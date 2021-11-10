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    Игры | Настольные игры
    #анонс #во что поиграть #дайджест

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021

    10 ноября 2021
    10.11.2021
    16804
    11 минут на чтение
    #анонс #во что поиграть #дайджест
    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 33

    Ноябрь встретил нас осенней прохладой и новой волной мировой пандемии. Ещё один повод остаться дома и поиграть в настолки! Вы сможете привести к процветанию собственную цивилизацию (или хотя бы одну небольшую ферму), спасти от верной смерти колонистов неизведанной планеты или понаблюдать за прекрасной дикой природой нашей родной Земли.

    Столкновение цивилизаций. Монументальное издание

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 30

    Коротко: от поселения — к империи

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 180–240 минут

    Издатель: Лавка Игр

    Рейтинг BGG: 8.4

    О чём: переиздание настольной «Цивилизации» 2012 года в новом оформлении и с двумя дополнениями в одной коробке. Игрокам предстоит начать с маленького поселения и развить его в великую империю, изучая новые технологии, открывая и исследуя территории и побеждая в военных конфликтах с варварами и соседями.

    Геймплей: «Монументальное издание» превращает и без того немаленькую игру Clash of Cultures в настоящий эпик. Коробка под завязку набита картоном и пластиком: нации и лидеры, воины на лошадях, слонах и кораблях, города, храмы, порты, обсерватории, чудеса света… И всем этим вам предстоит управлять! Особенность «Столкновения цивилизаций» — лаконичные правила без огромного количества нюансов и невероятное разнообразий стратегий развития, которые позволят провести ваших подопечных от первобытной дикости к процветанию за несколько часов.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 31

    Костёр

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 10

    Коротко: новое евро от Штефана Фельда

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 70–100 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 7.9

     

    О чём: о далёкой тёмной планете, на которой надо зажигать мистические костры. Для этого придётся путешествовать по островам, собирать ресурсы, создавать порталы, общаться с таинственными Хранителями и нанимать ушастых гномов в помощники.

    Геймплей: к игре приковано особое внимание, поскольку её создатель — геймдизайнер Штефан Фельд, автор знаменитых «Замков Бургундии» и «Брюгге». «Костер» многие игроки уже успели назвать лучшим творением Фельда. Да и оформлена эта евро-стратегия очень красиво: костры вспыхивают на личных полукруглых планшетах игроков, а в центре лежит поле с ресурсами и островами. Каждый из игроков размещает тайлы разных форм у себя на планшете и решает хитроумную головоломку — как быстрее, лучше и эффективнее осветить тёмные земли.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 11

    Anno 1800

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 2

    Коротко: настольная стратегия, основанная на компьютерной

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 120 минут

    Издатель: Звезда

    Рейтинг BGG: 7.9

    О чём: игра по мотивам компьютерного градостроительного симулятора от Ubisoft, в которой также придётся вести торговлю, удовлетворять желания населения и планировать производственные цепочки.

    Геймплей: каждый игрок начинает с планшетом собственного острова, на котором изображены районы, постройки и корабли. В начале игры придётся распоряжаться только 4 фермерами, 3 рабочими и 2 ремесленниками — так себе команда. Однако благодаря произведённым ресурсам на вашем планшете будут расти новые здания, а население начнёт прибавлять и в качестве, и в количестве. Вы сможете присоединять новые острова и территории, снаряжать экспедиции, проводить городские фестивали и торговать с другими игроками.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 3

    Халлертау

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 34

    Коротко: ещё одна ферма от Уве Розенберга

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 90–180 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 8.1

     

    О чём: Халлертау — знаменитая часть Баварии, славящаяся производством хмеля. В одноимённой игре нам предстоит развивать собственные фермерские хозяйства, засеивая поля и разводя скот.

