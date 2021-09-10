Комиксы лета 2021, вышедшие на русском: фантастика, фэнтези, мистика

В зябком сентябре очень хочется вечерком уютно устроиться с кружкой чая и хорошим комиксом. К счастью, этим летом было достаточно значимых релизов — хватит не на один вечер в ожидании осенних анонсов от издательств. Перечитайте «Дюну», отправьтесь в путешествие с двумя очень известными варварами или с командой DnD-приключенцев, ну или выберите любой томик по душе из нашей подборки.

Дюна. Том 1

К выходу в кинотеатрах долгожданной экранизации от Дени Вильнёва можно начать перечитывать или вовсе впервые читать нетленную классику Фрэнка Герберта о пустынной планете Арракис. Например, в формате графического романа-адаптации от сына автора, Брайана Герберта, и его постоянного соавтора, фантаста Кевина Джей Андерсона (возможно, знакомого вам по книгам Расширенной вселенной «Звёздных войн»). Герберт и Андерсон уже давно дописывают «Дюну» десятками новых томов, чем вызывают критику преданных фанатов. Но графический роман действительно заслуживает внимания — не в последнюю очередь благодаря сильным иллюстрациям Рауля Аллена и Патриции Мартин.

Конан. Королевский выпуск

Самому знаменитому варвару фэнтези, Конану из Киммерии, перевалило за 90, а комиксной серии про него в прошлом году исполнилось полвека. В честь этого издательство Marvel выпустило поистине королевский сборник, объединивший пять историй от именитых авторов: Роя Томаса, Курта Бьюсика, Криса Клэрмонта, Кевина Истмена и Стивена Денайта. Таинственные храмы, запретные сокровища, полунагие красотки — в общем, всё, за что мы любим «Конана».

Сиротка и пятёрка тварей

Кунг-фу, филигранная детализированная графика и море крови! Зубодробительный сюрреалистичный азиатский экшен от Джеймса Стоко наверняка придется по душе всем любителям необычного тёмного фентези. Стоко создал историю, не уступающую по кровавости классическим гонконгским боевикам. Сирота Мо следует воле покойного Мастера и отправляется на поиски его пяти бывших учеников, которые угрожают Земле уничтожением с помощью своих демонических сил.

Новеллы. Том 2 Топпи

Издательство Zangavar Cobalt продолжает публиковать творческое наследие классика итальянского комикса Серджо Топпи. Во второй том вошли графические новеллы, созданные художником в 1976–1997 годах. Читателей снова ждут путешествия по разным временам и эпохам: Новая Гвинея конца 19 века, Япония 1945 года, Мезоамерика XVI века и многие другие.

Critical Role. Vox Machina. Начало

Не так давно мы рассказывали о комиксе «Территория приключений» по мотивам популярного ролевого подкаста. Успех авторских DnD-приключений у публики — явление яркое, но не уникальное. Еще один такой пример — подкаст Critical Role, в котором профессиональные актеры озвучки играют в DnD с 2015 года.

Герои настолько полюбились слушателям, что неминуемо «вырвались» за пределы аудиоформата — появился комикс, а сейчас находится в производстве мультсериал. Комикс Critical Role. Vox Machina рассказывает о начале пути оригинальной шестёрки героев, их знакомстве и первых эпических деяниях.

Скрипучие футляры

Порой с именем писателя стойко ассоциируется и некий художественный стиль. В случае Нила Геймана это гротескная графика Дэйва Маккина. За годы сотрудничества тандем создал много жутких и волшебных книг, в том числе и детских: «Как я поменял одного папу на двух золотых рыбок», «Джунгли на макушке» и многие другие.

«Скрипучие футляры» стали первой совместной работой Геймана и Маккина. Когда-то давно главный герой этой истории оказался на приёме у врача, который лечил и легендарного гангстера Аль Капоне. Повзрослев, он пытается выяснить, где пролегает грань между детскими фантазиями и реальными воспоминаниями.

Американский вампир. Том 4

Новый том легендарной серии и новая глава в истории американских вампиров переносит читателей в бурные 1960-е. Страна кипит: протесты, социальные волнения, вьетнамская бойня, космическая гонка и набирающая обороты гонка вооружений. Посреди этого хаоса пути Скиннера Свита и Перл Джонс снова пересекаются. Скиннер грабит наркоторговцев на границе с Мексикой, а Перл превратила фамильную ферму в Канзасе в приют для беженцев — вампиров и людей. Бывшим врагам придется объединиться перед лицом новой, большой опасности: Серый Агент и его армия пришли, чтобы уничтожить этот мир.

Судья Дредд: Андерсон, пси-подразделение

Пришло время узнать больше о мрачной комикс-вселенной «Судьи Дредда». И хоть у самого судьи в этом выпуске только небольшое камео, его коллега, псионик Кассандра Андерсон, не даст заскучать. Молодая судья на службе пси-подразделения Мега-Сити-1 однажды просыпается от видения: некто нападает на музей «Мегаполитен», где хранятся реликвии с Проклятых земель. Вскоре видение сбывается, и Андерсон отправляется в погоню за преступником: в топи Алабамы, на встречу с легендой криминального мира…

Гру: Самый умный человек в мире

Гру — варвар, великий боец и знатный приключенец. А еще он очень, очень тупой.

Увы, совокупность этих качеств не даёт Гру разбогатеть. Сам Гру уверен в своей славе легендарного героя, но жители королевств скорее считают его легендарным бедствием.

Художник-карикатурист Серджио Арагонес придумал идею историй о Гру в начале 1970-х как пародийный ответ на популярное палп-фэнтези про воинов и магов. Теперь прикоснуться к классике и улыбнуться добрым, смешным и немного наивным историям о Гру можно благодаря изданию на русском от Alpaca.