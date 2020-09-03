Какие фильмы посмотреть в сентябре 2020? Нолан, Мулан и няня-сатанистка

Вот и осень пришла! Кинотеатры продолжают прощупывать почву после карантинных «каникул». Премьеры непредсказуемо переносятся. Значительная часть фильмов из сегодняшнего выпуска была намечена ещё на август, а те, кого мы ждали в сентябре (эх, Kingsman!), вдруг взяли тайм-аут. Список кинофантастики в этом месяце оказался настолько куцым, что мы решили пойти на эксперимент. Отныне мы будем рассказывать не только о фильмах, которые выходят на больших экранах, но и о цифровых релизах. Тем более что с Netflix и Amazon в последнее время работают одни из самых ярких мастеров кино. Так что встречайте: новые шедевры от авторов «Начала» и «Вечного сияния чистого разума», анимация для всей семьи и — наконец-то! — долгожданный ремейк «Мулан».

Премьеры в кино

Довод

Когда? 3 сентября

Что? Шпионский боевик-головоломка от Кристофера Нолана.

О чём? Безымянный агент ЦРУ оказывается втянут в глобальные шпионские игры. В деле замешаны британская разведка, жестокий русский олигарх и загадочная технология, позволяющая «инвертировать» ход событий. На карту поставлена не просто судьба мира, но сама ткань времени и пространства.

Чего ждём? Очередное сумасшедшее (в хорошем смысле) приключение от Кристофера Нолана. Амбициозности режиссёру и раньше было не занимать, но это, пожалуй, его самый масштабный фильм. Работа над сценарием заняла почти семь лет, съёмки проходили по всему миру, от Индии до Скандинавии, с участием международной команды актёров, а для одной из самых зрелищных сцен Нолан даже разбил настоящий авиалайнер!

Мы фильм уже посмотрели и ответственно заявляем: с первого раза вы всего не заметите и не схватите — но это нормально. Даже сами персонажи «Довода» в какой-то момент советуют не пытаться понять происходящее. Всё ещё придёт и будет по косточкам разобрано в бесчисленных видеоэссе. А пока что можно расслабиться и просто насладиться лихими поворотами сюжета, зрелищными трюками и изобретательными экшен-сценами, которые разворачиваются сразу в нескольких временных направлениях.

О фильме «Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких Готовьтесь напрячь мозг! Смотреть этот фильм нужно не для отдыха, а чтобы обсуждать и разбирать по кадрам.

Мулан

Когда? 10 сентября

Что? Фэнтези от Disney по мотивам китайской легенды.

О чём? Войско кочевников-монголов вторгается в Китай. Для защиты от врага Император повелевает забрать в армию по одному мужчине из каждой китайской семьи. Чтобы уберечь старика-отца от верной гибели, гордая и смелая девушка Хуа Мулан решает его подменить. Она обрезает волосы и отправляется служить под видом юноши. Но война грозит ей тысячью опасностей, а разоблачение — позором и смертью.

Чего ждём? Эффектное и масштабное приключение на стыке Голливуда и китайских исторических боевиков. Новая версия «Мулан» равняется не только на любимый мультфильм 1998 года, но и на оригинальную средневековую легенду про женщину-воина. А значит — больше никаких песен и говорящих шутников-драконов! Зато есть ведьма-оборотень, акробатические схватки на мечах и весь цвет азиатской актёрской школы, включая Джета Ли и Донни Йена.

Несмотря на ряд скандалов во время производства и сбитую премьеру (в США фильм выходит сразу на стриминг-сервисе Disney+), первые отзывы весьма добры к «Мулан». Критики отмечают выдающуюся работу художников, зрелищность и изящество боевых сцен, а также обаяние китайской актрисы Лю Ифэй в главной роли. Многие называют эту картину лучшим из недавних ремейков Disney: «Мулан» воздаёт должное любимому мультфильму, но в то же время остаётся самостоятельным фильмом, а не копией.

О легенде Настоящая Мулан из легенды: кровь, патриотизм и никакого Мушу Вспоминаем первоисточник нового фильма Disney — не мультфильм 1998 года, а китайскую легенду о воительнице Мулань.

Новые мутанты

Когда? 3 сентября

Что? Супергеройский хоррор, спин-офф вселенной «Людей Икс».

