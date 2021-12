Самые ожидаемые игры 2022 года

Что? Слэшер

Где? Switch

Когда? В течение года

Чего ждём? Триквел ураганного экшена про боевитую ведьму анонсировали аж в 2017 году, и с тех пор периодически подкармливали новостями в духе «да-да, мы активно работаем». Но вот наконец в сентябре 2021 года разработчики отчитались, что вышли на завершающий этап, и Bayonetta 3 поступит в продажу в 2022 году. Сумасшедшая динамика, крутейшие визуальные эффекты магии и безудержная фантазия на месте. Единственное, что смущает, — мощностей Switch явно не хватает, чтобы раскрыть весь потенциал проекта — на PS5 и XSXS игра смотрелась бы в разы лучше и современнее.

Что? Соулсборн

Где? PC, PS4, PS5, X1, XSXS

Когда? 25 февраля

Чего ждём? Про эту игру мы уже писали в ожиданиях, но этот тот самый случай, когда не грех повториться. Всё-таки работы FromSoftware Inc., по нашей версии, стали главным достижением игровой индустрии прошлого десятилетия. Миллионы людей по всему миру открыли для себя, что могут получать удовольствие от сложных игр. Мрачная эстетика миров, придуманных студией Хидэтаки Миядзаки, стала для многих ламповой, успокаивающей и родной. А общая недосказанность игрового лора и его сокрытость побуждали начинать всё новые и новые путешествия в поисках ещё не найденных крупиц информации.

И вот теперь нас ждёт ещё одна порция страданий — только на сей раз к её созданию приложил руку главный фэнтези-писатель современности Джордж Мартин. Обещают огромный открытый мир, креативных врагов и большую свободу развития персонажа. И при сохранении всех плюсов культовой Dark Souls игроки смогут заглянуть в новый мир, с головой погрузившись в его мрачные, тягучие тайны. И уж в этот раз проект точно не отложат ещё на год-другой!

Что? Ролевая игра

Где? PC, PS4, PS5, X1, XSXS

Когда? 1 марта

Чего ждём? Неряшливый, но потенциально сильный ролевой проект европейской школы. Piranha Bytes в нашей стране известна, прежде всего, двумя вещами — серией «Готика» и своим тотальным неумением делать что-либо другое. Только в 2017 году студия наконец смогла переломить ситуацию, выпустив ELEX — постапокалиптическую ролевую игру со стрельбой. На звание шедевра ELEX не претендовала, но зато смотрелась уверенным шагом в правильном направлении — к новым горизонтам. Сиквел ELEX вполне может привести Piranha Bytes к концу этой дороги. Да, студия вполне может оступиться и выдать нечто пресное и изрядно забагованное — но и шансы получить увлекательную ролевую игру у нас тоже есть. Это явно не тот случай, когда надо бежать делать предзаказ, — но именно та ситуация, когда за проектом стоит следить и дождаться рецензий.

Что? Ролевая игра

Где? PC и PS5

Когда? 24 мая

Чего ждём? Ролевой экшен про попаданку, которая разит всех направо-налево боевой магией и попутно пытается вернуться из довольно мрачного фэнтезийного мира обратно в родной Нью-Йорк. По трейлерам игра выглядит довольно заманчиво и весьма по-японски, ведь над ней работали бывшие создатели Final Fantasy XV — не самой удачной, но довольно стильной части знаменитой серии. И, так или иначе, экшены, где герой сражается исключительно с помощью магии, да ещё и в более-менее открытом мире, появляются нечасто, так что уже хотя бы поэтому Forspoken вполне стоит того, чтобы её ждать.

Что? Лего-игра по мотивам девяти фильмов

Где? PC, PS4, PS5, X1, XSXS

Когда? Весной

Чего ждём? Новую игру про далёкую-далёкую галактику, собранную из кусочков конструктора LEGO. Историю Скайуокеров нам рассказывают в таком формате уже не в первый раз, вот только теперь она выйдет продолжительнее, ведь будет включать в себя события трилогии сиквелов. И даже если вы их недолюбливаете, это не повод проходить мимо — как обычно, Lego Star Wars перескажет киноленты в сатирическом ключе. Правда, если судить по трейлерам, юмору в игре несколько поубавится — зато разнообразного экшен-геймплея станет только больше.

