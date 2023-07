Онлайн-премьеры июля — разумный компромисс между громкими голливудскими блокбастерами и затишьем в российских кинотеатрах. Есть здесь и жанровое кино, и авторская комедия, супергероика пародийная и не очень, концептуальная антиутопия и польский Индиана Джонс. Вряд ли хотя бы один из этих фильмов окажется в топах критиков по итогам года, но и потраченного на них времени точно не будет жалко!

Птичий короб: Барселона

Bird Box Barcelona

Когда? 14 июля (Netflix).

Что? Спин-офф постапокалиптического хита по роману Джоша Малермана.

О чём? Мир поразила незримая угроза. Таинственные существа бродят по планете, и каждый, кто увидит их, неизбежно сходит с ума. Большинство жертв сразу кончают с собой, другие присоединяются к захватчикам и добывают для них свежую «паству». Немногочисленные выжившие ютятся в убежищах, а наружу выходят только с плотно закрытыми глазами.

По разорённым улицам Барселоны продвигаются инженер Себастьян и англичанка-психиатр Клэр, пытающаяся помочь своей малолетней подопечной воссоединиться с родителями. Однако впереди их ждут не только опасные руины и невидимые монстры, но и жестокий культ, возглавляемый старым знакомым Себастьяна.

Что известно? «Птичий короб» уже вошёл в историю Netflix. Фильм 2018 года с Сандрой Буллок в главной роли не вызвал энтузиазма у критиков — они разругали сценарий за излишнюю мелодраматичность, хотя и положительно оценили оригинальную завязку и по-настоящему жуткую атмосферу. Зато лента произвела фурор среди зрителей: за четыре недели после премьеры «Птичий короб» собрал больше 89 миллионов просмотров — для Netflix это был абсолютный рекорд, и лишь два года спустя его побила «Операция по спасению».

Казалось, сиквел гарантирован, тем более что автор романа-первоисточника Джош Малерман, вдохновившись популярностью фильма, недавно написал продолжение. Но студия пошла на неожиданный ход: развивать вселенную вширь, с новыми героями и в новом сеттинге. Первый (и, судя по всему, не последний) спин-офф доверили Испании — после успеха сериалов «Бумажный дом» и «Элита» у Netflix там появилась огромная аудитория.

Место Сандры Буллок заняли ведущие испаноговорящие звёзды Марио Касас («Три метра над уровнем моря»), Леонардо Сбаралья («Дикие истории») и Диего Кальва («Вавилон»). А сценарий и режиссуру доверили братьям Пасторам, уже снявшим два мощных постапокалиптических хоррора — «Носители» и «Эпидемия». В последние годы Пасторы также начали пробовать себя в социальной сатире (сериал «Утраченный дом»), так что логично ожидать этого мотива и от «Барселоны».

Они клонировали Тайрона

They Cloned Tyrone

Когда? 21 июля (Netflix).

Что? Абсурдистская ретрокомедия в стиле «блэксплотейшен».

О чём? Очень странные дела творятся на районе. По улицам разъезжают стрёмные тонированные внедорожники, которые забирают людей и увозят их в подземные лаборатории, где учёные в белых халатах планомерно подменяют всё, чем живёт простой народ, от лака для волос до жареной курицы. Незадачливая троица — дилер Фонтейн, сутенёр Ловкий Чарльз и секс-работница Йо-Йо — берётся раскрыть заговор угнетателей.

Что известно? Подобно многим современным фильмам, «Тайрон» не сразу добрался до экранов. В 2019 году сценарий Джуэла Тэйлора («Крид 2») и Тони Реттенмайера («Космический джем: Новое поколение») попал в престижный «Чёрный список» лучших нереализованных проектов. Из-за коронавируса съёмки несколько раз откладывались, и даже по завершении производства Netflix не спешил выпускать ленту в свет: намеченную на прошлый декабрь премьеру без лишнего шума отложили.

