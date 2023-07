Какие новые сериалы смотреть в июле 2023? Комиксы DC, аниме, экранизация видеоигры и афрофутуризм

В июле ваши любимые сериалоприёмники будут ломиться от премьер, поэтому мы разделили дайджест на две части. В первую войдут только новинки, и здесь есть на что обратить внимание! Смотрим новый мультсериал и документалку по комиксам DC, экранизацию видеоигры Twisted Metal, адаптацию русской городской мистики «Там, где цветёт полынь», несколько аниме и сборник афрофутуристических короткометражек.

Скрежет металла

Twisted Metal

Что? Постапокалиптическая чёрная комедия, экранизация видеоигр.

Когда и где? Все эпизоды выйдут 27 июля на Peacock.

О чём? О смертельном гоночном турнире, который начали устраивать в Лос-Анджелесе после конца света. Сюда съезжаются профессиональные водители со всего мира, чтобы поучаствовать в шоу на выживание. Главный герой — курьер-неудачник, жизнь которого может круто измениться к лучшему, если ему удастся доставить нужную посылку в нужное место. Но мешать ему будут банды конкурентов на разрушительных машинах, а также сумасшедший клоун Сладкоежка, который стал своего рода талисманом серии.

Что это будет? По первому впечатлению — трешовый боевик в плохом смысле слова. Серия отличалась ураганным геймплеем и диким дизайном автомобилей в духе «Безумного Макса». Экранизация могла бы стать чем-то вроде «Добро пожаловать в Зомбилэнд», но пока что выглядит как более скучная версия «Очень страшного кино».

А ведь за производство сериала как раз отвечают Ретт Риз и Пол Верник, сценаристы «Зомбилэнда» и «Дэдпула»! Может, шансы впечатлить зрителей ещё есть, но отрывок со Сладкоежкой выглядит несуразно. Разве что сериал вытащат актёры: Энтони Маки («Чёрное зеркало», «Сокол и Зимний солдат»), Стефани Беатриз, Томас Хейден Чёрч, Самоа Джо, Ричард Кебрал и другие.

Там, где цветёт полынь

Что? Мистическая драма, экранизация книги.

Когда и где? Все эпизоды вышли 1 июля на Kion.

О чём? О старшекласснице Ульяне, которая обретает дар предвидеть смерти людей. В результате несчастного случая она лишается дома, а её мать оказывается на пороге смерти. Девушка хочет избавиться от проклятия и спасти маму, для чего связывается с ведьмой Рутой. Ульяна должна принести Руте вещи троих погибших.

Что это будет? Хотелось бы надеяться на красивое и глубокое городское фэнтези — такой была книга, — но велик шанс получить посредственную мистическую драму с ТВ-3. К сожалению, пока что трейлер подтверждает опасения — и актёрской игрой, и операторской работой, и спецэффектами, которые в пресс-релизе названы «зрелищными».

Главные роли исполнили Виктория Агалакова, Риналь Мухаметов, Артём Ткаченко, Сабина Ахмедова и Илларион Маров. Сценарий написали Михаил Шульман и Анастасия Зарубеева, режиссёром выступил Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»).

Мои приключения с Суперменом

My Adventures With Superman

Что? Супергеройский мультсериал.

Когда и где? Стартует на Adult Swim 7 июля.

О чём? О журналисте Кларке Кенте, который начинает карьеру в издании «Дейли Плэнет» и вынужден совмещать работу с «подработкой» — спасением мира под личиной Супермена. А его коллеги Лоис Лейн и Джимми Олсеном пытаются рассказать историю невероятного супергероя.

Что это будет? Переосмысление истории про Супермена, в которой он предстаёт обычным современным парнем. Неловким, сдержанным и скромным. Он пытается справиться с поистине космическим грузом ответственности, который лёг на его плечи, и это удаётся ему отнюдь не всегда — особенно когда приходится скрывать от друзей и коллег свою вторую жизнь.

Иронично, что в мультсериале Кларка Кента озвучил Джек Куэйд, играющий борца с суперами в «Пацанах»! Элис Ли подарила голос Лоис, а Ишмель Саид — Джимми Олсену.

Судя по анонсам, зрителям стоит ждать как более-менее известных персонажей (Супергёрл, Дефстроук, Брейниак), так и не особо (Паразит, Тепловая волна и Серебряная банши). Всего запланировано шесть эпизодов.