    Геймплей: ещё одна евро-стратегия от именитого автора. Создатель Халлертау — Уве Розенберг, выпустивший такие хиты, как «Агрикола», «Каверна», «Виноделие», «Во славу Одина» и многие другие. «Халлертау» снова оформлена под любимую земледельческую тему Уве, но в этот раз игровой процесс более приближён к реальности: возделываемые поля со временем истощаются, овцы стареют и умирают, поэтому извлекать максимальную выгоду надо быстро. В основе геймплея лежит механика размещения рабочих с маленькой изюминкой: рабочих можно посылать в занятые места, но с каждым разом это будет дороже.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 35

    Пять племён

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021

    Коротко: управление разными миплами на модульном поле

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 40–80 минут

    Издатель: Crowd Games

    Рейтинг BGG: 7.8

     

    О чём: игроки борются за влияние в султанате Накала. Для этого нужно занимать стратегически важные регионы и управлять пятью племенами.

    Геймплей: «Пять племен» сложно назвать новинкой, ведь на языке оригинала она вышла в 2014 году и за эти годы успела обрести множество поклонников и заслужить высокий рейтинг. Даже в наше время игра не устарела, а её механики продолжают оставаться оригинальными. Они основаны на модульном поле, различающемся в каждой партии. Игроки в свой ход по очереди размещают миплов на соседних тайлах. Последнего жителя можно забрать себе вместе с жителями того же цвета с последнего региона и выполнить действие, соответствующее этому племени.

    Племена очень разные: красные ассасины устраняют других миплов, белые старейшины призывают могущественных джиннов, синие строители приносят золотые монеты, жёлтые визири дают победные очки тому, у кого визирей больше. Такое разнообразие открывает простор для стратегий. А чтобы повысить реиграбельность, можно приобрести дополнения, которые выходят на русском языке одновременно с базой.

     

    Крио

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 12

    Коротко: евро-стратегия о крушении космического корабля с колонистами

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 60–90 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 7.4

     

    О чём: о проваленной миссии по колонизации далёкой планеты. Звездолёт взорвался на орбите, и вам, управляя дронами, предстоит спасти спящий в криозаморозке экипаж, обустроить для него убежище под землёй и наладить вылазки на поверхность за ресурсами. И всё это надо успеть до захода местного солнца!

    Геймплей: основная механика «Крио» — размещение рабочих (точнее, дронов). Пристыковавшись к одному из посадочных мест, ваш дрон получает доступ сразу к нескольким вариантам хода. Но некоторые действия доступны только людям, которых ещё необходимо разбудить. К тому же вам понадобится исследовать подземные пещеры планеты и конструировать собственные ячейки действий на личной базе. При этом не рассчитывайте на мирное совместное освоение планеты: между колонистами сильная вражда, и со временем напряжение будет только нарастать. Противники смогут даже уничтожить непробуждённых колонистов в криокапсулах.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 13

    Неустрашимые. Северная Африка

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 22

    Коротко: варгейм на картах

    Количество игроков: 2

    Время игры: 45–60 минут

    Издатель: GaGa Games

    Рейтинг BGG: 7.9

     

    О чём: самостоятельное продолжение серии «Неустрашимых», в которое можно играть отдельно от первой части игры, «Высадки в Нормандию». Внутри коробки скрывается 11 фишек войск, которые будут участвовать в жарких сражениях между Королевской итальянской армией и британской Группой дальней разведки пустыни.

    Геймплей: «Неустрашимые» произвели фурор в 2019 году. Являясь варгеймом, они предлагают очень лаконичные правила и партии, укладывающиеся в час. В сердце геймплея — механика колодостроения. Карты здесь определяют всё — ими отдают приказы, определяют инициативу и вводят новые силы. В любой момент можно понести потери и лишиться карт навсегда.

    Поляна

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 24

    Коротко: очень красивый сбор сетов

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 60–90 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 8.0

     

    О чём: игроки выступают в роли исследователей, наблюдающих за природой. Чем больше разных видов растений, птиц и животных они смогут заметить во время прогулки, тем больше победных очков заработают. А затем надо будет рассказать о всех своих открытиях, собравшись у костра.

