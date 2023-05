Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2023

В последний весенний месяц нас ждёт немало книг российских авторов, многие из которых используют «зарубежные» псевдонимы — как будто на дворе вновь 1990-е! Настоящие иностранцы, впрочем, тоже есть — особенно много авторов из Японии и Кореи. Среди самых любопытных новинок — роман твёрдой НФ в декорациях афрофутуризма Таде Томпсона, космоопера из мира «Звёздных войн» Джеймса Лусено, причудливая и масштабная аллегория Алена Дамазио, вампирский триллер с историческим бэкграундом Виктора Диксена.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Таде Томпсон «Роузуотер. Восстание»

2067 год, нигерийский город Роузуотер, специально построенный вокруг Звезды Полынь — огромного объекта инопланетян, ограждённого биокуполом, который непреодолим для землян. Город заполнен политиками, учёными и военными со всего мира, немало здесь и религиозных фанатиков, экстремистов, авантюристов и просто любопытных. Ситуация обостряется, когда новый мэр Джек Жак объявляет Роузуотер отдельным государством, независимым от Нигерии. Тем временем внутри Полыни начинают происходить странные вещи…

Что нас ждёт: второй роман трилогии «Полынь» американца нигерийского происхождения. По декорациям книга напоминает афроверсию «Пикника на обочине».

Издательство / серия: «АСТ» / «Звёзды научной фантастики»

О первой части Таде Томпсон «Роузуотер»: город на теле гигантского инопланетянина Контакт с инопланетной жизнью в антураже посткиберпанка в Нигерии будущего.

Джеймс Лусено «Сокол тысячелетия»

«Сокол тысячелетия» — легендарный корабль, экипаж которого во главе с Ханом Соло побывал в бесчисленных приключениях на просторах Галактики «Звёздных войн». Но кто владел «Соколом» до Хана и Чубакки?

Что нас ждёт: роман об истории знаменитого корабля, его владельцах и их приключениях на протяжении многих десятилетий.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Звёздные Войны»

Йенс Лильестранд «Даже если всему придёт конец»

Недалёкое будущее. Землю настиг климатический катаклизм. Среди многочисленных бедствий — чудовищные пожары. Один из них охватил Швецию, и там пылают леса. Города и деревни эвакуируют, жизнь населения пошла наперекосяк. Но даже в преддверии Армагеддона люди занимаются обычными делами…

Что нас ждёт: четыре взаимосвязанные истории, в которых шведский писатель показывает повседневную жизнь людей, балансирующих над пропастью.

Издательство / серия: «АСТ: Inspiria» / «Loft. Антиутопия нового времени»

ФЭНТЕЗИ

Лора Себастьян «Очарованная призраками»

Леди Элейн с детства видит будущее. На мистическом острове Авалон она знакомится с Гвиневрой, Морганой и Ланселотом, которые помогают Артуру занять королевский трон. Элейн должна решить, готова ли она на жертвы ради изменения печального будущего, знакомого нам по классической мифологии.

Что нас ждёт: феминистическое переосмысление легенд о короле Артуре.

Издательство / серия: «АСТ: Mainstream» / «История, рассказанная иначе»

Хельга Воджик «Архив Тирха. Коготь Кулуфины»

Архив Тирха — таинственная цитадель со множеством ловушек и спрятанных артефактов. Авантюристы Клыкарь и Ашри получают заказ проникнуть в Архив и добыть Коготь Кулуфины — древнюю реликвию немереной ценности. Однако это проще сказать, чем сделать…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Песок Мэйтару» российской писательницы, которая обрела международную известность как художник коллекционных карточек из франшиз Marvel Comics, Game of Thrones, DC Comics, The Walking Dead, The Hobbit, Star Trek. А вот её романы пока что публиковались только в самиздате.

Издательство / серия: «АСТ», «Вилли Винки» / «NoSugar. Архив Тирха»

Квон Гёыль «Единственный конец злодейки — смерть. Новелла. Том 1»

Современная кореянка с тяжёлой судьбой перерождается внутри очень популярной видеоигры — симулятора свиданий, в которую она играла накануне своей трагической кончины. Причём перерождается в теле истеричной злодейки Пенелопы, приёмной дочери герцога Экхарта. Став Пенелопой, героиня понимает — если следовать сюжету игры, её ждёт жестокая смерть. Потому девушка начинает менять сюжет, тем более что у неё есть подспорье в виде Системы, которая помогает определить степень привязанности персонажей — а это главный фактор успеха в игре.

Что нас ждёт: очень популярный веб-роман, на основе которого выходит не менее популярный вебтун.

Издательство: «Манн, Иванов и Фербер»

А ещё было аниме с таким сюжетом: Фантастическое аниме весны 2020: что стоит смотреть? Обитатели Зверограда, плохие школьники со сверхспособностями и попаданцы-перерожденцы. Составляем впечатления по первым эпизодам.

Кэйкаку Ито, То Эндзё «Империя мертвецов»

Альтернативный XIX век. Люди научились воскрешать мертвецов, чтобы использовать их как дармовую и послушную рабочую силу. Однако некоторые безответственные политики и учёные ведут эксперименты по созданию разумных зомби, планируя сделать из них солдат. Особая секретная служба Британской империи поручает расследовать дело молодому, но многообещающему агенту Джону Ватсону, который отправляется сначала в Индию, а затем в Афганистан.

Что нас ждёт: внецикловый роман, на основе которого было снято красивое, но спорное аниме 2015 года.

Издательство / серия: «Reanimedia» / «Хиты Японии. Аниме»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Виктор Диксен «Двор Ураганов»

Из-за набегов пиратов-людей во главе с капитаном Фебюсом экономика Вампирии находится под угрозой. Повелитель вампиров Людовик Нетленный (некогда Король-Солнце) решает договориться с пиратами, в качестве залога использовав свою фаворитку Жанну, которой предстоит стать женой Фебюса. Однако король не знает, что Жанна состоит в тайной организации, готовящей восстание против вампиров…

Что нас ждёт: третий роман цикла «Вампирия» французского писателя, мистическая альтернативная история для юношества.

Издательство / серия: «Эксмо: Freedom» / «Young adult. Вампирия»

Сон Вон Пхён «Девочка с лисьим хвостом»

С обычной корейской школьницей Сон Данми происходит необычная история — у неё вырастает лисий хвост! Оказывается, Сон Данми потомок кумихо — девятихвостой лисицы-оборотня. Теперь Данми придётся познать свою истинную сущность и научиться с ней жить. А это непросто, учитывая, что проклятый хвост внезапно появляется в самые неподходящие моменты ее будней!

Что нас ждёт: сказочный роман, который стал в Корее большим хитом.

Издательство: «Манн, Иванов и Фербер»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Ален Дамазио «Орда встречного ветра»

Необычный мир, где царит практически разумный ветер, чьи порывы способны менять реальность. Обычным людям жить в таком мире непросто, и неудивительно, что они хотят изменить ситуацию. Ходят слухи, что существует колыбель ветра под названием Верхний Предел, где его можно одолеть в зародыше. На поиски Предела отправляется особая экспедиция из 23 человек, которые готовились к миссии всю жизнь…

Что нас ждёт: масштабный внецикловый роман французского писателя, аллегорическая фантазия с элементами гримдарка.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Великие романы»