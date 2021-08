Какие фильмы смотреть онлайн в августе 2021? Финал «Евангелиона», предыстория «Ведьмака»

Август — месяц большой анимации и маленьких (но интригующих) хорроров. На финишную прямую вышел легендарный «Евангелион» Хидеаки Анно. Новые громкие проекты представили авторы «Ведьмака» и суперзвезда мюзиклов Лин-Мануэль Миранда. Даже популярный игровой цикл Monster Hunter получил свою каноничную 3D-экранизацию. Хоррор-премьеры же все как одна посвящены теме крови. Французские авторы боятся саранчи-кровопийц, поляки — комаров, а американцы — кризиса среднего возраста. Ну, и немного вампиров.

Евангелион 3.0+1.0

シン・エヴァンゲリオン劇場版 :|| / Shin Evangerion Gekijōban :||

Когда? 13 августа (Amazon Prime).

Что? Философское меха-аниме, финал франшизы «Евангелион».

О чём? Чудом остановив апокалиптический «Четвёртый удар», защитники Земли оправляются после катаклизма. Организация Wille под управлением Мисато Кацураги работает над восстановлением Парижа. А на руинах Токио-3 нашли пристанище три подростка-пилота программы боевых роботов «Евангелион»: Рей Аянами, Аска Сикинами и Синдзи Икари, который впал в ступор, потеряв почти всех, кто ему дорог. Дети войны наконец-то получают передышку и шанс начать нормальную жизнь. Но этот шанс уходит у них из рук, ведь Гэндо Икари, отец Синдзи и предводитель воинственного культа Nerv, намерен во что бы то ни стало завершить начатое и перековать человечество в огне армагеддона. Финальное противостояние между отцом и сыном неизбежно…

Чего ждать? Грандиозную кульминацию «Евы» — не только тетралогии кинофильмов, но и всей франшизы в целом. Хотя одно время казалось, что «3.0+1.0» может не выйти вовсе: чрезвычайно сложное производство третьей части вновь вогнало режиссёра Хидеаки Анно в депрессию, и он переключился на другие проекты. Дополнительно по графику ударили юридические проблемы и пандемия, однако финал «Евангелиона» все-таки увидел свет в 2021 году — спустя четверть века после старта культового сериала.

И кажется, это освобождение не только для Анно, но и для его героев. По сравнению с пессимистичным «Концом Евангелиона» завершение ребилд-цикла даёт Синдзи и его товарищам надежду на будущее. Пусть даже надежду эту придётся усердно выбивать, сражаясь с собственными травмами и боевой армадой Гэндо. Как реальное, так и психологическое противостояние виртуозно реализованы студией Khara, которая использовала в «3.0+1.0» комбинацию из разных видов изображения: от компьютерной 3D-графики до карандашных набросков.

Смотрите также «Евангелион», который будет всегда. В чём смысл великого аниме Изучаем сериал и «ребилды», их многочисленные символы, аллюзии, отсылки к разным религиям и произведениям.

Ведьмак: Кошмар Волка

The Witcher: Nightmare of the Wolf

Когда? 23 августа (Netflix).

Что? Тёмное фэнтези, аниме-приквел сериала «Ведьмак».

О чём? Задолго до того, как стать учителем Геральта из Ривии, могучий ведьмак Весемир был всего лишь мальчишкой, слугой при знатном дворе. Но горячее сердце зовёт его на поиски приключений, и вскоре Весемир вступает в ряды охотников на нечисть, что наводнила земли Континента. Однако, бояться ему стоит не только чудовищ: у всех — от мудрых колдунов до ловких придворных чиновников — свои планы на ведьмака. А ратные подвиги Весемира могут привести к непредсказуемым и трагичным последствиям…

Чего ждать? Зрелищную анимационную прелюдию ко второму сезону «Ведьмака» от Netflix. Под присмотром шоураннера Лорен Хиссрик мультфильм подготовит почву для будущей истории: покажет славное прошлое Весемира и крепости Каэр Морхен, а также раскроет истоки конфликта между ведьмаками и магами. При этом сам сюжет не является адаптацией ни игр, ни книг Анджея Сапковского. Сценарист Бо ДеМайо (эпизод «Предательская луна») открывает для франшизы новую главу, со своим оригинальным составом героев и злодеев.

Впрочем, «Кошмар Волка» можно будет смотреть и в отрыве от остальной вселенной «Ведьмака» — как минимум, ради яростного экшена от Studio Mir («DOTA: Кровь дракона»). Благо, противников в лесах Континента не счесть: Весемира ожидают схватки и с гулями, и с вампирами, и даже с ужасным зеленоглазым лешим, который завёлся в окрестностях Каэр Морхена.

Виво

Vivo

Когда? 6 августа (Netflix).

Что? Анимационный мюзикл на песни Лина-Мануэля Миранды.

О чём? Жил-был на Кубе уличный музыкант Андрес, и как-то раз его песни привлекли внимание необычного зверька-кинкажу по кличке Виво. Стали они выступать вместе на радость толпе. И вот, в один прекрасный день Андрес получает весточку от своей давней возлюбленной Марты. Виво решает помочь другу и доставить Марте песню, в которой музыкант описал свои чувства к ней. Путь из Гаваны в Майами полон тревог и опасностей, но им не остановить силу истинной любви.

Чего ждать? Милый, хотя и довольно старомодный 3D-мультфильм. Впрочем, это неудивительно: суперзвезда Бродвея Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон») придумал «Виво» ещё в 2010 году, но идея надолго увязла в производственном аду. Воскресить проект удалось сценаристу Питеру Барсоччини («Школьный мюзикл») и студии Sony Picture Imageworks («Человек-паук: Через вселенные»). А для пущего визуального лоска авторы пригласили консультантом Роджера Дикинса — оскароносного оператора, до этого работавшего на трилогии «Как приручить дракона».

