    10
    Сериалы
    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Какие новые сериалы смотреть в декабре 2022? Приквел «Ведьмака», Dragon Age и другие премьеры

    9 декабря 2022
    Avatar photo
    09.12.2022
    10358
    4 минуты на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Какие новые сериалы смотреть в декабре 2022? Приквел «Ведьмака», Dragon Age и другие премьеры 6

    Декабрь традиционно слаб на телевизионные премьеры, но нам всё-таки удалось отыскать несколько значимых премьер. Больше всего повезло фанатам фэнтези, а вот всем остальным придётся выбирать из нишевых проектов.

    Dragon Age: Искупление

    Dragon Age: Absolution

    Какие новые сериалы смотреть в декабре 2022? Приквел «Ведьмака», Dragon Age и другие премьеры 1

    Когда и где? С 9 декабря на Netflix. 

    Что? Netflix продолжает экспансию в мир игровых экранизаций. На этот раз морально приготовиться стоит фанатам ролевой серии Dragon Age от BioWare. 

    О чём? Группа героев-аутсайдеров объединяется, чтобы украсть некий загадочный артефакт у могущественного мага, не подозревая, какую власть он может даровать. 

    Трейлер

    Чего ждём? Достойного переложения культового игровой франшизы. Dragon Age — одна из самых неоднозначных игровых серий современности, где каждая новая часть радикально (по меркам консервативного ролевого жанра) отличалась от других. Но это не помешало серии обзавестись армией поклонников. И трудно представить фэнтезийную серию, подходящую для экранизации лучше, чем Dragon Age. Так, например, создатели Origins не скрывали, что вдохновлялись книгами Джорджа Мартина, а созданный ими мир и герои подходят, чтобы рассказать множество разных историй. К тому же, судя по Castlevania и Cuphead Show!, лучше всего у стримингового гиганта получается справляться именно с анимационными шоу. 

    Фанаты уже успели посмотреть первый эпизод и остались в целом довольны увиденным, хоть и отметили, что юмор мог бы быть удачнее, а порог входа для новичков ниже. 

     

    Ведьмак: Происхождение

    The Witcher: Blood Origins

    Какие новые сериалы смотреть в декабре 2022? Приквел «Ведьмака», Dragon Age и другие премьеры 2

    Когда и где? С 25 декабря на Netflix. 

    Что? Приквел сериального «Ведьмака», рассказывающий о том, как 1200 лет назад произошло Сопряжение Сфер. 

    О чём? Семь эльфов-изгнанников вынуждены объединиться и отправиться в путешествие, чтобы бросить вызов всемогущей империи, угнетающей все народы Континента. 

    Трейлер

    Чего ждём? После приобретения прав на адаптацию «Ведьмака» Netflix тут же вознамерился превратить его в большую медиафраншизу с приквелами, спин-оффами и анимацией. После в целом удачного мультфильма от студии Mir про молодость Весемира пришёл черёд сериала-приквела с живыми актёрами. 

    По слухам, боссы Netflix настолько были разочарованы результатом, что приказали сократить количество эпизодов с шести до четырёх, чтобы хоть как-то повысить динамику, а затем и ввести в качестве рассказчика Лютика, призванного хоть как-то связать новое шоу с приключениями Геральта. Зная ненависть хардкорных фанатов Сапковского к американской адаптации, страшно представить, какую реакцию способен вызвать новый проект. Ну, зато на прекрасную Мишель Йео мы всегда готовы посмотреть!

     

    Сокровища нации: На краю истории

    National Treasure: Edge of History

    Какие новые сериалы смотреть в декабре 2022? Приквел «Ведьмака», Dragon Age и другие премьеры 3

    Когда и где? С 14 декабря на Disney+. 

    Что? Спин-офф/продолжение приключенческих фильмов с Николасом Кейджем. 

    О чём? Новая героиня Джесс в компании верных друзей противостоит влиятельной торговке артефактами и разгадывает тайны своей семьи. 

    Трейлер

    Чего ждём? Пока долгожданный триквел «Сокровищ нации» не может выбраться из производственного ада, Disney успел быстренько снять проходной сериал для своего стримингового сервиса. Никакого Николаса Кейджа, конечно, не предвидится (из вернувшихся героев здесь только хакер Райли), но фанаты, которые уже отчаялись получить что-то новое по франшизе, должны быть удовлетворены. 

    Выглядит всё, мягко говоря, бюджетно, а имя Джерри Брукхаймера в графе «продюсер» здесь скорее для красного словца. И синопсис про героиню, которая пытается распутать таинственное исчезновение отца, разгадывая разнообразные загадки и тайны истории, способен вогнать лишь в сон. Disney за последние годы настолько набил руку в производстве ненужных расширений своих полузабытых IP, что делать выводы о них, кажется, можно лишь по одному беглому взгляду на постер. 

     

    Связь

    Connect

    Какие новые сериалы смотреть в декабре 2022? Приквел «Ведьмака», Dragon Age и другие премьеры 4

    Когда и где? С 7 декабря на Hulu. 

    Что? Фантастическая дорама про охоту за опасным маньяком. 