Что? Пошаговая тактика

Где? Switch

Когда? В течение года

Чего ждём? Продолжение весёлой пошаговой тактической игры, где герои игр Nintendo сражаются бок о бок с кроликами от Ubisoft. Первая Mario + Rabbids была прекрасной во всех отношениях — и как милое, забавное приключение, полное визуальных гэгов, и как продуманная пошаговая тактика, заставлявшая мозги выкладываться по полной. В сиквеле обещают ещё более увлекательные сражения и всё такой же милый геймплей между схватками. Если у вас есть Switch и вы любите пошаговые тактические игры — обязательно присмотритесь к Sparks of Hope. А пока можете пройти или перепройти первую часть, Kingdom Battle — мы ведь уже говорили, что она чудо как хороша?

Что? Пошаговая тактика

Где? PC, PS4, PS5, X1, XSXS и Switch

Когда? В течение года

Чего ждём? Нового хита от создателей XCOM. Люди, которые буквально за уши вытащили жанр из вод Стикса, работают над новой пошаговой тактикой — на этот раз с супергероями Marvel. Под наше командование встанут Доктор Стрэндж, Росомаха, Призрачный гонщик и ещё куча знакомых по комиксам и их экранизациям персонажей, которые вместе будут отражать угрозу, с которой не могут справиться даже Мстители. И если в случае с Mario + Rabbids прикоснуться к прекрасному смогут только обладатели консолей от Nintendo, то потенциальная аудитория Midnight Suns куда шире.

Что? Приключения, стелс

Где? PC, PS5, XSXS и Switch

Когда? В течение года

Чего ждём? Новую главу страшноватой сказки о дружбе, семейных узах и ордах злобных крыс. Амиция и её брат Гуго снова в пути и снова борются за выживание. Герои подросли, но опасность для них не стала меньше. Трейлеры обещают добавить больше мрачности и эпичности происходящему, а картинка выглядит удивительно сочной и детализированной. Поскольку оригинал получился отличным, то и новая глава Plague Tale наверняка выйдет на славу.

Что? Кооперативный шутер

Где? PC и XSXS

Когда? Летом

Чего ждём? Кооперативный шутер от авторов Dishonored и недавней Deathloop, на этот раз про охоту на вампиров. В городке Рэдфол, что расположен на острове, в результате какого-то эксперимента появляются кровососы, и команде героев предстоит решить проблему, пока она не стала общепланетарной. Однако не всё так просто: во-первых, вампиры стремительно эволюционируют, получая новые способности, а во-вторых, в городе полно культистов, мечтающих превратиться в кровососов.

Redfall выглядит как очень стильная попытка сделать свой собственный Left 4 Dead 3, раз уж у Valve всё никак не дойдут руки, а у Turtle Rock с их Back 4 Blood они оказались коротковаты. Так что ждём!

Что? Шутер с видом от первого лица

Где? PC, XSXS

Когда? 28 апреля

Чего ждём? Возвращения легенды. Для постсоветского человека S.T.A.L.K.E.R. — уникальный феномен, нащупавший путь к его сердцу, минуя желудок. Знакомые пейзажи и техника, довольно точно воссозданная Зона отчуждения и постапокалиптический мир, живущий по своим законам. Сверхпопулярная книжная серия, способная соперничать разве что с романами о Гарри Поттере, боевой фантастикой да детективами Марининой и Донцовой. Нежная, не слабеющая с годами любовь — и это несмотря на кучу багов, которыми изобилуют игры этой серии до сих пор, множество лет и патчей спустя. И вот продолжение этого феномена наконец-то выйдет и поборется за звание игры года с другими роскошными проектами вроде God of War: Ragnarock, Elden Ring и Starfield. Про сюжет, естественно, не известно ничего, но по трейлерам можно оценить отменную картинку. В общем, выход Heart of Chernobyl — одна из причин, заставляющих нас ждать наступления нового года с детским нетерпением.

