Во что поиграть? Настольные игры декабря 2023

Декабрь в настольной индустрии относительно тихий: издательства готовятся к традиционным новогодним стримам, чтобы порадовать нас новыми анонсами, и устраивают праздничные распродажи. Так что наш дайджест в этом месяце довольно короток. Однако и тут не обошлось без настоящих «тяжеловесов» — мы сможем вновь сразиться в магических поединках имени Чёрной Розы, ещё раз пострелять в красивых анимешных барышень или продолжить спасать Терринот во втором акте Descent. Хотя и игр поменьше в декабре выходит тоже на любой вкус: стратегии о русском царе и о первобытном племени для любителей истории, а ещё филлеры о палеонтологах и о буднях работников почты для ценителей быстрых партий.

Войны Чёрной Розы. Возрождение

Коротко: «Войны Чёрной Розы. Сезон 2»

Количество игроков: 2–4

Время игры: 90 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8.7

О чём? Продолжение настольного хита о сражениях могущественных магов за звание Верховного Магистра. «Возрождение» — не дополнение, а самостоятельная игра, которую можно разложить отдельно, а можно совместить с первой частью. Действие разворачивается через 25 лет после событий первой игры — нас ждут новые герои и новые школы магии.

Геймплей. Основа игрового процесса осталась неизменной — маги вступают в битву с разных концов поля, составленного из комнат с уникальными свойствами, каждый ход набирают карты заклинаний и учатся новым мощным приёмам. Победа над соперниками и выполнение заданий Чёрной Розы приносит победные очки, которые и определят в конце партии Великого Магистра. «Возрождение» предлагает четверых новых бойцов и шесть школ магии: техномантию, агонию, шаманизм, кошмар, ворожбу и алхимию. Одновременно с базовой коробкой в продаже появятся и дополнения, которые помогут ещё больше разнообразить геймплей: новые школы магии, бойцы, заклинания и режимы игры.

Иван Грозный: Первый царь

Коротко: стратегия об истории Руси, созданная американцем

Количество игроков: 2–4

Время игры: 120–180 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: —

О чём? Действие этой стратегии разворачивается на Руси в XVI веке, в эпоху правления Ивана IV, получившего впоследствии прозвище Грозный. Но, конечно, управление огромным государством не обходится без серых кардиналов — игроки становятся представителями знатных боярских семей, которые соперничают за власть и пытаются всеми возможными способами повлиять на царя.

Геймплей. «Иван Грозный» — внутренняя разработка издательства Hobby World, однако автор у игры именитый. Стэн Кордонский — американский гейм-дизайнер, зарекомендовавший себя такими творениями, как «Взаперти», «Вечная зима» и «Рюрик». Именно на последнюю игру похож «Иван Грозный» по геймплею, правда, что-то переосмыслено, а что-то отшлифовано. В «Первом царе» игроку предстоит собирать доход с вотчин и снаряжать войска, торговать с иноземцами и развивать города, добиваться привилегий и выполнять царские поручения.

Каменный век. На заре человечества

Коротко: управление первобытным племенем

Количество игроков: 1–4

Время игры: 30–120 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 8.2

О чём? В оригинале игра называется Doggerlend. Доггерленд — это земля, которая десятки тысяч лет назад соединяла Британию с материком и не была ещё затоплена Ла-Маншем. Именно здесь игрокам предстоит взять под своё управление племена первобытных людей: строить для них жилища, изучать окружающие территории, собирать ресурсы и добывать пищу, а главное — увековечивать жизнь племени в наскальных рисунках и мегалитах.

Геймплей. Ключевая механика — программирование действий. Игроки заранее продумывают действия каждого соплеменника, и только грамотное планирование поможет извлечь максимальную выгоду. Хотя, как это обычно бывает в настольных стратегиях, любой план может пойти под откос из-за действий оппонентов, которые не собираются оставаться в стороне. Модульное поле, а также уникальные особенности вождей и шаманов обеспечивают разнообразие, есть и одиночный режим с тремя уровнями сложности.

Bullet: Star

Коротко: продолжение игры о перестрелках анимешных красоток

Количество игроков: 1–4

Время игры: от 15 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 8.2

О чём? Перед нами продолжение оригинальной игры о перестрелках анимешных героинь в реальном времени. На Землю пожаловали новые экзотические персонажи из далёких-далёких галактик: тут вам и аватар нейросети, и женщина-змея, и олень-полицейская. И у каждой из них — свои боевые умения.

Геймплей. На самом деле Bullet — это интересная пространственная головоломка на время. В продолжении, как и в оригинальной игре, из мешочка тянутся круглые разноцветные пули, которые летят в вашу героиню, постепенно передвигаясь по личному планшету. Собрав их в правильные комбинации, ваша боевая подруга сможет активировать различные уникальные способности. Только надо успеть это сделать до того, как раздастся сигнал таймера!

Мой маленький Эверделл

Коротко: упрощённая стратегия о лесном городе

Количество игроков: 1–4

Время игры: 30–60 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.6

О чём? Всё о том же волшебном зверином городке, который игроки строят, оплачивая карты с жильцами и строениями накопленными ресурсами. В этот вариант «Эверделла» можно играть с детьми начиная с шести лет.

