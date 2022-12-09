Какие новые сериалы смотреть в декабре 2022? Приквел «Ведьмака», Dragon Age и другие премьеры

Декабрь традиционно слаб на телевизионные премьеры, но нам всё-таки удалось отыскать несколько значимых премьер. Больше всего повезло фанатам фэнтези, а вот всем остальным придётся выбирать из нишевых проектов.

Dragon Age: Искупление

Dragon Age: Absolution

Когда и где? С 9 декабря на Netflix.

Что? Netflix продолжает экспансию в мир игровых экранизаций. На этот раз морально приготовиться стоит фанатам ролевой серии Dragon Age от BioWare.

О чём? Группа героев-аутсайдеров объединяется, чтобы украсть некий загадочный артефакт у могущественного мага, не подозревая, какую власть он может даровать.

Чего ждём? Достойного переложения культового игровой франшизы. Dragon Age — одна из самых неоднозначных игровых серий современности, где каждая новая часть радикально (по меркам консервативного ролевого жанра) отличалась от других. Но это не помешало серии обзавестись армией поклонников. И трудно представить фэнтезийную серию, подходящую для экранизации лучше, чем Dragon Age. Так, например, создатели Origins не скрывали, что вдохновлялись книгами Джорджа Мартина, а созданный ими мир и герои подходят, чтобы рассказать множество разных историй. К тому же, судя по Castlevania и Cuphead Show!, лучше всего у стримингового гиганта получается справляться именно с анимационными шоу.

Фанаты уже успели посмотреть первый эпизод и остались в целом довольны увиденным, хоть и отметили, что юмор мог бы быть удачнее, а порог входа для новичков ниже.

Ведьмак: Происхождение

The Witcher: Blood Origins

Когда и где? С 25 декабря на Netflix.

Что? Приквел сериального «Ведьмака», рассказывающий о том, как 1200 лет назад произошло Сопряжение Сфер.

О чём? Семь эльфов-изгнанников вынуждены объединиться и отправиться в путешествие, чтобы бросить вызов всемогущей империи, угнетающей все народы Континента.

Чего ждём? После приобретения прав на адаптацию «Ведьмака» Netflix тут же вознамерился превратить его в большую медиафраншизу с приквелами, спин-оффами и анимацией. После в целом удачного мультфильма от студии Mir про молодость Весемира пришёл черёд сериала-приквела с живыми актёрами.

По слухам, боссы Netflix настолько были разочарованы результатом, что приказали сократить количество эпизодов с шести до четырёх, чтобы хоть как-то повысить динамику, а затем и ввести в качестве рассказчика Лютика, призванного хоть как-то связать новое шоу с приключениями Геральта. Зная ненависть хардкорных фанатов Сапковского к американской адаптации, страшно представить, какую реакцию способен вызвать новый проект. Ну, зато на прекрасную Мишель Йео мы всегда готовы посмотреть!

Сокровища нации: На краю истории

National Treasure: Edge of History

Когда и где? С 14 декабря на Disney+.

Что? Спин-офф/продолжение приключенческих фильмов с Николасом Кейджем.

О чём? Новая героиня Джесс в компании верных друзей противостоит влиятельной торговке артефактами и разгадывает тайны своей семьи.

Чего ждём? Пока долгожданный триквел «Сокровищ нации» не может выбраться из производственного ада, Disney успел быстренько снять проходной сериал для своего стримингового сервиса. Никакого Николаса Кейджа, конечно, не предвидится (из вернувшихся героев здесь только хакер Райли), но фанаты, которые уже отчаялись получить что-то новое по франшизе, должны быть удовлетворены.

Выглядит всё, мягко говоря, бюджетно, а имя Джерри Брукхаймера в графе «продюсер» здесь скорее для красного словца. И синопсис про героиню, которая пытается распутать таинственное исчезновение отца, разгадывая разнообразные загадки и тайны истории, способен вогнать лишь в сон. Disney за последние годы настолько набил руку в производстве ненужных расширений своих полузабытых IP, что делать выводы о них, кажется, можно лишь по одному беглому взгляду на постер.

Связь

Connect

Когда и где? С 7 декабря на Hulu.

Что? Фантастическая дорама про охоту за опасным маньяком.

О чём? Молодой музыкант, чей глаз похитили и пересадили хладнокровному серийному убийце, начинает видеть то же, что и маньяк.

Чего ждём? После успеха «Игры в кальмара» стриминги начали чаще вкладываться в корейский контент. Hulu пригласил снять все серии шоу известного японского режиссёра Такаси Миике («Страшная воля богов», «13 убийц» и «Соломенные шляпы»). Сюжет строится вокруг попыток главного героя поймать серийного убийцу, с которым он волей судьбы оказывается связан. Звучит всё так, будто бы это что-то, что могли бы снять Пон Джун Хо или Пак Чхан Ук.

За последние годы дорамы успели стать настоящим культурным феноменом, покорив и домохозяйку из Таганрога, и брокера с Уолл-стрит. Художественный уровень таких проектов, как «Королевство», «Дорога в тысячу ли» и «Алиса в Пограничье» приучил нас внимательно присматриваться к азиатским новинкам. В нынешнем году проекты Hulu чаще всего оказывались большими удачами, так что есть шанс, что у стриминга получится успешно занять и эту новую для себя нишу.

А ещё:

Родня (Kindred) — после масштабного прошлогоднего сериала Барри Дженкинса «Подземная железная дорога» казалось, что тему рабства на малых экранах можно закрывать на следующие несколько лет. Но теперь за дело взялись Даррен Аронофски (он выступает тут одним из продюсеров) и канал FX. Сериал экранизирует одноимённую книгу 1979 года про молодую писательницу Дану, способную невероятным образом перемещаться на плантацию XIX века, а затем обратно в наше время. Эти путешествия становятся для неё вдохновением, но вместе с тем и проклятием, ведь с каждым разом возвращаться становится всё труднее.

Sonic Prime — ещё одна декабрьская премьера Netflix на основе серии игр. Это далеко не первый мультсериал про «Соника» (уверены, многие читатели в своё время с нетерпением ждали новых серий «Соника X»), но Prime выглядит откровенно по-детски. Однако, как показал тёплый приём спорной Sonic Frontiers и двух полнометражек с Джимом Керри, фанаты синего ёжика так устали от череды провалов в любимой франшизе, что готовы принять любой мало-мальски достойный продукт. Осталось только, чтобы Sonic Prime действительно получился таким.

Snap — попытка малоизвестного сервиса ALLBLCK сделать свою версию «Чёрного зеркала» и «Сумеречной зоны». Все серии будет объединять бог по имени A.O., который призван выступать моральным компасом для героя каждой новой серии. Авторы обещают поднимать сложные социальные темы, ставя протагониста каждой новой истории в необычные условия и окружая его неожиданными обстоятельствами.