Во что поиграть? Настольные игры ноября 2021

Ноябрь встретил нас осенней прохладой и новой волной мировой пандемии. Ещё один повод остаться дома и поиграть в настолки! Вы сможете привести к процветанию собственную цивилизацию (или хотя бы одну небольшую ферму), спасти от верной смерти колонистов неизведанной планеты или понаблюдать за прекрасной дикой природой нашей родной Земли.

Столкновение цивилизаций. Монументальное издание

Коротко: от поселения — к империи

Количество игроков: 2–4

Время игры: 180–240 минут

Издатель: Лавка Игр

Рейтинг BGG: 8.4

О чём: переиздание настольной «Цивилизации» 2012 года в новом оформлении и с двумя дополнениями в одной коробке. Игрокам предстоит начать с маленького поселения и развить его в великую империю, изучая новые технологии, открывая и исследуя территории и побеждая в военных конфликтах с варварами и соседями.

Геймплей: «Монументальное издание» превращает и без того немаленькую игру Clash of Cultures в настоящий эпик. Коробка под завязку набита картоном и пластиком: нации и лидеры, воины на лошадях, слонах и кораблях, города, храмы, порты, обсерватории, чудеса света… И всем этим вам предстоит управлять! Особенность «Столкновения цивилизаций» — лаконичные правила без огромного количества нюансов и невероятное разнообразий стратегий развития, которые позволят провести ваших подопечных от первобытной дикости к процветанию за несколько часов.

Костёр

Коротко: новое евро от Штефана Фельда

Количество игроков: 1–4

Время игры: 70–100 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.9

О чём: о далёкой тёмной планете, на которой надо зажигать мистические костры. Для этого придётся путешествовать по островам, собирать ресурсы, создавать порталы, общаться с таинственными Хранителями и нанимать ушастых гномов в помощники.

Геймплей: к игре приковано особое внимание, поскольку её создатель — геймдизайнер Штефан Фельд, автор знаменитых «Замков Бургундии» и «Брюгге». «Костер» многие игроки уже успели назвать лучшим творением Фельда. Да и оформлена эта евро-стратегия очень красиво: костры вспыхивают на личных полукруглых планшетах игроков, а в центре лежит поле с ресурсами и островами. Каждый из игроков размещает тайлы разных форм у себя на планшете и решает хитроумную головоломку — как быстрее, лучше и эффективнее осветить тёмные земли.

Anno 1800

Коротко: настольная стратегия, основанная на компьютерной

Количество игроков: 2–4

Время игры: 120 минут

Издатель: Звезда

Рейтинг BGG: 7.9

О чём: игра по мотивам компьютерного градостроительного симулятора от Ubisoft, в которой также придётся вести торговлю, удовлетворять желания населения и планировать производственные цепочки.

Геймплей: каждый игрок начинает с планшетом собственного острова, на котором изображены районы, постройки и корабли. В начале игры придётся распоряжаться только 4 фермерами, 3 рабочими и 2 ремесленниками — так себе команда. Однако благодаря произведённым ресурсам на вашем планшете будут расти новые здания, а население начнёт прибавлять и в качестве, и в количестве. Вы сможете присоединять новые острова и территории, снаряжать экспедиции, проводить городские фестивали и торговать с другими игроками.

Халлертау

Коротко: ещё одна ферма от Уве Розенберга

Количество игроков: 1–4

Время игры: 90–180 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8.1

О чём: Халлертау — знаменитая часть Баварии, славящаяся производством хмеля. В одноимённой игре нам предстоит развивать собственные фермерские хозяйства, засеивая поля и разводя скот.

Геймплей: ещё одна евро-стратегия от именитого автора. Создатель Халлертау — Уве Розенберг, выпустивший такие хиты, как «Агрикола», «Каверна», «Виноделие», «Во славу Одина» и многие другие. «Халлертау» снова оформлена под любимую земледельческую тему Уве, но в этот раз игровой процесс более приближён к реальности: возделываемые поля со временем истощаются, овцы стареют и умирают, поэтому извлекать максимальную выгоду надо быстро. В основе геймплея лежит механика размещения рабочих с маленькой изюминкой: рабочих можно посылать в занятые места, но с каждым разом это будет дороже.

Пять племён

Коротко: управление разными миплами на модульном поле

Количество игроков: 2–4

Время игры: 40–80 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.8

О чём: игроки борются за влияние в султанате Накала. Для этого нужно занимать стратегически важные регионы и управлять пятью племенами.