    Геймплей: первое, из-за чего обращаешь внимание на «Поляну», — конечно же, чудесное оформление. В этой несложной семейной стратегии на сбор сетов есть более двух сотен уникальных карточек с нарисованными вручную акварельными иллюстрациями. Каждый ход игрокам предстоит делать выбор: взять новую карту с общего планшета луга или отправиться к костру, чтобы совершить особые действия.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 25

    Маленькие города

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 19

    Коротко: отечественный ролл-энд-райт

    Количество игроков: 1–5

    Время игры: от 30 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG:

     

    О чём: собственная разработка Hobby World в модном жанре «кинь-и-напиши» о строительстве (точнее, рисовании) идеального города.

    Геймплей: игроки каждый ход бросают кубики, чтобы определить доступные формы кварталов и виды построек, и отмечают их разноцветными маркерами в специальных блокнотах. Если сделать это удачно, кварталы и дома начнут приносить бонусы за соседние постройки. При этом здание может принести разное количество очков: это зависит от того, как оно расположено.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 21
    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 20

    Последнее послание

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 27

    Коротко: поиск преступника по нарисованным подсказкам

    Количество игроков: 3–8

    Время игры: до 15 минут

    Издатель: GaGa Games

    Рейтинг BGG: 6.8

     

    О чём: одного из ваших друзей похитили! Преступник скрывается где-то на картинке, полной людей, красок и деталей. Жертва знает, где он прячется, но у неё есть лишь четыре раунда, чтобы дать подсказки остальным игрокам. А подсказки можно давать единственным способом — рисовать!

    Геймплей: очень необычная игра, жанр которой сложно определить. В распоряжении жертвы — планшет, разделённый на 9 клеток. Каждый раунд похищенный игрок заполняет рисунками несколько клеток, а преступник — стирает часть из них (самые очевидные подсказки). По оставшимся уликам команде детективов нужно вычислить, в какой части картинки прячется похититель, а затем и вычислить его. В состав игры входит целых 6 больших детализированных картинок, на каждой — не меньше 300 подозреваемых, поэтому играть можно снова и снова, не боясь повториться.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 26

    Лаваленд

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 16

    Коротко: гонка на опережение вулкана

    Количество игроков: 3–5

    Время игры: от 30 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG:

     

    О чём: вам предстоит бежать от извергающегося вулкана, спасая свои жизни и сокровища острова. Хватайте ценные артефакты, срывайте с пальм спелые бананы и будьте начеку: в любой момент вы можете оказаться прямо в кипящей лаве!

    Геймплей: ещё одна внутренняя разработка Hobby World, в этот раз — азартная игра-гонка. Действия определяют комбинации значений на кубиках, которые игроки разбирают из коробки в реальном времени. Это соревнование, где можно (и нужно!) подставлять друзей под огненную лаву и воровать у них бананы. Сгорев на полдороги, игроки продолжают участвовать в забеге в роли злых духов, ускоряющих поток лавы.

     

    Ультиматум Синдиката

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 32

    Коротко: дуэльное противостояние в стиле киберпанк

    Количество игроков: 2

    Время игры: 30–40 минут

    Издатель: Звезда

    Рейтинг BGG:

     

    О чём: события разворачиваются в мире, где не осталось государств. Вся власть сосредоточена в руках Мирового Синдиката, но ещё сохранились места, неподвластные ему. В одном из таких городов — Гелиосе — игрокам предстоит сразиться за право стать главой корпорации.

    Геймплей: дуэльная игра от отечественных авторов, где ваша цель — взять под контроль больше районов, чем соперник. Игроки размещают фишки со своих планшетов, пытаясь заработать победные очки. У каждого типа фишек (а их в игре пять) свои способности и своя сила. Район считается подконтрольным, если в нём общая сила фишек игрока больше, чем у оппонента.