Фарс убитой нежити

Undead Girl Murder Farce / アンデッドガール・マーダーファルス

Что? аниме, сверхъестественный детектив в альтернативной истории.

Когда и где? Стартует на Crunchyroll 5 июля.

О чём? О бессмертной девушке Ае Риндо, которая отправляется в путешествие по мистической Европе XIX века в компании полудемона Цугару Синъити (известен как «Убийца демонов») и верной служанки. Ая — профессиональная сыщица, которая при помощи своих товарищей разбирается со сверхъестественными делами. Правда, у неё есть одна проблема — от Аи осталась только голова, которую перевозят отдельно в клетке. И бессмертная делает всё, чтобы разыскать своё пропавшее тело.

Что это будет? Экранизация одноимённого романа, а затем и манги Юго Аосаки. Привычный мир мистической викторианской Англии с големами, ведьмами, оборотнями и вампирами, а также культовыми персонажами вроде Призрака Оперы, существа Франкенштейна и Холмса с Ватсоном разбавлен личной историей бессмертной в поисках тела. Интересно, в сериале пошутят на тему «А голову ты дома не забыла?»

Режиссёром выступил Мамору Хатакеяма («Госпожа Кагуя: в любви как на войне»), сценарий написал Нобору Такаги (Durarara!!).

Кизази Мото: Поколение огня

Kizazi Moto: Generation Fire

Что? Афрофутуристическая антология.

Когда и где? Все эпизоды выйдут 5 июля на Disney+.

О чём? О девушке Наваре, которая срывает церемонию наступления совершеннолетия, чтобы получить свиток собственной судьбы. О пареньке Манзо, в жилах которого течёт кровь пришельцев; он мечтает стать супергонщиком, как и его мать. О бесконечной войне, которую ведут подводное и наземное племена. И ещё о семи удивительных сюжетах, вдохновлённых Африкой и её мифологией.

Что это будет? Анимационная антология, которая объединяет африканских аниматоров из разных стран: Нигерии, Египта, Южной Африки, Уганды и Кении. Выполненные в разных стилях, короткометражки показывают свои вариации на тему афрофутуризма в своих сеттингах и своих историях.

Эксперимент Disney+ вряд ли будет пользоваться столь же большой популярностью как «Любовь, смерть и роботы» и даже Star Wars: Visions, но даже такой имиджевый проект даёт понять, что Netflix среди стримингов потихоньку теряет монополию на анимационные антологии.

Переродившись в торговый автомат, я блуждаю по подземелью

Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon

Что? Аниме-исекай.

Когда и где? Стартует 5 июля на Crunchyroll.

О чём? О пареньке, который в результате автокатастрофы оказался пришиблен торговым автоматом, в результате чего переродился в фэнтезийном мире… — да, вы угадали — торговым автоматом.

Что это будет? Экранизация пародийной манги и ранобэ, которые быстро завоевали популярность на фоне других исекаев пародийным тоном и очаровательной героиней Ламмис, которая начинает заботиться о торговом автомате. А кто бы не хотел стать торговым автоматом, чтобы о нём заботились?

Режиссёр — Нориаки Акитая (Ayakashi Triangle), дизайн персонажей — Такахиро Сакаи (Yuki Yuna is a Hero).

А ещё

Superpowered: The DC Story — документальный мини-сериал из трёх эпизодов для сервиса Max (тоже никак не привыкнем, что это бывший HBO Max) про создание издательства DC и выпуск комиксов с легендарными персонажами. Ведущей выступила Розарио Доусон, а в основу материала легли больше чем 60 интервью. Первый эпизод расскажет о создании «святой троицы DC» (Супермене, Бэтмене и Чудо-женщине) и о сложностях в период после Второй мировой войны. Второй эпизод посвящён ранним фильмам DC и импринту Vertigo. А третий сфокусируется на настоящем временем и планах на будущее. Выходит 20 июля.

Wake Up, Carlo! — бразильский мультсериал про важность дружбы рассказывает о семилетнем мальчике Карло, который однажды просыпается в мире, где все его друзья стали занудными и ответственными взрослыми. Теперь Карло очень хочет вдохнуть в них радость и дух свободы. Все эпизоды выйдет 6 июля на Netflix.