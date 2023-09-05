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    Кино | Обзоры кино
    #обзор фильма #Стивен Кинг #хоррор и ужасы #экранизация

    «Бугимен» — сказ о том, как одна семья электричество экономила

    5 сентября 2023
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    05.09.2023
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    #обзор фильма #Стивен Кинг #хоррор и ужасы #экранизация
    «Бугимен» — сказ о том, как одна семья электричество экономила 4

    Психотерапевт Уилл Харпер тяжело переживает смерть жены — он кое-как работает, пьёт таблетки и пытается воспитывать двух дочерей, Сэди и Сойер. К их эмоциональным потребностям он глух (со своими бы справиться), да и очередного посетителя на приёме не может выслушать как следует. И то, и другое приводит к плачевным последствиям — дочери страдают, а странноватый пациент, сам того не желая, навлекает на дом Уилла смертельное проклятие, которое прячется в темноте.

    The Boogeyman

    Жанр: ужасы
    Режиссёр: Роб Сэвидж
    В ролях: Вивьен Лира Блэр, Софи Тэтчер, Крис Мессина, Давид Дастмалчян, Лиза Гей Хэмилтон
    Премьерный показ: 31 мая 2023 (мировая премьера), 29 августа 2023 (цифровой релиз)
    Продолжительность: 98 минут
    Похоже на: «Не бойся темноты», «Они», «Приют», «Пожиратели», «Бабадук»

    «Бугимен» — это экранизация рассказа Стивена Кинга «И пришёл бука» (1973). Экранизация не первая, в 1983 году режиссёр Джеффри С. Широ уже адаптировал этот рассказ в коротком метре по программе Dollar Baby. Кинг разрешает молодым режиссёрам снимать кино по его рассказам за символическую сумму в один доллар. Получаются адаптации разного вида и качества — вот и эта вышла крайне унылой.

    В 2023 году сервис Hulu и режиссёр Роб Сэвидж попытались исправить ситуацию новым, на этот раз полнометражным фильмом. Чтобы получить одобрение самого Короля ужасов, авторы фильма забронировали его любимый кинотеатр в Мэне и, волнуясь, показали писателю готовое кино. Кинг остался в восторге от увиденного, и создатели решили не только выпустить фильм на стримингах, но и провести полноценный кинотеатральный прокат.

    «Бугимен» — сказ о том, как одна семья электричество экономила

    К сожалению, тот факт, что фильм одобрил Сам Автор, в этом случае не значит ровным счётом ничего. Киновкусы Кинга специфичны, и ему нравятся почти все фильмы по его произведениям (кроме, может быть, «Сияния» Кубрика). Вспомним, например, как писатель хвалил экранизацию «Тёмной башни» 2017 года — должно быть, забыл лицо своего отца.

    Невзирая на все тревожные звоночки, я начинала смотреть этот фильм с особым трепетом. Дело в том, что рассказ «И пришёл бука» я прочла ещё когда мне было лет пять или шесть, и бука тут же занял первое место в списке главных страхов моего детства. По сюжету рассказа на приём к психотерапевту пришёл мужчина, который утверждал, что бука одного за другим убил всех его детей. Жил бука в кладовке — или, по версии перевода, который достался мне, в стенном шкафу. Напротив моей кровати находился точно такой же стенной шкаф, как в рассказе, и каждый вечер перед сном я с ноющей, как зубная боль, тревогой вглядывалась в дверцы шкафа. Кажется, закрыты? Или всё-таки немного приоткрыты?

    В общем, новый «Бугимен» казался идеальным фильмом для проработки глубинных детских страхов. Чудище, которое ночью прячется в шкафу или под кроватью, — интернациональный образ. У нас это бабайка или бука, у кого-то бугимен, но суть одна — он страшный и ест детей.

    «Бугимен» — сказ о том, как одна семья электричество экономила 1

    Сейчас создатели фильмов ужасов окончательно смекнули, что если ввести в сюжет психологические травмы, то их кино автоматически прибавит в глубине. Подумаешь, монстр ест подростков! А вот если эти подростки несколько лет назад потеряли родителя или пережили насилие, уже совсем другое дело — можно и на фестиваль податься. Будто насмотревшись хорроров новой волны, создатели «Бугимена» на всякий случай тоже добавили в историю смерть матери.