О чём? Группа подростков со сверхспособностями заперта в психиатрической лечебнице. Чтобы вырваться на свободу, им надо научиться работать сообща и столкнуться со своими худшими страхами. Помочь мутантам вызывается доктор-психиатр Рейес — но друг она им или враг?

Чего ждём? Похоже, последний фильм во франшизе «Людей Икс» пал жертвой студийных перестановок и завышенных ожиданий, связанных с его чрезвычайно долгим производством. Основной материал был отснят ещё в 2017 году, но с тех пор «Мутантов» несколько раз переделывали и откладывали, чтобы не мешать более перспективным частям франшизы — то второму «Дэдпулу», то «Тёмному Фениксу».

В итоге фильм оказался мало кому нужен. Критики дружно развели руками: «Мутанты» не работают ни как хоррор, ни как подростковая мелодрама. Несмотря на хорошую «химию» между главными героями, истории отчетливо не хватает оригинальности и напряжения. Возможно, в отсутствие конкурентов тихому спин-оффу «Людей Икс» удастся хоть немного развлечь изголодавшихся фанатов комиксов, но для остальных он так и останется реликтом ушедшей эпохи.

Белка и Стрелка: Карибская тайна

Когда? 24 сентября

Что? Продолжение популярной мультфраншизы о собаках-космонавтах.

О чём? У берегов Кубы разворачивается новый кризис. На этот раз миру угрожает не ядерное оружие, а загадочный водяной смерч, который постепенно осушает Атлантический океан. Руководство СССР отправляет на исследование аномалии своих лучших спецов — собак Белку и Стрелку. Вслед за подругами устремляется предприимчивый крыс Веня.

Чего ждём? Забавный и красочный мультфильм без особых амбиций. Правда, не совсем понятно, кто должен стать его зрителями. В 2010-х «Белка и Стрелка» были одной из главных анимационных франшиз России: первая часть с успехом прокатывалась по всему миру, за ней последовал сиквел, мюзикл, спин-офф про Олимпийские игры и телесериал, продержавшийся в эфире аж восемь сезонов. Малыши откликались на добрый юмор и высокий темп сюжета, их родители — на ретро-романтику советской космонавтики.

Но сегодня даже самые юные фанаты наверняка переросли франшизу. Чем же окажутся третьи полнометражные «Белка и Стрелка» — удачным перезапуском или последним вздохом безнадёжно устаревшего цикла? Трейлер особого оптимизма не внушает. Несмотря на приличный (по меркам европейской анимации) уровень спецэффектов, мультфильм продолжает страдать от невыразительных задников и упрощённых моделей персонажей — а ведь за это серию ругали ещё десять лет назад!

Интернет-премьеры

Думаю, как всё закончить

Когда? 4 сентября (Netflix)

Что? Психологический хоррор от автора «Быть Джоном Малковичем»

О чём? Молодая девушка и её парень Джейк отправляются на загородную ферму, чтобы навестить родителей Джейка. Неожиданно налетает снежная буря, и герои оказываются в полной изоляции. Сама реальность начинает меняться: девушка не может вспомнить своё имя, прошлое и будущее сливаются друг с другом, а родственнички с каждым часом ведут себя всё более странно. Возможно, всё это лишь плод воображения? Или же преддверие настоящей катастрофы?

Чего ждём? Новое безумное путешествие от Чарли Кауфмана. Режиссёр-интеллектуал и обладатель «Оскара» за сценарий «Вечного сияния чистого разума» — непревзойдённый игрок с реальностью, балансирующий где-то между Кристофером Ноланом и Дэвидом Линчем. Его фильмы полны иллюзий и противоречий: персонажи словно живут в параллельных мирах и отчаянно пытаются достучаться друг до друга.

Неудивительно, что именно Кауфман взялся за экранизацию нашумевшего романа Иэна Рейда — его, кстати, выпустят на русском языке уже в октябре. История Джейка и его девушки полна неожиданных поворотов и чёрного юмора, но в то же время рисует убедительный портрет двух людей, которые никак не могут вырваться из тюрьмы своих отношений. Первые зрители признают, что «Думаю, как всё закончить» не каждому придётся по вкусу, но это определённо один из самых изобретательных и непредсказуемых фильмов года.

