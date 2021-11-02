Главные игры ноября 2021: купи Skyrim и GTA ещё раз

В отличие от прошлых месяцев, финальный осенний аккорд для игровой индустрии звучит удручающе скучным. По-настоящему ярких новинок буквально раз, два и обчёлся, а главными играми месяца, кажется, будет переиздание классической трилогии Grand Theft Auto и та самая игра от Bethesda, которую студия регулярно продаёт вот уже десять лет к ряду на всех возможных платформах.

Call of Duty: Vanguard

Когда и где: 5 ноября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X

Что: шутер от первого лица

Перевод: полный

Чего ждём: очередного ежегодного аттракциона, который на этот раз переносит нас в эпоху Второй мировой войны. Разработчики из студии Sledgehammer Games обещают большую кампанию, посвящённую героям Западного, Восточного и Тихоокеанского фронтов, обновлённый режим «Зомби» и бодрый мультиплеер. Учитывая конфликт между подотчётными Activision студиями и сжатый цикл разработки, рассчитывать на игру уровня прошлогодней Cold War не приходится.

Для кого: преданных фанатов серии, которые не могут прожить год без новой Call of Duty.

Kid A Mnesia Exhibition

Когда и где: 5 ноября на PC и PS5

Что: интерактивный опыт

Перевод: субтитры

Чего ждём: аудиовизуального интерактивного спектакля, созданного совместно рок-группой Radiohead и студией Epic Games. Как фанаты могут догадаться из названия, музыкальной основой для игры станут альбомы Kid A и Amnesiac, которым в этом году исполняется 21 и 20 лет соответственно. Что конкретно получится из этого предприятия, сказать трудно, но тем интереснее посмотреть на финальный результат.

Для кого: фанатов Тома Йорка и группы Radiohead, которым мало одной музыки.

Jurassic World Evolution 2

Когда и где: 9 ноября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox One, Xbox Series S|X

Что: экономическая стратегия

Перевод: полный

Чего ждём: продолжения весьма увлекательного бизнес-симулятора, в котором игроку предлагается создать собственный парк Юрского периода. Процесс устроен так же, как во всех прочих играх подобного жанра, но с поправкой на местную тематику. Обустраиваем вольеры, выращиваем динозавров и прочих доисторических тварей, стараемся сделать так, чтобы они не сожрали друг друга раньше времени и не расстроили посетителей нашего прекрасного заповедника. По сравнению с первой частью авторы обещают улучшить интеллект рептилий, создать более глубокую экономическую модель и порадовать новой сюжетной кампанией, которая разворачивается после событий фильма «Мир Юрского периода 2» 2018 года.

Для кого: любителей огромных рептилий и экономических стратегий в духе Zoo Tycoon.

Elder Scrolls V: Skyrim — Anniversary Edition

Когда и где: 11 ноября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X

Что: RPG

Перевод: полный

Чего ждём: очередного переиздания последней на текущий момент номерной части The Elder Scrolls, приуроченного к десятилетнему юбилею игры. Какие-либо графические или геймплейные изменения фанаты вряд ли получат — по сути Bethesda предлагает нам всё тот же Skyrim: Special Edition, но с пятью сотнями самых интересных и оригинальных модификаций, созданных при помощи Creation Kit. Четыре дополнения из него достанутся всем обладателям Special Edition на консолях, а вот сколько будет стоить обновление до «юбилейного» издания, до сих пор неизвестно.

Для кого: тех, кто купил «Скайрим» меньше трёх раз.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

Когда и где: 11 ноября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, Что: криминальный боевик

Перевод: субтитры

Чего ждём: ремастер трёх классических частей GTA — GTA III, Vice City и San Andreas на движке Unreal Engine. Все игры будут включать обновлённую систему освещения, улучшенные модели персонажей и окружения, увеличенную дальность прорисовки, интерфейс и некоторые геймплейные улучшения. В частности, в этих версиях будет более комфортное прицеливание на консолях и появится возможность перезапускать миссии с чек-пойнта, прямо как в GTA V.

Фанаты уже успели раскритиковать внешний вид новинки, и их легко понять — после таких роскошных переизданий, как недавний Diablo II, видеть следом халтурный ремастер другой любимой классики детства по-настоящему тяжело.

Для кого: всех, кто помнит миссию с радиоуправляемым вертолётиком.

Shin Megami Tensei V

Когда и где: 12 ноября на Nintendo Switch

Что: RPG

Перевод: нет

Чего ждём: пятой части именитой японской серии RPG, от которой когда-то ответвилась серия Persona. События новой SMT развернутся в современном Токио, а нам в очередной раз придётся взять на себя роль обыкновенного японского школьника, которому суждено спасти мир от демонов. Делать это придётся по старинке — зачищая подземелья, набирая команду сопартийцев и приручая адских тварей всеми возможными способами.

Для кого: преданных фанатов Shin Megami Tensei и Persona

Battlefield 2042

Когда и где: 19 ноября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X

Что: многопользовательский шутер

Перевод: полный

Чего ждём: мультиплеерного наследника Battlefield 4, который покажет масштабную войну между США и Россией в мире недалёкого будущего. Помимо футуристического вооружения, в игре будет система специалистов на манер Call of Duty: Black Ops III, сражения до 128 игроков одновременно, поддержку кросс-платформенных матчей и экстремальные погодные эффекты в виде песчаных бурь и торнадо, которые влияют на ход сражений. Учитывая крайне паршивое состояние недавних бета-версий, есть опасения, что EA и DICE в очередной раз спутают понятия «релиз» и «ранний доступ».

Для кого: любителей по-настоящему масштабных многопользовательских заруб.

* * *

Последний осенний месяц откровенно скуп на релизы. Переиздания, многопользовательские шутеры сомнительной степени готовности, новая Shin Megami Tensei, доступная лишь владельцам Nintendo Switch… Кажется, все будут играть разве что в трилогию GTA.

А на что вы потратите свой ноябрь? Делитесь в комментариях!