    Кроме того, в игре есть 25 уникальных карточек районов, позволяющих вносить изменения на поле. Разыгрывая карточку с руки, игрок кладёт её на счётчик времени. Как только будет выложена двенадцатая — раунд завершается.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 33

    Липкий Ктулху

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 17

    Коротко: «Липкие Хамелеоны» с щупальцами

    Количество игроков: 2–6

    Время игры: 15 минут

    Издатель: GaGa Games

    Рейтинг BGG:

     

    О чём: о липких щупальцах, которые пытаются сокрушить глупцов, восставших против великого Ктулху!

    Геймплей: в 2017 году вышла настолка «Липкие Хамелеоны», в которой нужно хлопать липким языком по столу и ловить насекомых на скорость. Это было очень весело, так что игра обрела определённую популярность.

    Однажды на 1 апреля издательство IELLO, выпустившее «Хамелеонов», анонсировало новую игру — «Липкого Ктулху». Принцип тот же самый, только вместо языков — щупальца пробудившегося Древнего, а вместо насекомых — его враги. Когда издательство призналось, что это шутка, все настолько расстроились, что в IELLO решили: пусть будет. И первоапрельский розыгрыш превратился в настоящую настолку.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 18

     

    ПРЕДЗАКАЗЫ

    Спящие боги

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 28

    Коротко: приключения команды затерянного корабля

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 90 минут

    Издатель: Лавка Игр

    Рейтинг BGG: 8.6

     

    О чём: в этой кооперативной игре вам предстоит бороздить моря, проходить разнообразные квесты, сражаться с врагами, копить ресурсы — в общем, делать всё, чтобы вернуть домой ваш корабль, угодивший в иной мир.

    Геймплей: автор и художник «Спящих богов» Райан Локет уже обрёл известность благодаря играм «Выше и ниже» и «Дальше и ближе». Знакомые с этими творениями игроки знают, что Локет любит смешивать различные жанры. Так произошло и с новой настолкой: в «Спящих богах» есть и размещение рабочих, и менеджмент ресурсов, и книга приключений, и прокачка персонажей, и мощная нарративная составляющая. При этом правила несложные, так что отправиться в приключение могут люди с самым разным игровым опытом. Прохождение всей кампании займёт около 15 часов, при этом можно увидеть только треть всех сюжетных событий, так что игру нельзя назвать одноразовой.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 29

    Кубитос

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 14

    Коротко: гонки кубиков

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 30–60 минут

    Издатель: Лавка Игр

    Рейтинг BGG: 7.7

    О чём: игроки участвуют в ежегодном розыгрыше Кубического Кубка, пытаясь завоевать звание чемпиона. У каждого есть участник соревнования и команда поддержки, которая представлена горстью бросаемых кубиков. В общем, в «Кубитосе» всё очень кубическое!

    Геймплей: Каждый ход вы бросаете кубы и используете их результаты, чтобы двигать атлета вперёд по треку, покупать новые кубики и использовать способности. Надо быть осторожным, чтобы не пожадничать и не «сжечь» полученные результаты. Гоночное поле можно проходить по-разному: выбрать короткий, но достаточно пустой маршрут или идти по краям, собирая множество бонусов. Важно помнить: выигрывает тот, кто придёт к финишу первым!

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 15

    Канбан

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 8

    Коротко: управление автомобильным заводом

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 60–180 минут

    Издатель: Лавка Игр

    Рейтинг BGG: 8.7

    О чём: игроки берут на себя роли менеджеров на автомобильном заводе. Им надо успешнее других наладить сборку автомобилей на конвейере, чтобы произвести впечатление на совет директоров.

