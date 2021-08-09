Мультфильм «Виво»: путешествие Чебурашки в Америку

Виво называют обезьянкой, но на самом деле он кинкажу. Он очутился на Кубе, попав в ящик с фруктами, и был спасён от злых собак пожилым музыкантом Андресом. Теперь Виво тихо-мирно живёт со своим хозяином, выступает на маленькой площади как музыкант, и всё как будто бы хорошо… пока Андрес не получает письмо и не загорается идеей отправиться на континент, в Майами, где пройдёт последний концерт его бывшей возлюбленной.

Vivo Жанр: мюзикл, роуд-муви, семейная комедия Актёры озвучания: Лин-Мануэль Миранда, Зои Салдана, Хуан де Маркос Гонсалес и другие Продолжительность: 1 час 35 минут Премьера: 6 августа, Netflix Похоже на: «Вольт», «Чико и Рита», «Душа»

Говорят, что пандемия благотворно сказывается на мире анимации. Хотя бы тем, что ускорила переезд премьер мультфильмов из кинотеатров на стриминги, где им не придётся конкурировать за часы проката с блокбастерами. На самом деле это не вполне так: авторской анимации всё ещё приходится выживать, борясь за зрителя, который часто обходит вниманием стоящие, но не мейнстримные проекты. Кто действительно легко перенёс отказ от кинопроката, так это коммерчески ориентированные студии с бюджетами более скромными, чем у Disney, Dreamworks или Pixar.

Например Sony Pictures Animation.

Эта студия ну просто расстреливает рынок премьерами. Весной отлично стартовали «Митчеллы против машин», в июне вышел ориентированный на Китай «Волшебный дракон», сейчас — «Виво», а в октябре обещают последнюю часть «Монстров на каникулах». Два из них должны были выйти ещё в 2020-м, но из-за ковида Sony освоила новую модель дистрибуции — и не прогадала. Благодаря этому ни один из фильмов не оказался в производственном аду. Ранее от «Виво» отказались в Dreamworks, но в Sony его воплотили быстро и без скандалов.

Возможно, отчасти из-за такой оперативности «Виво» производит впечатление цельного проекта, а не сшитого из идей разной степени давности и проработанности (в чём нередко можно обвинить фильмы Disney). Режиссёром выступил Кирк Демикко, работавший прежде в Dreamworks, где, скорее всего, и познакомился с идеей Лин-Мануэля Миранды. Он же работал над сценарием вместе с Киарой Хьюдс, автором песен популярного мюзикла Миранды In the Heights. Произошло то, что и должно происходить в кино: фильм создали люди, заинтересованные в проекте и вместе продвигающие единую концепцию.

Пусть даже эта концепция — миленькое маленькое приключение какой-то зверушки и его неожиданного человеческого друга.

Не нужно читать это с сарказмом: детская анимация существует за счёт миленьких маленьких приключений. Такой жанр ничем не хуже эпических противостояний героев и злодеев или разухабистых комедий про чудаков. «Виво» тем и хорош, что выполняет ровно те задачи, которые изначально перед собой ставит. Это не деконструкция жанра, и, возможно, излишняя линейность взрослому зрителю покажется скучной. Но для него в сценарии есть отличный юмор, порой доходящий до чёрного, и подкупающая искренность. И как минимум один смелый поворот, о котором стоит говорить только под спойлером.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Удивительно, насколько похожи иногда друг на друга не связанные идеи в исторические моменты развития анимации. «Виво» не мог подсмотреть у «Души» идею смерти главного героя, да и помимо этого у фильмов мало общего. Однако «Виво» умеет играть с ожиданиями зрителей и притом не бравирует смелостью. Смерть одного из центральных персонажей в самом начале фильма — не просто эпатаж, но важное событие, обставленное так, что его можно прожить и почувствовать. Жаль, конечно, что в итоге Виво путешествует не со стариком, а с маленькой девочкой, но фильм явно ориентирован на детей, так что это закономерный шаг.

Ожидать какой-то деконструкции от «Виво» не стоит: это классическая история об исправлении ошибок прошлого, налаживании отношений с родителями и попытке раскрыть свою яркую индивидуальность в мире, которому она не очень-то нужна. Герои стандартно знакомятся, предсказуемо перебрасываются претензиями и ожидаемо сталкиваются с ворохом неприятностей. Впрочем, это всё смотрится довольно живо, и даже клишированные диалоги не отталкивают — уж слишком хорош юмор. Не ироничный, не оправдывающий простоту сценария, а всего лишь обаятельный. Диалоговые шутки в разы превосходят эксцентрическую буффонаду, но и та смотрится выигрышно за счёт отличного тайминга сцен.

Но лучшая часть фильма — это, конечно, музыка.

Она безумно разнообразная. Мирандовский сверхбыстрый речитатив сменяется старомодной сальсой, та — нежными балладами на гитаре и рояле, а в середине появляется электронная попса, которая наверняка станет для многих родителей мучительным непроходящим кошмаром на ближайшие N недель — настолько привязчив её топающий мотив. В ином мюзикле жанры вытесняли бы друг друга и звучали чудовищно, особенно если их слушать подряд друг за другом, но это далеко не самый противоречивый коктейль в мюзиклах Миранды. Не все песни запоминаются одинаково хорошо, но все хорошо написаны и прекрасно встроены в действие.

Другое дело — дизайн и анимация, которые… нормальны. Ну, выполнены компетентно.

«Виво» очевидно ориентируется на детей, и нигде это так сильно не проявляется, как в дизайне. У Sony есть свой стиль, и геометрические тушки героев выглядят разнообразно, создают уникальный облик… Но притом нельзя не заметить, что пропорции лиц скорее кошачьи (крупные-крупные глаза с пушистыми ресницами — и крошечные нос и рот, собранные где-то посередине лица), что стопы чересчур малы для столь мощных бёдер и фигурных ляжек. Это явно черты стиля, но слишком специфического и навязчивого.

К тому же в «Виво» такой же скудный рендеринг, как в «Митчеллах против машин». И если там эффекты остроумно скрывали дешевизну моделек, то в «Виво» они заметны отчётливо. Перья похожи на мех, мех — на перья, а текстура объектов лишь угадывается по памяти, но не распознается благодаря физическим характеристикам.

Особенно обидно, что Виво — совсем не кинкажу, ни по облику, ни по движению. В анимации распространен стереотип, что есть пять видов движения живых существ, помимо человека, и все собаки двигаются как одна — то же самое можно сказать о приматах… Ну что ж, грустно, что такие мультяшные зверьки, как кинкажу, останутся без достойного воплощения на экране.

Но «Виво» не выглядит ужасно или некачественно! При всех своих недостатках Sony всегда работает на определённом уровне и компенсирует некоторые слабости графики сценарием, буффонадой и индивидуальными образами персонажей. «Виво» уникально выглядит: это действительно удачная попытка адаптировать эстетику «Чико и Риты» в коммерческой семейной анимации.