Няня. Королева проклятых

Когда? 10 сентября (Netflix)

Что? Подростковая комедия ужасов.

О чём? Два года назад мальчик Коул обнаружил, что его красотка-няня и её друзья — сатанисты, приносящие жертвы дьяволу. По итогам кровавой разборки злодеи были повержены, но их тела пропали бесследно. Взрослые посмеиваются над «выдумками» Коула; верит ему лишь милая соседка Мелани, в которую парень безнадёжно влюблён. Чтобы развеяться, они отправляются на школьную вечеринку у озера, но неожиданно туда заявляется всё тот же кружок сатанистов. Как им удалось вернуться с того света? И смогут ли Коул и Мелани избежать их страшной мести?

Чего ждём? Дурацкий и жестокий, но при этом очень весёлый фильм. Первая «Няня» в 2017 году стала одним из ярких хитов Netflix и впервые принесла известность актрисе Самаре Уивинг («Я иду искать»). Интересно, что её возвращение в роли демонической красавицы Би пока что не подтверждено. Зато вернётся остальной актёрский состав и режиссёр Макджи, чей энергичный стиль высоко оценили зрители предыдущего фильма. Особых прорывов в жанре от «Королевы проклятых» ждать не стоит, но свои полтора часа нелепых убийств и подшучивания над хоррор-клише мы точно получим.

Таинственный сад

Когда? 1 сентября

Что? Новая экранизация классического детского романа.

О чём? Родители малютки Мэри погибли, и девочка закрылась от внешнего мира. Опеку над ней берёт дядя — британский лорд Крейвен, который сам оплакивает гибель жены и инвалидность сына. Исследуя мрачный замок Крейвена, девочка обнаруживает огромный запущенный сад и потихоньку начинает ухаживать за ним. Сила любви и детского воображения возвращает семье веру в чудо…

Чего ждём? По-английски неторопливый и очаровательный фильм, который глазами ребёнка смотрит на мир, полный боли и утрат. Оригинальный роман Фрэнсис Элизы Бёрнетт уже давно считается классикой детской литературы и не раз был экранизирован. За новую адаптацию отвечает Марк Хейман, продюсер «Гарри Поттера», разумно сделавший в истории ставку на магический реализм. Вселенная «Сада» постоянно подстёгивает фантазию, её туманные поля и искусно расписанные замковые коридоры — идеальная декорация для сказки. Иногда пугающей, а иногда действительно волшебной.

А ещё

Таинственный остров (1 сентября, цифровой релиз)

Красивый минималистичный мультфильм с необычной графикой в духе инди-видеоигр. История рассказана почти без слов: после авиакатастрофы молодой человек прокладывает себе путь к спасению по лесам, горам и озёрам загадочного острова. А за ним по пятам неумолимо следует зловещая тень. Любопытный факт: фильм написан, снят и озвучен всего одним человеком, чрезвычайно талантливым латышом Гинтсом Зильбалодисом.

Она видела небо (10 сентября, цифровой релиз)

Новая фэнтезийная мелодрама от Мари Окады, автора одного из лучших аниме-фильмов последних лет «Укрась прощальное утро цветами обещания». Девочка-подросток Аои живёт за городом с сестрой Акане и готовится к переезду в большой и шумный Токио, чтобы заняться музыкой по примеру своего идола — загадочного красавца Синно. Но вдруг Синно сам заявляется к ним домой, причём сразу в двух обличиях: молодом и повзрослевшем. Сёстры пытаются разобраться в своих чувствах к парню и ищут своё призвание.

Говард и Замёрзшее королевство (10 сентября, в кино)

Малобюджетный канадский мультфильм про похождения юного Говарда Лавкрафта. В руках мальчика оказывается зловещая книга Некрономикон, и с её помощью он случайно открывает портал в мир диких, но симпатичных чудовищ. На родине фильм вышел ещё в 2016 году и был оплёван публикой за очевидную дешевизну и чрезмерную детскость. После двух наскоро выпущенных видеосиквелов про франшизу забыли все, кроме российских кинопрокатчиков — людей смелых и упорных. Вот только откликнутся ли зрители на их призыв?