтическом смысле).

Почему ждали: первая часть — одна из самых недооценённых игр прошлого десятилетия, в которой была великолепная боёвка (даже за мага, что редкость), хорошие квесты и интересная система спутников-«пешек». Сиквелу достаточно быть хоть чуть-чуть круче, чтобы стать номинантом на игру года.

Чего опасаемся: вдруг окажется, что нам было достаточно одной Dragon’s Dogma.

Princess Peach: Showtime!

Когда и где: 22 марта на Switch

Что: платформер с примесью целой кучи жанров

Перевод: текст

О чём: злая волшебница заколдовала театр, где планировалась масштабная череда спектаклей. И в этот раз всех спасать придётся самой принцессе Пич, которую обычно из неприятностей вызволял Марио.

Почему ждали: Nintendo делает одни из лучших платформеров. И в этот раз — с элементами адвенчуры, файтинга, битемапа, стелса, шмапа, симулятора готовки еды и чёрт знает чего ещё.

Чего опасаемся: а вдруг попытка впихнуть в игру всё и вся приведёт к тому, что получится унылый сборник казуальных мини-игр?

Millennia

Когда и где: 26 марта на PC

Что: пошаговая 4X-стратегия по заветам Sid Meier’s Civilization

Перевод: текст (полный)

О чём: возьми какую-нибудь цивилизацию и проведи её от каменного века к эпохе сингулярности. При этом твори самую дичёвую альтернативную историю.

Почему ждали: раз не выходит новая часть Civilization, то можно взглянуть и на новую альтернативу. В этот раз с пачкой удобных упрощений и глобально отличающимися ветками развития цивилизации, в которых свои технологии и юниты.

Чего опасаемся: что Millennia быстро забудут, как всех остальных прямых конкурентов Civilization.

Outpost: Infinity Siege

Когда и где: 26 марта на PC

Что: tower defense + шутер от первого лица + симулятор управления футуристической техникой

Перевод: нет

О чём: строй базу, мочи роботов.

Почему ждали: мало того, что мы редко видим подобные жанровые смеси, так ещё и трейлеры выглядят настолько зрелищно и по-взрывному, будто разработчики соревновались с «Трансформерами» Майкла Бэя. И, возможно, перед нами новый кооп-хит.

Чего опасаемся: что либо общее сочетание жанров окажется скучным, либо какой-нибудь элемент перетащит на себя почти всё внимание игрока. И что нам будет не хватать хоть какого-нибудь фонового сюжета.

Во что ещё поиграть:

The Outlast Trials (выход из раннего доступа 5 марта на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): кооперативный хоррор, где безоружные игроки совместно решают головоломки, спасаются от маньяков и (не) боятся. И всё это в рамках безумного эксперимента по промывке мозгов во времена холодной войны.

Death of a Wish (11 марта на PC, Switch): ролевая игра про СТИЛЬ. Нужно стильно рубить врагов под стильный драм-н-бейс в стильном мире, будто бы нарисованном в Paint во время приступа эпилепсии.

Goblin Stone (12 марта на PC): уютно-сказочная пошаговая роуглайт-RPG-вариация Darkest Dungeon про гоблинов, пытающихся отстроить своё поселение в жестоком мире искателей приключений.

Crown Wars: The Black Prince (15 марта на PC, XSXS, PS5): пошаговая тактика про Столетнюю войну, где реальные исторические события перемешаны с оккультизмом, который реально работает.

Lightyear Frontier (ранний доступ 19 марта на PC, XSXS): меха-симулятор фермера на далёкой планете. Синдзи, полезай в чёртового робота — пора копать грядки.

Between Horizons (25 марта на PC): 2,5D-адвенчура про детективов на корабле поколений. Небольшая отрада для тех, кто устал ждать Replaced и The Last Night.

Bulwark: Falconeer Chronicles (26 марта на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): градостроительный симулятор, где игроку придётся восстанавливать цивилизацию на островах посреди моря, разорённых апокалиптической войной сорок лет назад. И это в открытом мире — он добрался даже до этого жанра.

South Park: Snow Day (26 марта на PC, XSXS, PS5): кооперативная трёхмерная экшен-адвенчура про очередной хитроумно тупой план Картмана. В этот раз по спасению города от вечной зимы. На самом деле никакой фантастики в завязке сюжета нет — но кто в здравом уме назовёт «Южный парк» реалистичным сеттингом?

Pepper Grinder (28 марта на PC, Switch): пиксельный 2D-платформер про девушку-пиратку, пронзающую своим буром песок, скалы, монстров и, возможно, небеса.

Главные нефантастические игры марта:

Expeditions: A MudRunner Game (5 марта на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): новая часть MudRunner — серии, посвящённой езде на грузовиках по бездорожью. Главный конкурент Death Stranding за звание лучшего симулятора курьера.

Classified: France ’44 (6 марта на PC, XSXS, PS5): пошаговая тактика в духе Xcom про Вторую мировую. Теперь можно злиться из-за промахов во время стрельбы в упор ещё и по нацистам.

Rise of the Ronin (22 марта на PS5): нечто среднее между Nioh и Ghost of Tsushima про последние годы периода Эдо в Японии. Несмотря на то что игру делала Team Ninja, кажется, там не будет магии и чудовищ.

Open Roads (28 марта на PC, XSXS, PS4, PS5, Switch): помесь интерактивного кино и симулятора ходьбы про поездку матери и дочери за город. Но всё должно быть куда интересней, чем звучит: игру издаёт Annapurna Interactive, которая не выпускает ерунду.