Геймплей. Правила упростили во всех аспектах: количество ресурсов на поле определяет бросок кубиков, у каждого игрока всего по три хода каждый раунд, а завершается игра после четвёртого круга. Но в основе своей это всё тот же «Эверделл» — вы будете отправлять очаровательных работников (простите, друзей!) за ресурсами, чтобы строить на них карты разных типов. Зелёные карты дают урожай, синие — влияют на другие карты, коричневые оказывает мгновенный эффект, красные открывают новые рабочие места, а фиолетовые приносят больше всего победных очков.

Динокости

Коротко: филлер про палеонтологию

Количество игроков: 2–4

Время игры: 15–30 минут

Издатель: «Эврикус»

Рейтинг BGG: 6.6

О чём? В этой быстрой игре вы на полчаса станете настоящими палеонтологами, которые раскапывают кости динозавров в пустыне Аризоны. Причём самым успешным будет признан тот, кто находит не отдельные кости, а целые скелеты доисторических рептилий.

Геймплей. Поле для раскопок составляется случайным образом в начале каждой партии. Оно состоит из 58 тайлов, причём некоторые лежат рубашкой вверх, а другие — вниз. В свой ход игроки раскладывают инструменты между тайлами, и тот, кто займёт последнюю грань, «отколет» кусочек большой плиты и заберёт его себе. Скрывает ли он ценный фрагмент или окажется бесполезным — часто сюрприз. Но даже «пустые» тайлы можно обменять на полезный янтарь, который поможет совершить дополнительные действия.

Почта

Коротко: полимино с посылками

Количество игроков: 2–4

Время игры: 45 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: —

О чём? Эта игра от отечественных авторов наконец-то приоткрывает завесу тайны над внутренней работой «Почты России» — оказывается, отправку посылок могут остановить из-за уснувшего между коробками котика или заигравшихся в настольную игру почтальонов. Кстати, о сотрудниках: среди них попадаются ведьмы, русалки, оборотни и даже драконы!

Геймплей. Основная механика «Почты» — выкладывание полимино-тайлов с изображениями посылок на собственный планшет. Получив в начале раунда два тайла, игроки передвигают фигурку помощника, которая показывает, какой столбец или ряд клеток должен занять тайл на этом ходу. Надо следить не только за тем, чтобы помощник стоял в удобном для вас месте, но и за тем, какие посылки нарисованы на тайлах: одинаковые типы лучше класть рядом друг с другом, чтобы опечатывать их лентами и отправлять на погрузку.

Рыба

Коротко: руководство собственной консервной фабрикой

Количество игроков: 1–4

Время игры: 20-45 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.2

О чём? На какие только темы не выпускают настольные игры! Что ж, не всё нам завоевывать галактики и спасать целые миры — можно поиграть и в изготовление рыбных консервов! Участники управляют португальскими консервными компаниями в 1950-х годах.

Геймплей. По игровому процессу и внешнему виду «Рыба» похожа на другую небольшую игру от тех же авторов — «Кофе». В ходе шести раундов игроки приобретают разноцветные кубики, символизирующие разные виды рыбы, помидоры и оливковое масло, которые могут использовать на фабрике для создания конечного продукта. При этом механика торгов за ресурсы очень оригинальна: чем более хорошую партию хочет приобрести игрок, тем меньше действий в текущем раунде он сможет совершить.

ПРЕДЗАКАЗ

Уютная опушка

Коротко: милые зверушки готовятся к зиме

Количество игроков: 1–5

Время игры: 45-60 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.5

О чём? Об очаровательных лесных жителях (зайцах, белках, ёжиках), которые три сезона готовятся к зиме. Им необходимо собирать ресурсы, чтобы готовить из них еду, шить тёплые вещи, запасаться развлечениями и строить полезные здания, которые помогут пережить холодную пору в уюте и комфорте.

Геймплей. Эту семейную стратегию часто позиционируют как главного конкурента «Эверделла», однако сходства заключаются по большей части в общем сеттинге и сказочном оформлении. В основе «Уютной опушки» тоже лежит механика размещения рабочих, однако игровой процесс тут гораздо более простой и менее конкурентный. Ваши зверушки не закрывают локации для остальных игроков, а броски кубиков, которые определяют возможные для посещения локации, вносят изрядную долю рандома. Так что в «Уютную опушку» лучше играть ради расслабленного и созидательного процесса, не пытаясь отыскать в ней стратегические глубины.

ДОПОЛНЕНИЯ

Descent: Сказания тьмы. Война изменника

Многострадальному Терриноту вновь грозит погибель! Армии нежити, драконья владычица, орда утхуков — со всеми этими напастями одновременно предстоит разбираться возмужавшим и заматеревшим героям первого акта.

Игровой процесс во втором акте остался неизменным — это всё тот же кооперативный данжен-кроулер с электронным приложением. Авторы щедро насыпали всего того же, но побольше — персонажи выучили новые способности, 3D-террейн стал ещё более изобретательным, миниатюру главного босса сделали ещё крупнее! В общем, если «Акт I» пришёлся вам по сердцу, то и от продолжения вы получите удовольствие, однако новых впечатлений ждать не стоит.

Эверделл. Лесной экспресс

Долгожданное большое дополнение для «Эверделла», которое позволит пристроить к вашей лесной поляне железнодорожную станцию. На поезде приезжают туристы, и вам просто необходимо привлечь их именно в ваш городок, чтобы получить больше победных очков. А ещё рядом с путями выкладываются совершенно новые карты, доступные для покупки, — вы сможете соорудить уникальные здания и заселить город невиданными доселе жителями.