    Геймплей: автор «Канбана» Витал Ласерда известен как создатель самых сложных и мозголомных экономических стратегий с очень высоким порогом вхождения. На русском языке уже вышла его игра «На Марсе», готовится к изданию «Лиссабон». «Канбан» тоже вобрал фирменные черты подхода геймдизайнера: множество путей развития, огромное разнообразие действий, непростые правила с кучей нюансов (рейтинг сложности — 4.36 из 5). Вам необходимо максимально эффективно выстроить работу завода, для чего придётся производить автомобильные детали, налаживать внешние поставки и расставлять рабочих в нужные смены.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 9

    Bullet

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 4

    Коротко: анимешные девочки стреляют друг в друга

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: от 15 минут

    Издатель: GaGa Games

    Рейтинг BGG: 7.8

    О чём: игра жанра «застрели их всех», в которой анимешные героини пытаются перебить друг друга как можно быстрее.

    Геймплей: раунд начинается с вытягивания жетонов пуль из мешочка: их цвет определяет колонку на планшете игрока, в которую она отправится, а цифра — дальность полёта. Все пули летят сверху вниз, перепрыгивая друг через друга, как шашки. Они неумолимо приближаются к вашей героине. Доберутся до конца — и одна из драгоценных жизней будет потеряна. Но если вы сможете собрать из летящих пуль одну из комбинаций, указанных на специальных картах, — можно будет отразить снаряды в соперницу. Так продолжается, пока не останется только одна выжившая!

    В игре четыре режима на любой вкус: «Королевская битва» в реальном времени, командное сражение с боссом или друг против друга и даже одиночная пальба на очки.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 5

    Дом Павлова

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 6

    Коротко: серьёзный варгейм о Сталинградской битве

    Количество игроков: 1–3

    Время игры: 45–60 минут

    Издатель: GaGa Games

    Рейтинг BGG: 8.0

    О чём: варгейм, созданный Дэвидом Томпсоном, одним из авторов игры «Неустрашимые: Нормандия». Вам предстоит взять на себя командование советскими бойцами, героическими защитниками Дома Павлова, чтобы переломить ход Сталинградской битвы.

    Геймплей: Игровое поле разделено на три сектора, каждый из которых показывает Сталинградскую битву на разных уровнях приближения. Первый сектор — «взгляд сверху» на позиции 62-й советской армии. Второй представляет собой площадь 9 Января (сейчас — площадь Ленина), прилегающую к Дому Павлова. На ней в ходе Сталинградской битвы велись кровопролитные сражения. И наконец третий сектор — сам Дом Павлова, где вы встретите командира отделения Якова Павлова, лейтенанта Афанасьева и многих других защитников. Все они представлены в виде жетонов, снабжённых именами и фотографиями, а свойства и показатели каждого бойца основаны на их реальных биографиях. Вам предстоит играть на всех уровнях боевых действий — как командовать целыми дивизиями, так и управлять отдельными бойцами в пределах дома.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 7

    ДОПОЛНЕНИЯ

    Эверделл: Острые Хребты

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 37

    Дополнение «Острые хребты» добавляет в «Эверделл» новое поле для горных путешествий, погоду и много других фишек. Чтобы отправиться в путь, ваша команда должна быть хорошо подготовлена. Выбирайте маршрут, который вам по зубам. Карты погоды добавят дополнительные ограничения. Теперь на всех игроков будут влиять глобальные события, меняющие правила. В игре появились лисы, зайцы и огромные ездовые животные — на них смогут кататься ваши работники. Специальные сёдла для удобной и безопасной езды — уже в комплекте.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 38

    Цолькин: Племена и пророчества

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021 36

    Дополнение серьёзно меняет стратегию «Цолькин», вводит пятого игрока и в разы увеличивает реиграбельность. Каждый участник получает собственное уникальное племя с особыми свойствами, плюсами и минусами. А модуль «Пророчества» добавляет три случайно выбранных заранее предсказания, которые будут серьёзно мешать вам, заставляя заранее строить свою стратегию на каждые 7 ходов.

    Задержалось с октября:

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    Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого.

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