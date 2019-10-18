Таде Томпсон «Роузуотер»: город на теле гигантского инопланетянина

Нигерия, 2066 год. Работающий на местную контрразведку экстрасенс Кааро живет в городе Роузуотер, построенном на теле гигантского инопланетянина. Кааро — бывший вор и аферист, который может найти все что угодно, если об этом кто-то думал с достаточной интенсивностью. Кроме того, он телепат, как, впрочем, и все известные миру «чувствительные» (сенсы). Но их становится все меньше — умирают, впадают в кому, исчезают, — и Кааро пытается понять, что происходит.

Tade Thompson — Rosewater Жанр: биопанк, посткиберпанк

Выход оригинала: 2018

Художник: М. Емельянов

Переводчик: Р. Демидов

Издательство: АСТ, 2019

Серия: «Звёзды научной фантастики» • «Полынь», часть 1

Похоже на: Йен Макдональд «Река Богов» • Паоло Бачигалупи «Заводная»

Главное достоинство книги — ее мир. Томпсон не стал идти по пути «Чёрной Пантеры», придумывая «идеальную Африку». Хотя его Нигерия превратилась в один из значимых узлов мировой цивилизации, это всё та же страна, о которой мы читаем в сегодняшних новостях. Здесь больше выходов в Нимбус (сеть, заменившую интернет), чем колодцев с водой, жители пользуются дронами и обращаются к магам, чтобы те изгоняли демонов из детей, а селяне заживо сжигают пойманных воров.

Нигерия получилась пёстрой и страшной. Правительство следит за каждым и убирает неугодных, а за спинами правящего класса, как и прежде, стоят британские агенты. По стране путешествует загадочная девушка по прозвищу Велосипедистка, сумевшая построить машину для перемещения в пространстве и времени. И ко всем этому добавляется гигантский инопланетянин Полынь, который рухнул на Лондон и с тех пор странствует по миру под земной корой. В Нигерии он решил остановиться и даже организовал поселение для тех, кто готов жить рядом с ним. И закрыл его куполом, вокруг которого постепенно вырос город Роузуотер.

Автор объединяет киберпанк и биопанк.

Тут есть импланты, Нимбус, хакеры, корпорации и те, кто им противостоит, но способности сенсов завязаны на грибки, которые выбрасывает купол Полыни. Споры создают своего рода интернет в реальном мире, собирая информацию обо всем, что существует на Земле, и некоторые люди из-за случайного глюка системы могут пользоваться этой биосетью.

В общем, сеттинг у автора получился богатый. А вот с персонажами дело обстоит похуже. Единственное исключение — главный герой. Основная черта Кааро — апатичность. Он равнодушен к деньгам, равнодушен к людям, он, по большому счету, равнодушен к самому себе. Вся его жизнь — это поиск сильного чувства, чего-то, что придало бы этой жизни смысл.

— Ясно. Великолепно. Теперь я должен сделать что-то героическое, так? — Я тебя умоляю. Во-первых, это не в твоем стиле. Во-вторых, я устал от избранных женщин и мужчин. Идея о единственном герое и предначертанной судьбе делает нас ленивыми. Судьбы нет. Есть выбор, есть поступки, а любой другой нарратив поддерживает миф о том, что кто-то иной справится с нашими бедами с помощью волшебного меча и божьего благословения.

И благодаря своей апатичности Кааро становится идеальным наблюдателем. Да, он участвует во множестве важных, исторических событий, но каждый раз, когда приходит время принять решение, он отстраняется. В сочетании с тем, что он сильнейший сенс, получается любопытный образ равнодушного полубога, который даже не сознает толком своей силы, хотя неоднократно о ней слышит. Кааро может себе позволить апатию, ведь он почти никогда не оказывался в настоящей опасности. Да она ему и не грозит — уж слишком он могуществен.

Основано на реальных событиях? У главного героя романа частично есть реальный прототип — вор, которого Томпсон знал в Нигерии. У него была невероятная способность находить ценности в домах людей, даже если он никогда не бывал у них раньше. Этот вор сидел в тюрьме в Энугу, и Томпсон встретил его, когда тот был на условно-досрочном. Многие истории Кааро взяты из его рассказов. А вот ксеносфера основывается на двух специальностях самого Таде Томпсона: он врач и, кроме того, сертифицированный профессионал Cisco (CCNP). Благодаря своим профессиональным знаниям он и придумал что-то вроде гигантского мозга, охватывающего всю биосферу Земли, — сеть искусственных нейронов, которые захватывают информацию в реальном времени.

События происходят в трёх временных отрезках: Томпсон рассказывает одновременно начало, середину и конец истории, показывая развитие и особенности героя. Хотя переключения между временными линиями поначалу немного раздражают, позже понимаешь, что иначе финал просто не сработал бы. Автору нужно было показать героя «в разрезе», потому что жизнь Кааро — это и есть основной сюжет книги.

Очень любопытное начало трилогии, которое можно читать и отдельно. Однако тут есть множество мелких крючков и один крупный, заставляющие ожидать продолжения.