Геймплей: «Пять племен» сложно назвать новинкой, ведь на языке оригинала она вышла в 2014 году и за эти годы успела обрести множество поклонников и заслужить высокий рейтинг. Даже в наше время игра не устарела, а её механики продолжают оставаться оригинальными. Они основаны на модульном поле, различающемся в каждой партии. Игроки в свой ход по очереди размещают миплов на соседних тайлах. Последнего жителя можно забрать себе вместе с жителями того же цвета с последнего региона и выполнить действие, соответствующее этому племени.

Племена очень разные: красные ассасины устраняют других миплов, белые старейшины призывают могущественных джиннов, синие строители приносят золотые монеты, жёлтые визири дают победные очки тому, у кого визирей больше. Такое разнообразие открывает простор для стратегий. А чтобы повысить реиграбельность, можно приобрести дополнения, которые выходят на русском языке одновременно с базой.

Крио

Коротко: евро-стратегия о крушении космического корабля с колонистами

Количество игроков: 2–4

Время игры: 60–90 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.4

О чём: о проваленной миссии по колонизации далёкой планеты. Звездолёт взорвался на орбите, и вам, управляя дронами, предстоит спасти спящий в криозаморозке экипаж, обустроить для него убежище под землёй и наладить вылазки на поверхность за ресурсами. И всё это надо успеть до захода местного солнца!

Геймплей: основная механика «Крио» — размещение рабочих (точнее, дронов). Пристыковавшись к одному из посадочных мест, ваш дрон получает доступ сразу к нескольким вариантам хода. Но некоторые действия доступны только людям, которых ещё необходимо разбудить. К тому же вам понадобится исследовать подземные пещеры планеты и конструировать собственные ячейки действий на личной базе. При этом не рассчитывайте на мирное совместное освоение планеты: между колонистами сильная вражда, и со временем напряжение будет только нарастать. Противники смогут даже уничтожить непробуждённых колонистов в криокапсулах.

Неустрашимые. Северная Африка

Коротко: варгейм на картах

Количество игроков: 2

Время игры: 45–60 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.9

О чём: самостоятельное продолжение серии «Неустрашимых», в которое можно играть отдельно от первой части игры, «Высадки в Нормандию». Внутри коробки скрывается 11 фишек войск, которые будут участвовать в жарких сражениях между Королевской итальянской армией и британской Группой дальней разведки пустыни.

Геймплей: «Неустрашимые» произвели фурор в 2019 году. Являясь варгеймом, они предлагают очень лаконичные правила и партии, укладывающиеся в час. В сердце геймплея — механика колодостроения. Карты здесь определяют всё — ими отдают приказы, определяют инициативу и вводят новые силы. В любой момент можно понести потери и лишиться карт навсегда.

Поляна

Коротко: очень красивый сбор сетов

Количество игроков: 1–4

Время игры: 60–90 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8.0

О чём: игроки выступают в роли исследователей, наблюдающих за природой. Чем больше разных видов растений, птиц и животных они смогут заметить во время прогулки, тем больше победных очков заработают. А затем надо будет рассказать о всех своих открытиях, собравшись у костра.

Геймплей: первое, из-за чего обращаешь внимание на «Поляну», — конечно же, чудесное оформление. В этой несложной семейной стратегии на сбор сетов есть более двух сотен уникальных карточек с нарисованными вручную акварельными иллюстрациями. Каждый ход игрокам предстоит делать выбор: взять новую карту с общего планшета луга или отправиться к костру, чтобы совершить особые действия.

Маленькие города

Коротко: отечественный ролл-энд-райт

Количество игроков: 1–5

Время игры: от 30 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: —

О чём: собственная разработка Hobby World в модном жанре «кинь-и-напиши» о строительстве (точнее, рисовании) идеального города.

Геймплей: игроки каждый ход бросают кубики, чтобы определить доступные формы кварталов и виды построек, и отмечают их разноцветными маркерами в специальных блокнотах. Если сделать это удачно, кварталы и дома начнут приносить бонусы за соседние постройки. При этом здание может принести разное количество очков: это зависит от того, как оно расположено.

Последнее послание

Коротко: поиск преступника по нарисованным подсказкам

Количество игроков: 3–8

Время игры: до 15 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 6.8

О чём: одного из ваших друзей похитили! Преступник скрывается где-то на картинке, полной людей, красок и деталей. Жертва знает, где он прячется, но у неё есть лишь четыре раунда, чтобы дать подсказки остальным игрокам. А подсказки можно давать единственным способом — рисовать!