Что? Космическая ролевая игра

Где? PC, XSXS

Когда? 11 ноября

Чего ждём? Дорогое космическое приключение, которое достойно занять своё место в истории между «Скайримом» и шестой The Elder Scrolls. Bethesda Game Studios впервые за четверть века взялись делать совершенно новый игровой мир, и чертовски любопытно будет увидеть, каким он у них получится. В любом случае подобная смелость уже достойна уважения: имея на руках дойных коров в виде серий The Elder Scrolls и Fallout, рискнуть всем и отправиться к звёздам. Подробностей о самой игре маловато — нам обещают возможность создать героя на свой вкус и безграничную свободу в путешествиях по космосу. И хотя эти намёки довольно туманны, есть ощущение, что Starfield нацелилась спихнуть Mass Effect с пьедестала главной космической ролевой игры. И хочется отнюдь не саркастически пожелать Bethesda успеха — ещё одна чертовски хорошая и безумно дорогая ролевая игра про космос явно будет не лишней.

Что? Ролевая игра

Где? PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

Когда? 18 марта

Чего ждём? Попытку авторов главной серии jRPG всех времён сыграть на поле соулсборнов. По трейлерам происходящее напоминает гремучую смесь из ещё не вышедшей Final Fantasy XVI и отличной Devil May Cry 5 в мрачном мире. Бои будут в реальном времени, а герои смогут переключаться между оружием и магией. Неожиданным стал выбор места действия — события развернутся в мире самой первой Final Fantasy! Отдельно предупредим, что перевод на русский язык не ожидается.

Что? Шутер, приключения

Где? PC, PS5, XSXS

Когда? В течение года

Чего ждём? Достойный ответ Marvel’s Guardians of the Galaxy от авторов серии Batman: Arkham. Похоже, с Лигой справедливости творится что-то не то, и остановить её участников, свернувших с пути истинного, придётся команде суперзлодеев — Харли Квинн, Дедшоту, Королю Акул и Капитану Бумерангу. Трейлер новинки выглядит не слишком уверенно на фоне замечательного фильма Джеймса Ганна и роскошной игры про Стражей Галактики от Edios, но в студию Rocksteady мы верим. Ещё один момент — хотелось бы увидеть брутальный проект про плохих ребят, которые надирают зад зазнавшимся супергероям, но, видимо, нас ждёт очередное прочтение «Отряда» как героев поневоле. Поиграем — увидим, насколько это будет хорошо.

Что? Квест

Где? PC, PS4, X1

Когда? 31 марта

Чего ждём? Реабилитацию культовой серии квестов после провальной третьей части. И пускай её создателя Бенуа Сокаля уже нет с нами, к разработке The World Before он всё-таки успел приложить руку. Сюжет будет развиваться параллельно в двух временах и вокруг двух главных героинь: Кейт Уолкер в 2004 году попытается выбраться из соляной шахты, а семнадцатилетняя пианистка Дана Роуз в 1937-м, судя по всему, вступит в противостояние с фашистской организацией. И даже внезапный перенос буквально за пару недель до выхода внушает оптимизм — есть хорошие шансы, что за четыре дополнительных месяца игру как следуют отполируют и обезбажат.

Что? Лутер-шутер

Где? PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

Когда? 25 марта

Чего ждём? «Борду» в фэнтезийном мире, продолжение лучшего аддона для Borderlands 2 — Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep. Крошка Тина — уже хорошо зарекомендовавший себя мастер настольных ролевых игр, особенно Bunkers & Badasses. В новом приключении можно будет собрать мультиклассового героя, который сможет уничтожать врагов с помощью пушек, магии и холодного оружия. Яркая волшебная страна, полная постиронии, пасхалок для ролевиков и гор лута, прилагается.