Впрочем, судя по ранним отзывам, фильму не повредили ни задержки, ни кадровые перестановки. Зрители хвалят «Тайрона» за отличное чувство юмора, слаженный актёрский ансамбль, режиссёрскую выдумку и ловкую стилизацию под дешёвые триллеры 1970-х. Похоже, в кругу сатирических афрокомедий последних лет («Простите за беспокойство», «Прочь», сериал «Атланта») появился новый достойный участник!

Братья Вентура: Лучезарная кровь сердца бабуина

The Venture Bros.: Radiant Is the Blood of the Baboon Heart

Когда? 21 июля.

Что? Комедийный мультфильм для взрослых, финал мультсериала от Adult Swim.

О чём? Долгие годы жизнь семейства Вентура складывалась понятно и предсказуемо… Ну, насколько это возможно, когда глава династии — тщеславный учёный, который постоянно отправляет сыновей, близнецов Хэнка и Дина, в опасные авантюры под присмотром надёжного телохранителя Брока Сэмсона. Но теперь всё пошло наперекосяк.

Столкнувшись с предательством брата и едва не лишившись жизни, Хэнк подался в бега. А заклятый враг семьи, суперзлодей Монарх, вдруг узнал, что больше не может сражаться с Вентурами из-за крючкотворства Гильдии Пагубных Намерений, которая регулирует деятельность всех негодяев мира. Его проблемы обещает решить таинственная организация «Арка», однако сделка с ней грозит обернуться катастрофой для всех участников конфликта.

Что известно? Все люди делятся на два типа. Первые (их большинство) что-то краем уха слышали про «Братьев Вентура», но так и не решились их посмотреть. А вторые точно знают, что это — один из лучших мультсериалов в истории! Проект Дока Хаммера и Джексона Паблика был одновременно пародией на классические боевики прошлого и трогательной семейной драмой, злобно высмеивал гик-культуру и воспевал своих недотёпистых героев. Всё, что «Пипец», «Рик и Морти» и «Харли Квинн» потом вывели в мейнстрим, было заложено «Братьями Вентура». Увы, столь же громкой славы сериал не завоевал, хотя он и продержался в эфире полные семь сезонов.

Хаммер и Паблик взялись было за разработку восьмого, но канал Adult Swim неожиданно ударил по тормозам. В итоге авторам всё-таки удалось договориться о создании полнометражного финала, чтобы ответить на ещё не разрешённые вопросы и закрыть основные сюжетные линии. А заодно, как обычно, от души посмеяться над канонами приключенческого кино. «Братья Вентура» уходят так же, как и жили, — без особой шумихи, но на своих условиях.

Лига Справедливости: Мир войны

Justice League: Warworld

Когда? 25 июля.

Что? Супергеройский боевик, часть анимационной вселенной DC Tomorrowverse.

О чём? Чудесная женщина-ковбой наводит порядок в бескрайних прериях Дикого Запада. Задумчивый детектив расследует вторжение марсиан в Америку середины XX века. Берсерк в маске идёт по следу могущественного колдуна. У каждого из них свой мир и своя миссия. Однако героев связывает общая правда: они — члены Лиги Справедливости, поклявшиеся защищать Землю, но однажды бесследно исчезнувшие. Кто же похитил их? И для чего?

Что известно? Пока киновселенная DC клонится к бесславному закату, её анимационный аналог лишь набирает высоту. Стартовавший в 2020 году цикл Tomorrowverse насчитывает уже шесть мультфильмов, большинство из которых были тепло приняты как зрителями, так и критиками. Помимо прочего, франшиза славится разнообразием сюжетов, пробует себя в жанре то ретробоевика («Общество справедливости: Вторая мировая война»), то космооперы («Зелёный фонарь: Бойся моей силы»), то подростковой фантастики («Легион супергероев»).