Геймплей: очень необычная игра, жанр которой сложно определить. В распоряжении жертвы — планшет, разделённый на 9 клеток. Каждый раунд похищенный игрок заполняет рисунками несколько клеток, а преступник — стирает часть из них (самые очевидные подсказки). По оставшимся уликам команде детективов нужно вычислить, в какой части картинки прячется похититель, а затем и вычислить его. В состав игры входит целых 6 больших детализированных картинок, на каждой — не меньше 300 подозреваемых, поэтому играть можно снова и снова, не боясь повториться.

Лаваленд

Коротко: гонка на опережение вулкана

Количество игроков: 3–5

Время игры: от 30 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: —

О чём: вам предстоит бежать от извергающегося вулкана, спасая свои жизни и сокровища острова. Хватайте ценные артефакты, срывайте с пальм спелые бананы и будьте начеку: в любой момент вы можете оказаться прямо в кипящей лаве!

Геймплей: ещё одна внутренняя разработка Hobby World, в этот раз — азартная игра-гонка. Действия определяют комбинации значений на кубиках, которые игроки разбирают из коробки в реальном времени. Это соревнование, где можно (и нужно!) подставлять друзей под огненную лаву и воровать у них бананы. Сгорев на полдороги, игроки продолжают участвовать в забеге в роли злых духов, ускоряющих поток лавы.

Ультиматум Синдиката

Коротко: дуэльное противостояние в стиле киберпанк

Количество игроков: 2

Время игры: 30–40 минут

Издатель: Звезда

Рейтинг BGG: —

О чём: события разворачиваются в мире, где не осталось государств. Вся власть сосредоточена в руках Мирового Синдиката, но ещё сохранились места, неподвластные ему. В одном из таких городов — Гелиосе — игрокам предстоит сразиться за право стать главой корпорации.

Геймплей: дуэльная игра от отечественных авторов, где ваша цель — взять под контроль больше районов, чем соперник. Игроки размещают фишки со своих планшетов, пытаясь заработать победные очки. У каждого типа фишек (а их в игре пять) свои способности и своя сила. Район считается подконтрольным, если в нём общая сила фишек игрока больше, чем у оппонента.

Кроме того, в игре есть 25 уникальных карточек районов, позволяющих вносить изменения на поле. Разыгрывая карточку с руки, игрок кладёт её на счётчик времени. Как только будет выложена двенадцатая — раунд завершается.

Липкий Ктулху

Коротко: «Липкие Хамелеоны» с щупальцами

Количество игроков: 2–6

Время игры: 15 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: —

О чём: о липких щупальцах, которые пытаются сокрушить глупцов, восставших против великого Ктулху!

Геймплей: в 2017 году вышла настолка «Липкие Хамелеоны», в которой нужно хлопать липким языком по столу и ловить насекомых на скорость. Это было очень весело, так что игра обрела определённую популярность.

Однажды на 1 апреля издательство IELLO, выпустившее «Хамелеонов», анонсировало новую игру — «Липкого Ктулху». Принцип тот же самый, только вместо языков — щупальца пробудившегося Древнего, а вместо насекомых — его враги. Когда издательство призналось, что это шутка, все настолько расстроились, что в IELLO решили: пусть будет. И первоапрельский розыгрыш превратился в настоящую настолку.

ПРЕДЗАКАЗЫ

Спящие боги

Коротко: приключения команды затерянного корабля

Количество игроков: 1–4

Время игры: 90 минут

Издатель: Лавка Игр

Рейтинг BGG: 8.6

О чём: в этой кооперативной игре вам предстоит бороздить моря, проходить разнообразные квесты, сражаться с врагами, копить ресурсы — в общем, делать всё, чтобы вернуть домой ваш корабль, угодивший в иной мир.

Геймплей: автор и художник «Спящих богов» Райан Локет уже обрёл известность благодаря играм «Выше и ниже» и «Дальше и ближе». Знакомые с этими творениями игроки знают, что Локет любит смешивать различные жанры. Так произошло и с новой настолкой: в «Спящих богах» есть и размещение рабочих, и менеджмент ресурсов, и книга приключений, и прокачка персонажей, и мощная нарративная составляющая. При этом правила несложные, так что отправиться в приключение могут люди с самым разным игровым опытом. Прохождение всей кампании займёт около 15 часов, при этом можно увидеть только треть всех сюжетных событий, так что игру нельзя назвать одноразовой.

Кубитос

Коротко: гонки кубиков

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30–60 минут

Издатель: Лавка Игр

Рейтинг BGG: 7.7

О чём: игроки участвуют в ежегодном розыгрыше Кубического Кубка, пытаясь завоевать звание чемпиона. У каждого есть участник соревнования и команда поддержки, которая представлена горстью бросаемых кубиков. В общем, в «Кубитосе» всё очень кубическое!