    Сюжет в фильме вообще сильно изменили. Главными героями здесь стали терапевт и его семья. Мрачный пациент, потерявший детей (Давид Дастмалчян), — теперь эпизодический персонаж, который случайно приводит кровожадного буку уже в дом своего врача. И пока разворачивается завязка, у фильма всё неплохо. Он держит в напряжении, пугает неизвестностью.

    Да, если в детстве вы боялись темноты, для вас это то, что доктор прописал. Вот папа включает свет в чулане, а там никого нет. Вот выключает и уходит, а дверь чулана приоткрывается немного шире, и из темноты доносится чей-то жуткий голос. Ещё Лавкрафт писал, что неописуемое — это самое страшное. Пока мы не знаем и не видим, что именно пугает детей из тёмных углов, дискомфортное ощущение беззащитности возникает само собой.

    Из удачных находок стоит отметить ещё и сцену, где дети посещают психотерапевта. Это выглядит настолько пугающе, что подобным сеансом она точно бы обеспечила своих коллег работой на много лет вперёд (детям теперь явно нужна пожизненная терапия).

    «Бугимен» — сказ о том, как одна семья электричество экономила 2

    Весь тщательно выстраиваемый саспенс моментально рассыпается, когда мы понимаем, что монстр — физически осязаемое существо, хоть и явно паранормальное. Мало того, его ещё и убить можно, что герои пытаются сделать во второй половине фильма. Напряжённый, густой психологический хоррор в мгновение ока превращается в упрощённую киноверсию видеоигры «Дожить до рассвета». Игравшие знают: если вовремя применить правильные предметы, даже самое страшное чудище можно победить. В какой-то момент темнота становится врагом не только героев фильма, но и зрителей. Действие почти всегда разворачивается во мраке, что вызывает резонный вопрос — неужели цены на электроэнергию в США настолько высокие, что персонажи не включают свет даже под страхом смерти?

    Дизайн монстра старались сделать жутким и уникальным, но и это у авторов не получилось. Когда вы его наконец рассмотрите, вы вряд ли испугаетесь — скорее начнёте вспоминать, в каких ужастиках видели подобное раньше. Было бы гораздо, гораздо страшнее, если бы буку так и не показали. Хотя спасибо создателям, что всё испортили, — иначе мне вряд ли удалось бы заснуть после просмотра.

    «Бугимен» — сказ о том, как одна семья электричество экономила 3

    Если попытаться защитить фильм и провести аналогию с терапией, поначалу худо-бедно начинает выстраиваться хоть какая-то логика. Герои не до конца осознают свою травму, не понимают её, а когда видят опасность своими глазами, начинают с ней бороться. Как же нужно бороться с травмой по версии нового «Бугимена», спросите вы? Уничтожить её, испепелить, чтобы не осталось камня на камне, забыть и плотно закрыть за ней дверь.

    К сожалению, авторы фильма так и не поняли, как работать с темой, и в итоге вместе с хоррор-составляющей убили и психологизм. Никогда бы не подумала, что буду ставить в пример фильм «Астрал 5: Красная дверь» (2023), но даже его герои в итоге поняли, что нельзя пытаться стереть из памяти болезненное прошлое, это сделает только хуже. Нужно примириться с ним, принять его и жить дальше. С бабайкой из шкафа такая метафора сработать не могла. «Или могла?», — ехидно спрашивают авторы фильма «Бабадук».

    К актёрам претензий нет. Дети играют хорошо, взрослые тоже стараются, Дастмалчян выдаёт классического меланхолично-жутковатого Дастмалчяна, только CGI-монстру ставим двойку за технику и артистизм. Визуально фильм тоже получился ладным и без огрехов — оператор знает своё дело, и кадры попадаются действительно красивые.

    «Бугимен» — сказ о том, как одна семья электричество экономила 5

    Новая экранизация очередного рассказа Стивена Кинга точно не встанет в ряд лучших адаптаций его произведений. Как говорит пословица, замах получился на рубль, а удар — на копейку. При наличии интригующей и жуткой завязки в финале фильм оборачивается полным пшиком. Это развлечение на один вечер, желательно в компании друзей, вместе с которыми вы будете обсуждать нелогичные поступки героев и закатывать глаза от заезженных клише.

    От себя выражаю отдельную благодарность Робу Сэвиджу и всем, кто работал над фильмом. Будь «Бугимен» хоть немного страшнее, возможно, я бы снова не могла спокойно находиться в одной комнате со стенным шкафом.

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