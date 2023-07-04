Какие фильмы смотреть в июле 2023? Часть 1: Мировой прокат

Пока именитые голливудские франшизы массово проваливаются в прокате, у проектов поменьше появился шанс заявить о себе. За сверхдорогое кино в июле отвечает один лишь Том Круз, в очередной раз рискующий жизнью ради невыполнимой миссии. Остальные премьеры — сплошь хорроры, комедии, комедийные хорроры и хоррор-драмы от именитых авторов. Кристофер Нолан строит атомную бомбу, Грета Гервиг отправляет куклу Барби в реальный мир, а Джеймс Ван возвращается в астрал.

Барби

Barbie

Когда? 20 июля.

Что? Сказочная комедия о знаменитой серии кукол.

О чём? В волшебной стране Барбиленд всё просто чудесно. Кругом — розовые домики мечты, дороги без пробок и белоснежные улыбки подружек. Каждый день — пляжный волейбол и безупречно скоординированные танцы. Но тут одну из Барби накрывает экзистенциальный кризис: привычный быт идёт наперекосяк, а голову занимают мысли о смерти. В поисках лучшей жизни красавица и её возлюбленный Кен отправляются туда, куда не ступала пластиковая ножка Барби, — в реальный мир!

Что известно? Не так-то просто снять фильм про детскую игрушку, и уж тем более про Барби, на которой с 1959 года выросли многие поколения девчонок. Экранизация пробыла в производственном аду почти десять лет, пока не оказалась в совершенно неожиданных руках. За проект взялись Грета Гервиг и Ноа Баумбак — супружеская пара кинематографистов, известная своими трагикомедиями для взрослых («Леди Бёрд», «История о супружестве») и сотрудничеством с Уэсом Андерсоном.

Что ещё удивительней, студия дала авторам полную творческую свободу, и те не постеснялись подойти с умом даже к настолько коммерческому материалу. Стиль фильма вдохновлён модернистским искусством и классическими голливудскими мюзиклами середины XX века. А в основу сюжета, помимо прочего, легла документальная книга психолога Мэри Пайфер о том, как стандарты американского общества подавляют девочек-подростков и мешают им раскрыть свой потенциал во взрослом возрасте.

Пока неясно, оправдается ли настолько смелый подход в прокате, однако изобретательная промокампания «Барби» уже породила не один флешмоб, а костюмам и декорациям фильма прочат номинации на «Оскар».

Особняк с привидениями

Haunted Mansion

Когда? 27 июля.

Что? Комедийный фильм ужасов по мотивам популярного аттракциона Disney.

О чём? Мать-одиночка и её не по годам умный сын переезжают в старинное поместье в Новом Орлеане. Дом оказывается непростым. Его коридоры не подчиняются законам времени и пространства, за дверью можно обнаружить портал в океан, а комнаты полны мстительных духов. Чтобы избавиться от нечисти, хозяйка созывает в гости целый консилиум экспертов: медиума, священника, историка и специалиста по паранормальным явлениям. Удастся ли им разгадать зловещие загадки особняка?

Что известно? «Особняк с привидениями» — один из самых успешных (и самых взрослых!) аттракционов «Диснейленда», впервые открытый ещё в 1969-м и с тех пор разошедшийся по всем паркам компании от Парижа до Токио. Своей популярностью «Особняк» обязан яркому дизайну локаций, остроумным оптическим иллюзиям и чёрному юмору его многочисленных обитателей-призраков. В общем, готовый материал для фильма.

Первая, комедийная экранизация с Эдди Мёрфи скорее не удалась: критики разгромили ленту за неровный сценарий и натужные шутки. В 2010 году за перезапуск взялся Гильермо дель Торо, но его сценарий сочли, наоборот, чересчур страшным. В итоге режиссёрский пост принял Джастин Симиен, до этого зарекомендовавший себя стильным сатирическим ужастиком «Мои волосы хотят убивать».

Фанаты уже по трейлеру хвалят фильм за множество отсылок к персонажам и локациям из оригинального аттракциона. Простым смертным остаётся уповать на звёздный актёрский состав: узников особняка сыграли опытные комики Оуэн Уилсон, Джейми Ли Кёртис, Дэнни ДеВито и Тиффани Хэддиш.

Астрал 5: Красная дверь

Insidious: The Red Door

Когда? 6 июля.

Что? Очередная глава в цикле мистических хорроров студии Blumhouse.

О чём? Замкнутый, но артистичный юноша Далтон покидает отчий дом и поступает в престижную художественную школу. Однако чем глубже он погружается в своё творческое «я», тем настойчивее его преследуют кошмарные видения. Вскоре герою открывается правда: десять лет назад его семью атаковали демоны из Дальнего — астрального измерения, где томятся души умерших. Когда-то Далтон и его отец обладали способностью посещать Дальнее, но память об этом удалось подавить с помощью гипноза. Теперь же забытые способности пробуждаются вновь, и, похоже, финальной битвы с семейным проклятием не избежать.

Что известно? Франшиза «Астрал» — образец стабильности. Её сборы не поражают воображения, зато и не падают (как, например, случилось со сборами «Паранормального явления»). Зрители вспоминают её без восторга, но с уважением, а российские прокатчики выпустили под этим брендом массу малобюджетных хорроров, не имеющих отношения к серии. Наконец-то можно никого не обманывать: «Красная дверь» — подлинный «Астрал», продолжающий события первых двух фильмов.