А вдруг?

Здесь у нас собраны игры, которые мы, безусловно, ждём — но вот в то, что они выйдут в 2022 году, верится слабо.

Senua’s Saga: Hellblade 2 — сиквел одной из самых важных игр последних лет. Важна она и как высказывание о людях с ментальными расстройствами, и как прецедент для индустрии — Ninja Theory смогли с бюджетом инди-проекта выдать игру ААА-уровня, покорившую и критиков, и обычных игроков. Действие Hellblade 2 развернётся в Исландии, а релиза, по слухам, не стоит ждать раньше 2023 года.

Avatar: Frontiers of Pandora — путешествие по Пандоре из фильма «Аватар» от лица одного из на’ви. Хотя игру обещают выпустить в 2022 году на PC, PS5 и XSXS, вероятнее всего, релиз отложат до кинопремьеры «Аватара 2», которая пока хоть и заявлена на 22-й, наверняка ещё не раз сменит дату выхода.

Beholder 3 — триквел злободневной игры о маленьком винтике государственной машины, которого приставили шпионить за жильцами многоквартирного дома. На сей раз кроме дома с простыми обывателями будет ещё и Министерство, за тёпленькое местечко в котором мы и станем строчить доносы.

Frostpunk 2 — продолжение роскошной градостроительной стратегии о попытках человечества выжить в условиях ледяного апокалипсиса. Уголь заканчивается, и теперь надежды людей на получение тепла связаны с нефтью. В формулу игры добавят новые слагаемые — конкуренцию фракций, политику, технологический прогресс.

Overwatch 2 — фактически не сиквел, а расширение оригинальной Overwatch на более продвинутом движке. Также добавят кампанию, где нужно будет сражаться против ИИ. С учётом текущих проблем у Blizzard надежды на выход в 2022 году у нас нет.

Path of Exile 2 — продолжение/расширение (в сиквел, как и в случае с Overwatch 2, перейдёт весь контент из оригинала) главного конкурента серии Diablo хотят выпустить не позднее 2024 года. Но вообще говоря, разработчикам стоит поднажать: с появлением Diablo II: Ressurected и грядущим выходом Diablo IV перспективы у детища Grinding Gear Games весьма туманные.

Diablo 4 — самая долгожданная новинка Blizzard пока так и не обзавелась датой релиза. По нашим оценкам, он должен состояться где-то в 2023-24 году, ну а пока можно скоротать время в сезонах Diablo III (стартовал уже 25-й!) и в бесконечных забегах за лутом в Diablo II: Ressurected.

Outcast 2: A New Beginning — сиквел шутера 1999 года с видом от третьего лица. Кадры из трейлера Outcast 2 несложно спутать с Avatar: Frontiers of Pandora. Не то чтоб мы надеялись, что игра получится особенно хорошей, просто интересно сравнить, как далеко сиквел уйдёт от оригинала в плане технологий и геймплейных механик.

Marvel’s Wolverine — ещё одна приключенческая игра про супергероя от Insomniac Games, только на сей раз не дружелюбная и соседская, а брутальная. Геймплей пока не показывали, но в Insomniac мы верим безоговорочно.

The Outer Worlds 2 — сиквел неплохого «космического трёхмерного Fallout» от Obsidian Entertainment. Ждём ещё больше планет, напарников, юмора, стрельбы и выборов.

Сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild — продолжение одной из лучших приключенческих игр в истории точно делают и даже планируют выпустить в 2022 году. Так почему же она не в основном списке? Потому что есть ощущение, граничащее с уверенностью, что в заявленные сроки японцы уложиться никак не успеют. Фактически нам ещё даже название проекта не представили!

Arc Raiders — кооперативный экшен про войну с роботами из космоса, пропитанный духом восьмидесятых. Выглядит неплохо, но в текущих реалиях наверняка переедет на 2023 год.