Геймплей: Каждый ход вы бросаете кубы и используете их результаты, чтобы двигать атлета вперёд по треку, покупать новые кубики и использовать способности. Надо быть осторожным, чтобы не пожадничать и не «сжечь» полученные результаты. Гоночное поле можно проходить по-разному: выбрать короткий, но достаточно пустой маршрут или идти по краям, собирая множество бонусов. Важно помнить: выигрывает тот, кто придёт к финишу первым!

Канбан

Коротко: управление автомобильным заводом

Количество игроков: 1–4

Время игры: 60–180 минут

Издатель: Лавка Игр

Рейтинг BGG: 8.7

О чём: игроки берут на себя роли менеджеров на автомобильном заводе. Им надо успешнее других наладить сборку автомобилей на конвейере, чтобы произвести впечатление на совет директоров.

Геймплей: автор «Канбана» Витал Ласерда известен как создатель самых сложных и мозголомных экономических стратегий с очень высоким порогом вхождения. На русском языке уже вышла его игра «На Марсе», готовится к изданию «Лиссабон». «Канбан» тоже вобрал фирменные черты подхода геймдизайнера: множество путей развития, огромное разнообразие действий, непростые правила с кучей нюансов (рейтинг сложности — 4.36 из 5). Вам необходимо максимально эффективно выстроить работу завода, для чего придётся производить автомобильные детали, налаживать внешние поставки и расставлять рабочих в нужные смены.

Bullet

Коротко: анимешные девочки стреляют друг в друга

Количество игроков: 1–4

Время игры: от 15 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.8

О чём: игра жанра «застрели их всех», в которой анимешные героини пытаются перебить друг друга как можно быстрее.

Геймплей: раунд начинается с вытягивания жетонов пуль из мешочка: их цвет определяет колонку на планшете игрока, в которую она отправится, а цифра — дальность полёта. Все пули летят сверху вниз, перепрыгивая друг через друга, как шашки. Они неумолимо приближаются к вашей героине. Доберутся до конца — и одна из драгоценных жизней будет потеряна. Но если вы сможете собрать из летящих пуль одну из комбинаций, указанных на специальных картах, — можно будет отразить снаряды в соперницу. Так продолжается, пока не останется только одна выжившая!

В игре четыре режима на любой вкус: «Королевская битва» в реальном времени, командное сражение с боссом или друг против друга и даже одиночная пальба на очки.

Дом Павлова

Коротко: серьёзный варгейм о Сталинградской битве

Количество игроков: 1–3

Время игры: 45–60 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 8.0

О чём: варгейм, созданный Дэвидом Томпсоном, одним из авторов игры «Неустрашимые: Нормандия». Вам предстоит взять на себя командование советскими бойцами, героическими защитниками Дома Павлова, чтобы переломить ход Сталинградской битвы.

Геймплей: Игровое поле разделено на три сектора, каждый из которых показывает Сталинградскую битву на разных уровнях приближения. Первый сектор — «взгляд сверху» на позиции 62-й советской армии. Второй представляет собой площадь 9 Января (сейчас — площадь Ленина), прилегающую к Дому Павлова. На ней в ходе Сталинградской битвы велись кровопролитные сражения. И наконец третий сектор — сам Дом Павлова, где вы встретите командира отделения Якова Павлова, лейтенанта Афанасьева и многих других защитников. Все они представлены в виде жетонов, снабжённых именами и фотографиями, а свойства и показатели каждого бойца основаны на их реальных биографиях. Вам предстоит играть на всех уровнях боевых действий — как командовать целыми дивизиями, так и управлять отдельными бойцами в пределах дома.

ДОПОЛНЕНИЯ

Эверделл: Острые Хребты

Дополнение «Острые хребты» добавляет в «Эверделл» новое поле для горных путешествий, погоду и много других фишек. Чтобы отправиться в путь, ваша команда должна быть хорошо подготовлена. Выбирайте маршрут, который вам по зубам. Карты погоды добавят дополнительные ограничения. Теперь на всех игроков будут влиять глобальные события, меняющие правила. В игре появились лисы, зайцы и огромные ездовые животные — на них смогут кататься ваши работники. Специальные сёдла для удобной и безопасной езды — уже в комплекте.

Цолькин: Племена и пророчества

Дополнение серьёзно меняет стратегию «Цолькин», вводит пятого игрока и в разы увеличивает реиграбельность. Каждый участник получает собственное уникальное племя с особыми свойствами, плюсами и минусами. А модуль «Пророчества» добавляет три случайно выбранных заранее предсказания, которые будут серьёзно мешать вам, заставляя заранее строить свою стратегию на каждые 7 ходов.