Творческая команда тоже на месте. К своим персонажам вернулись все былые исполнители, включая Джозефа Бишару в роли устрашающего Красного демона. Рулевыми проекта по-прежнему остаются мастера хоррора Ли Уоннелл и Джеймс Ван; правда, на этот раз они передали кресло постановщика главной звезде франшизы Патрику Уилсону, для которого «Красная дверь» станет дебютом в режиссуре. Так что сюрпризов от фильма ждать не приходится, зато саспенса, скримеров и мерзких существ будет предостаточно.

Паутина

Cobweb

Когда? 21 июля.

Что? Параноидальный триллер от создателей «Проповедника».

О чём? Восьмилетний мальчик Питер страдает от жутких сновидений. И кажется, его новый кошмар реален: по ночам Питер слышит стук изнутри стены его спальни. Родители лишь отмахиваются от сына, списывая всё на фантазии или слуховые галлюцинации. Но потихоньку мальчик начинает подозревать, что мама и папа скрывают от него нечто ужасное, и их секрет вот-вот вырвется на свободу…

Что известно? Несмотря на банальную завязку, у «Паутины» впечатляющая родословная. В 2018 году сценарий Криса Дэвлина, вдохновлённый рассказом Эдгара По «Сердце-обличитель», занял первое место в престижном «Кровавом списке» неснятых ужастиков (там, например, впервые заметили «Птичий короб»). Затем к проекту подключились шоураннеры «Проповедника» Сет Роген и Эван Голдберг, а режиссуру доверили восходящей звезде французского хоррора Сэмюэлю Бодену (сериал «Марианна»). Для пущей статусности на роли подозрительных родителей пригласили Лиззи Каплан и Энтони Старра, которым не впервой сочетать в своих ролях теплоту и угрозу.

Главные нефантастические премьеры

Оппенгеймер

Oppenheimer

Когда? 20 июля.

Что? Исторический триллер Кристофера Нолана об «отце атомной бомбы».

О чём? 1942 год, разгар Второй мировой войны. Все стороны ведут разработку новых, беспрецедентно разрушительных видов оружия. В строжайшей тайне правительство США собирает группу передовых учёных под руководством физика-ядерщика Роберта Оппенгеймера. Оппенгеймер уверен: его теории способны перевернуть мир и положить войне конец. Но в случае успеха человечество обречено навеки жить в страхе перед атомной бомбой.

Что известно? Может показаться странным, что Кристофер Нолан, прославленный создатель «Начала» и трилогии «Тёмный рыцарь», вдруг взялся за биографическую драму. Однако тема апокалиптических технологий занимает режиссёра уже давно (триллер «Довод» во многом вдохновлён историей Оппенгеймера), а его подход максимально далёк от создания традиционных голливудских биопиков. Нолану хотелось не только воспроизвести факты истории, но и погрузиться в сознание одержимого гения, который стоит на пороге кошмарных открытий.

Съёмки прошли с характерным для Нолана размахом. Бюджет проекта составил внушительные 100 миллионов долларов, специально для фильма была придумана чёрно-белая плёнка формата IMAX, а лабораторию-поселение Лос-Аламос воссоздали в пустыне в натуральную величину. Актёрский состав тоже сплошь из звёзд: от Мэтта Дэймона, Роберта Дауни-младшего и Флоренс Пью до Киллиана Мёрфи в главной роли.

Нолан по традиции избегал компьютерной графики: теории и эксперименты Оппенгеймера проиллюстрированы «аналоговыми» спецэффектами. В интернете уже шутят, что с Кристофера сталось бы и взорвать настоящую атомную бомбу. Но шутки шутками, а фильм обещает стать одним из самых серьёзных и даже страшных в карьере режиссёра.

Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, Часть 1

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One

Когда? 13 июля.

Что? Продолжение серии шпионских боевиков с неубиваемым Томом Крузом.

О чём? Суперагенту Итану Ханту и его команде придётся бросить вызов не только террористам, но и бывшему наставнику Итана, и спецслужбам всего мира в погоне за цифровым оружием нового поколения. Тот, кто возьмёт эту программу под контроль, получит власть над ходом самой истории.

Что известно? Седьмая «Миссия» не без труда добралась до экранов. После колоссального успеха «Племени изгоев» и «Последствий» режиссёр и соавтор франшизы Кристофер Маккуорри разбил следующую часть на два фильма и задумал снимать их одновременно. Но коронавирус смешал карты: вторую «Расплату» отложили до лучших времён, а уже было начавшиеся съёмки встали на полгода из-за карантина. И даже когда производство возобновилось, дважды на площадке отмечали вспышки болезни, что приводило к новым задержкам.

Сложности возникли и на съёмках экшен-сцен, ведь главная «фишка» серии — самоубийственные трюки, которые звезда «Миссии» Том Круз предпочитает исполнять вживую. И если безумный прыжок со скалы на мотоцикле прошёл успешно, то для кульминационного крушения поезда пришлось в последний момент менять локацию: активисты запретили киношникам взрывать исторический мост в Польше.

К счастью, ни простои, ни скандалы не сказались на качестве. Первые зрители наперебой хвалят виртуозные трюки, стремительный темп (несмотря на хронометраж в два с половиной часа!) и неожиданно злободневный сюжет. А ещё критики призывают не бояться подзаголовка «Часть 1»: в отличие от «Дюны» и «Паутины вселенных», «Смертельная расплата» работает и как самостоятельная история.