«Мир Войны» идёт дальше предшественников и переплетает в одной истории сразу три разных стиля. Бэтмен живёт по законам брутального первобытного фэнтези (важная деталь: у фильма рейтинг 18+!), Чудо-женщина — в реальности вестерна, а Супермен — в чёрно-белом детективном нуаре. Не так-то просто раскрыть все эти истории за полтора часа хронометража, но, к счастью, опыта у авторов предостаточно. Режиссёр Джефф Уоместер занимается супергероикой уже больше десяти лет, в его послужном списке мультсериал «Стражи Галактики» и экранизация легендарного «Долгого Хэллоуина».

Биосфера

Biosphere

Когда? 7 июля.

Что? Фантастическая комедия про последних людей на Земле.

О чём? Конец света наступил. Но президент США и просто рубаха-парень Билли был к этому готов и укрылся в специальном автономном комплексе, который построил его хороший приятель, учёный Рэй. В изоляции двое мужчин наслаждаются компанией друг друга, растят овощи и играют в приставку. Но тут одна из систем жизнеобеспечения начинает давать сбой, а за окном появляется непонятный, но манящий зелёный огонёк. Чтобы выжить, героям придётся принять несколько сложных решений и пересмотреть свои отношения.

Что известно? «Биосфера» — очередной проект братьев Дюпласс («Близнецы», «Безопасность не гарантируется»), современных классиков американского независимого кино. Они специализируются на недорогих обаятельных фильмах, которые построены преимущественно на диалогах и слегка безумном юморе. Всё это можно сказать и про «Биосферу», где за фантастической завязкой скрывается умная, но в то же время смешная история про силу надежды и метаморфозы мужской дружбы. Критики уже высоко оценили фильм (80% положительных рецензий по версии Rotten Tomatoes), хотя и предупреждают: сюжету есть чем шокировать зрителя!

Рай земной

Paradise

Когда? 27 июля (Netflix).

Что? Немецкая антиутопия про мир, где юность стала валютой.

О чём? Биокорпорация «Эон» совершила грандиозное открытие. Вечная молодость возможна — при условии, что её пересадят вам от другого человека. А раз есть технология, то её можно внедрить в экономику. Елена, жена одного из сотрудников «Эон», невольно испытывает этот процесс на себе, когда в счёт уплаты долга с неё списывают 38 лет. В одночасье состарившись, женщина берётся отомстить корпорации и вернуть себе украденные годы жизни.

Что известно? Небольшая мюнхенская студия Neuesuper продолжает осваивать жанр социальной фантастики. В 2019 году авторы изрядно попугали публику апокалиптическим сериалом «Восемь дней», а на этот раз взялись исследовать паразитическую природу капитализма. Несмотря на эффектную концепцию фильма, первые зрители встретили «Рай земной» прохладно, разругав безликие диалоги и ограниченный бюджет, особенно заметный по экшен-сценам.

Пан Самоходик и тамплиеры

Pan Samochodzik i templariusze

Когда? 12 июля (Netflix).

Что? Приключенческая комедия по мотивам повестей Збигнева Ненацкого.

О чём? Давным-давно крестоносцы возвели на польской земле крепость Мариенбург, где, по слухам, скрывается ключ к несметным сокровищам тамплиеров. И кажется, этот ключ вот-вот будет обнаружен! В район поисков стягиваются мечтатели и авантюристы всех мастей: польские ребятишки-скауты, датская красавица Карен и мрачный негодяй по кличке Адиос. А ещё, конечно же, харизматичный историк, журналист и искусствовед Томаш Н.; для друзей — пан Самоходик, так прозванный в честь своего диковинного чудо-джипа, который и по воде пройдёт, и от злодеев отобьётся.

Что известно? Пан Самоходик — один из самых популярных персонажей польской литературы, эдакий славянский Индиана Джонс. Правда, придуман он был аж за 20 лет до цикла с Харрисоном Фордом и с тех пор стал героем свыше 160 (!) детских книг и 6 экранизаций. Новый фильм, снятый при поддержке Netflix, тоже очевидно надеется запустить целую приключенческую франшизу. И хотя «Пан Самоходик» навряд ли сможет тягаться с Голливудом в увлекательности, зато он откроет юным (и не очень) зрителям насыщенную историю Польши, а это уже немало!