    О чём? Молодой музыкант, чей глаз похитили и пересадили хладнокровному серийному убийце, начинает видеть то же, что и маньяк. 

    Трейлер

    Чего ждём? После успеха «Игры в кальмара» стриминги начали чаще вкладываться в корейский контент. Hulu пригласил снять все серии шоу известного японского режиссёра Такаси Миике («Страшная воля богов», «13 убийц» и «Соломенные шляпы»). Сюжет строится вокруг попыток главного героя поймать серийного убийцу, с которым он волей судьбы оказывается связан. Звучит всё так, будто бы это что-то, что могли бы снять Пон Джун Хо или Пак Чхан Ук. 

    За последние годы дорамы успели стать настоящим культурным феноменом, покорив и домохозяйку из Таганрога, и брокера с Уолл-стрит. Художественный уровень таких проектов, как «Королевство», «Дорога в тысячу ли» и «Алиса в Пограничье» приучил нас внимательно присматриваться к азиатским новинкам. В нынешнем году проекты Hulu чаще всего оказывались большими удачами, так что есть шанс, что у стриминга получится успешно занять и эту новую для себя нишу. 

     

    А ещё:

    Родня (Kindred) — после масштабного прошлогоднего сериала Барри Дженкинса «Подземная железная дорога» казалось, что тему рабства на малых экранах можно закрывать на следующие несколько лет. Но теперь за дело взялись Даррен Аронофски (он выступает тут одним из продюсеров) и канал FX. Сериал экранизирует одноимённую книгу 1979 года про молодую писательницу Дану, способную невероятным образом перемещаться на плантацию XIX века, а затем обратно в наше время. Эти путешествия становятся для неё вдохновением, но вместе с тем и проклятием, ведь с каждым разом возвращаться становится всё труднее. 

    Какие новые сериалы смотреть в декабре 2022? Приквел «Ведьмака», Dragon Age и другие премьеры 5

    Sonic Prime — ещё одна декабрьская премьера Netflix на основе серии игр. Это далеко не первый мультсериал про «Соника» (уверены, многие читатели в своё время с нетерпением ждали новых серий «Соника X»), но Prime выглядит откровенно по-детски. Однако, как показал тёплый приём спорной Sonic Frontiers и двух полнометражек с Джимом Керри, фанаты синего ёжика так устали от череды провалов в любимой франшизе, что готовы принять любой мало-мальски достойный продукт. Осталось только, чтобы Sonic Prime действительно получился таким. 

    Snap — попытка малоизвестного сервиса ALLBLCK сделать свою версию «Чёрного зеркала» и «Сумеречной зоны». Все серии будет объединять бог по имени A.O., который призван выступать моральным компасом для героя каждой новой серии. Авторы обещают поднимать сложные социальные темы, ставя протагониста каждой новой истории в необычные условия и окружая его неожиданными обстоятельствами. 

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Какие сериалы посмотреть в апреле 2020? «Харли Квин», вампиры и страшные сказки 5
    Какие сериалы посмотреть в апреле 2020? «Харли Квинн», вампиры и страшные сказки
    Новинки домашнего видео. Выпуск 2 2
    Новинки домашнего видео. Выпуск 2
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021

    Статьи

    Мир фантастики №229 (декабрь 2022) 2
    0
    29080
    Мир фантастики №229 (декабрь 2022)

    Новый шаблон

    Сериал «Пантеон»: киберпанк для настоящих программистов 4
    0
    65708
    Сериал «Пантеон»: загробный киберпанк из жизни программистов

    Сериал аккуратно и бережно переносит сюжет рассказов Кена Лю в другой вид искусства и дополняет его новыми смыслами.

    Ярослав Калфарж «Космонавт из Богемии»
    0
    77833
    Ярослав Калфарж «Космонавт из Богемии». Философские беседы с космическим пауком

    Интеллектуальном проза в обёртке космической фантастики.

    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре 2022? Спилберг, Драйвер и дель Торо 6
    0
    124647
    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре 2022? Спилберг, Драйвер и дель Торо

    Пиноккио бунтует против фашистов, Спилберг вспоминает молодость, а мертвецы дают уроки популярности в школе.

    Во что поиграть в ноябре 2022 года 2
    0
    290296
    Обсуждаем God of War Ragnarok в 61-м выпуске Фантастического подкаста

    Всё-таки DLC или нет? Достойное продолжение оригинала или не стоило того?

    «Моб Психо 100»: манга о философских битвах от автора «Ванпанчмена» 4
    0
    134823
    «Моб Психо 100»: манга о философских битвах от автора «Ванпанчмена»

    Почему стоит попробовать эту лихо закрученную историю, даже если нарочито простенький рисунок вас поначалу напугал.

    Видео: обзор и правила настольной игры «Лесные тайны»
    0
    317714
    Видео: обзор и правила настольной игры «Лесные тайны»

    Свежее приключение для всей семьи.

    Антон Карелин «Одиссей Фокс».
    0
    194563
    Антон Карелин «Одиссей Фокс». Межзвёздный Шерлок Холмс

    Космическая опера с элементами детектива.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить