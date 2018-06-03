Джеймс Лусено «Лабиринт зла». «Тёмный повелитель. Восход Дарта Вейдера»

Во времена Войн клонов Энакин Скайуокер был самым прославленным героем Республики. Вместе со своим наставником Оби-Ваном Кеноби он раз за разом оказывался в центре отчаянных и напряжённых битв, с честью выходя из самых непростых ситуаций. Но соблазны Тёмной стороны Силы оказались слишком притягательны для Энакина, и вскоре далёкая галактика забудет юного джедая — его затмит мрачная фигура Дарта Вейдера.

James Luceno

Labyrinth of Evil

Dark Lord: The Rise of Darth Vader

Романы

Жанр: космическая опера

Выход оригинала: 2005

Издательство: «Азбука-Аттикус», 2017

Переводчики: Н. Кодыш, В. Матюша

384 стр., 3000+4000 экз.

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В рамках нового канона «Звёздных войн» издано уже немало книг — в том числе и на русском. Однако почти все они примыкают к эпохе оригинальной трилогии, и порой кажется, что об эпохе приквелов сюжетная группа Lucafilm предпочитает не вспоминать. Этому периоду на сегодняшний день посвящён только один роман, который стал адаптацией не добравшихся до экранов эпизодов мультсериала «Войны клонов» и к тому же оказался крайне слабым.

Тем, кому интересны времена заката Старой Республики и становления Империи, остаётся довольствоваться «Легендами». Благо в их рамках вышло немало отличных произведений о той эпохе. Но даже среди них выделяется своего рода дилогия Джеймса Лусено, которая, можно сказать, обрамляет фильм «Месть ситхов».

«Лабиринт зла» вышел на английском за несколько месяцев до кинопремьеры третьего эпизода и непосредственно предваряет его. Роман расскажет, как Палпатин попал в плен к сепаратистам и началась та битва, которую нам показали в дебюте «Мести ситхов». А прежде мы увидим, как Энакин с Оби-Ваном находят зацепку, дающую шанс раскрыть тайну личности Дарта Сидиуса. Джедаи берут след и оказываются очень близки к цели — им недостаёт самой малости…

В киноприквелах Джордж Лукас привнёс в далёкую галактику тему политики, но сделал это несколько неуклюже, что у многих зрителей она вызвала раздражение. Писатель следует по пути, проторённому создателем вселенной, однако под пером Лусено война джедаев и ситхов, до поры скрытая от посторонних глаз, превращается в первоклассный фантастический триллер. Вдобавок если в «Атаке клонов» и «Мести ситхов» Энакин и Оби-Ван большую часть экранного времени проводили порознь, то в «Лабиринте зла» их боевое братство, о котором в дальнейшем с грустью вспоминает Кеноби, предстаёт во всей красе.

Под пером Лусено война джедаев и ситхов превращается в первоклассный фантастический триллер

Действие «Тёмного повелителя» стартует аккурат после окончания третьего эпизода. Книга стала одним из первых произведений в длинной веренице историй, которые рассказывали об охоте Вейдера на уцелевших джедаев — развитие этой темы впоследствии не раз показывали и в книгах, и в комиксах, и в играх. Вопреки названию, роман отнюдь не сконцентрирован на Вейдере, который только начинает осваиваться со своим доспехом и ролью ситха. Значительная часть романа посвящена нескольким джедаям, которым удалось избежать гибели благодаря помощи верных клонов.

Известных рыцарей среди героев книги нет. Хотя Лусено прекрасно умеет использовать наработки других авторов, что демонстрирует в том же «Лабиринте зла», богатом на отсылки к Расширенной вселенной, для «Тёмного повелителя» он решил придумать новых персонажей. Но по-настоящему ярко себя проявить, прежде чем до них доберётся Вейдер, эти новые джедаи, к сожалению, не успевают. Так что за их приключениями следить не так интересно, как за похождениями героев «Лабиринта зла». Зато становление самого ситха, его эмоции и мотивы Лусено выписывает мастерски — пусть и отводит Вейдеру не так много страниц, как можно было ожидать.

Итог: обе книги прекрасно дополняют фильм «Месть ситхов», позволяя лучше понять как внутренний мир персонажей — прежде всего Энакина, становящегося Вейдером, — так и военно-политические коллизии, сопровождавшие становление Империи.

Альтернативная история В Расширенной вселенной «Звёздных войн» хватало противоречий между разными произведениями.

В частности, события, предшествующие битве за Корусант и пленению Палпатина, показаны не только

в «Лабиринте зла», но и в мультсериале «Войны клонов» 2003 года, причём две эти версии совершен но не сочетаются между собой.

Отсек был заставлен репульсорными грузовыми контейнерами размером с гроб, сооружёнными из какого-то лёгкого сплава. Роботы-грузчики вносили сюда контейнеры из соседнего упаковочного цеха. У входа внезапно возник боевой дроид. Оби-Ван бросил взгляд на вмонтированный в стену механизм, управляющий дверью. Встав в защитную стойку, он решил повторить то, что уже проделывал в пещере, — отразил первый выстрел дроида и послал второй метаться по помещению, рассчитав траекторию так, чтобы попасть в дверной механизм.

Роман «Лабиринт зла»