Результат вполне ожидаем. «Виво» хвалят за яркий стиль, точное отражение латиноамериканской культуры и запоминающиеся песни, большую часть из которых исполнил сам Миранда. Претензии же сводятся к излишней детскости сюжета: трогательная история любви то и дело отвлекается на побочные квесты и необязательные погони. Зрители помладше будут довольны и после просмотра наверняка начнут отбивать кубинские ритмы на всём, что попадётся под руку. Родители, будьте осторожны!

Смотрите также Мультфильм «Виво»: путешествие Чебурашки в Америку Рассказываем про анимационный мюзикл от знаменитого Лина-Мануэля Миранды.

Охотник на монстров: Легенды гильдии

Monster Hunter: Legends of the Guild

Когда? 12 августа (Netflix).

Что? Фэнтези-мультфильм по мотивам видеоигры.

О чём? Природа требует равновесия, и юноше Эйдену предстоит узнать это на собственной шкуре. Самоуверенный юный охотник привык «оберегать» свою деревню от всяческих мелких чудовищ. Но теперь к его долине приближается могучий Древний Дракон, который сжигает всё на своём пути. Чтобы справиться с напастью, Эйден обращается за помощью к группе матёрых охотников на монстров. Но одолеть дракона — ещё не значит победить…

Чего ждать? Экранизацию цикла Monster Hunter — простенькую, но верную первоисточнику. В отличие от недавнего фильма с Милой Йовович, «Легенды гильдии» непосредственно перекликаются с играми. Фанаты легко узнают и местный бестиарий, и виды оружия, и даже персонажей из отряда Ace Hunters. А вот неофитам здесь, кажется, ловить нечего: анимацией занимается студия Pure Imagination, до этого работавшая лишь над короткометражными LEGO-мультфильмами и графикой для аттракционов. Для конкуренции с более масштабными проектами Netflix это, увы, не лучшее резюме.

Смотрите также «Охотник на монстров»: Милла Йовович меняет профессию В наличии и неплохой юмор, и отсылки для играющих, и набор базовых познаний о вселенной Monster Hunter для тех, кто с ней ещё не знаком.

Жена Джейкоба

Jakob’s Wife

Когда? 19 августа (Shudder).

Что? Чёрная комедия с вампирами.

О чём? Энн Феддер уже немолода. Последние сорок лет она живёт в заштатном городишке с Джейкобом, своим надёжным, но скучным мужем-священником. Их брак отчаянно нуждается в свежей крови. И вот, однажды ночью Энн возвращается домой с загадочными следами на шее. Друзья не узнают женщину: былая тихоня теперь отдаёт предпочтение яркой одежде, живо интересуется сырым мясом и устраивает для мужа романтические свидания. От Джейкоба требуется всего-то ничего — время от времени помогать супруге выносить из дома трупы…

Чего ждать? Недорогая и забавная комедия ужасов, которая творчески переосмысливает кризис среднего возраста. Недостаток бюджета авторы компенсируют остроумным сценарием, небанальными персонажами и литрами бутафорской крови. А заодно воздают должное иконам хоррора: главные роли исполнили Барбара Крэмптон («Реаниматор»), Ларри Фессенден (игра «Дожить до рассвета») и Бонни Ааронс (демоническая бродяжка из «Малхолланд Драйв»).

Рой

La nuée

Когда? 6 августа (Netflix).

Что? Семейная драма про саранчу-людоедов.

О чём? Виржини едва сводит концы с концами. Недавно она потеряла мужа, дети требуют всё больше внимания, а семейная ферма обросла долгами. Женщина решает инвестировать в новый перспективный продукт питания, муку из саранчи, и случайно обнаруживает, что насекомые с удовольствием потребляют человеческую кровь. Чем активнее размножается рой, тем лучше идут дела у Виржини и тем на большие жертвы она готова пойти ради успеха.

Чего ждать? Боди-хоррор по-французски — неторопливый, жуткий и реалистичный. Но чтобы получить от него удовольствие, лучше заранее настроиться на нужный лад: драма матери-одиночки здесь не менее важна, чем кровавые убийства. Режиссёр-дебютант Жюст Филиппо подробно исследует, как отношения внутри семьи распадаются под грузом боли и тайн, а одержимость работой поглощает героиню куда быстрее, чем насекомые-убийцы. Саранча, кстати, «сыграна» вживую, почти без использования компьютерной графики, и выглядит по-настоящему устрашающе.

Государство комаров

Mosquito State

Когда? 26 августа (Shudder).

Что? Сатирический боди-хоррор про финансовый кризис.

О чём? Лето 2007 года. Фондовые рынки вот-вот обрушатся — о чём пока даже не подозревает молодой аналитик Ричард. Он вообще слегка не от мира сего: ходит всегда сгорбленный, к похвале начальства и флирту коллег относится равнодушно. Гораздо больше его занимают комары, с которыми у Ричарда устанавливается почти паранормальная связь. На благо крылатых кровососов он готов отдать и своё время, и роскошный пентхаус, и даже собственное тело.

Чего ждать? Стильный психологический хоррор, который критики сравнивают с работами Кафки и Дэвида Кроненберга. Фильм одновременно завораживает своей гипнотической атмосферой и отвращает кровавыми подробностями, смеётся над «вампирами» с Уолл-Стрит и ужасается последствиям их действий. Иногда его просто физически дискомфортно смотреть, но редкое кино так точно и оригинально изображает расчеловечивающие эффекты капитализма.