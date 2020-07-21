Лучшая фантастика с Большого фестиваля мультфильмов

Большой фестиваль мультфильмов в 2020 году прошёл непривычно рано. В то время как другие фестивали откладываются, а другие и вовсе отменяются на этот год, БФМ стартовал 3 июля и закончился 12-го, — правда, в онлайн-формате. Некоторые короткометражки — например, премьеры или победители других фестивалей — пока что недоступны для просмотра вне показов БФМ. Однако в рамках фестиваля составляются и ретро-программы, в которых можно посмотреть мультфильмы десятилетней давности и более старые. Среди них встречаются в том числе замечательные фантастические фильмы. О них мы и решили рассказать.

Дождь

Однажды супергерой увидел, как человек падает с крыши. И спас его. Друг пострадавшего тоже упал с крыши — по приколу. Супергерой и его спас. Затем ещё двое падают с крыши, надеясь, что их поймают. Супергерой поймал и этих людей. Но их всё прибывало и прибывало…

Обычно большую часть сюжетов на фестивале составляют критически-юмористические антропологические анекдоты. «Дождь» относится именно к таким. Он близок к болгарской традиции анимации (хотя снят в Польше): условность и простота человеческих фигур обобщают происходящее в мультфильме до мировых масштабов. Грустно, но в своём роде красиво.

Робот

Маленький робот идёт по реке и встречает небоскрёб. Он пробует с ним играть, но небоскрёб отказывается. Маленький робот не желает сдаваться и отвечает на агрессию сердитого небоскрёба…

Дурашливая шуточная короткометражка очень интересно совмещает трёхмерную анимацию и реальное пространство брюссельского канала. Персонажи не только кажутся естественными в этом антураже (что, в общем, не достижение для цифровой анимации в 2020 году), но и прекрасно взаимодействуют с его движущимися элементами. Хулиганский сюжет короткометражки основан на демонстрации самых разных трюков, какие только можно придумать с роботом и живым небоскрёбом, — и до чего же артистичные и классные это трюки!

Санта

Мало кто знает, но серия онлайн-мультфильмов Bone voyage про Смерть и его нерасторопных коллег косвенно связана с «Машей и Медведем»: основатель студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко был сопродюсером Bone voyage. Это ни на что не влияет, цифровые приключения Смерти не имеют с «Машей» ничего общего. Это всего лишь умеренно циничный вертикальный сериал, построенный на динамичной комедии… хм, нет, пожалуй, что-то общее есть.

Мультфильм «Санта», входящий в серию Bone voyage, — это такой кроссовер «Санта-Хрякуса» и «Отеля „Трансильвания“»: юмор с ног не сшибает, но вполне может вызвать улыбку.

Светила

Luminaris, лиричную историю об изобретателе и женщине, заставляющей лампочки зажигаться, не оценили должным образом на международных фестивалях. Однако вот уже почти десять лет именно она неизменно попадает в программы победителей, хотя наград у неё формально нет. Можно ли это объяснить силой искусства? Пожалуй, да.

Вверх тормашками

Двое супругов уже давно живут вместе, вот только один из них обитает на потолке и часто мешает другому своими привычками — ну и вообще самим фактом жизни вверх ногами. Развёрнутая метафора несовпадения супругов подана, конечно, в лоб, но не затмевает красивую историю полностью. «Вверх тормашками» прекрасно показывает, чего не хватало похожему по сюжету фильму «Параллельные миры»: нежных и трогательных отношений героев и изящности исполнения фантастической задумки.

Головы вместе

Остроумная и обаятельная сказка про трёх подростков, столкнувшихся с волшебной стиральной машиной, которая заставляет головы исчезать (но не навсегда, есть возможность вернуть их обратно). Поначалу им весело, но потом, когда машина ломается, их головы перепутываются — и теперь каждому приходится выдавать себя за другого. 3D-анимация, стилизованная под кукольную, выглядит симпатично и добавляет истории игрушечный флёр. Сюжет, который вполне мог бы стать ужастиком в духе Р. Л. Стайна, подан исключительно комедийно, — но это очаровательная подростковая комедия, какие стали редкостью для полнометражного игрового кино.

Пожиратель картин

Истинно французское кино, отдающее дань уважения Джейсону Поллоку, — история про парня, который питается картинами, чтобы стать художником. Лео Веррье выбрал один из лучших способов рассказать о понравившемся художнике: сочинил метафорическую историю о человеке, который обретает гармонию только благодаря искусству Поллока. Прямой байопик, возможно, был бы слишком скучным, хотя живопись Поллока и может вдохновить на специфическую анимацию. А сюжет Веррье оказался нестандартным — и запоминающимся.

Потерянная вещь

Лауреат «Оскара» 2011 года рассказывает о механической твари, с виду похожей на чайник с щупальцами, а по характеру — на весёлого и верного пса, который ищет себе хозяина. Мультфильм вышел очень трогательным, а визуальная часть приятно поражает и сейчас. Лучшая находка фильма — прекрасный дизайн потерянных вещей, впечатляющий своим разнообразием и при этом не делающий персонажей антропоморфными. Впрочем, и люди в «Потерянной вещи» выглядят не как люди…

Товарищъ со звёзд

В этом фильме Андрей Соколов обратился к нетипичному для него стилю комиксного китча. Грандиозное приключение инопланетянина-рептилоида и молодого чекиста отдаёт бесшабашностью некоторых комиксов Bubble; даже странно, что в российской анимации такая эстетика не особо популярна. «Товарищъ со звёзд» отчасти заполняет пустующую нишу, но будет безумно жаль, если он останется единственным в своём роде.

Нечто ужасное с Альфы-9

Ещё один классический НФ-мультфильм в подборке победителей прошлых лет, который смотрится свежо и забавно даже спустя одиннадцать лет после выхода. Сражения весёлых космических монстров и брутальных охотников за головами здесь дают основу не только для ужасов и экшена, но и для комедии.

Он не может жить без космоса

Если предыдущий мультфильм Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса» был условно реалистической историей дружбы двух космонавтов, то «Он не может жить без космоса» — чистая фантастика. В каком-то смысле мультфильм развивает идею «Гравитации» и превращает её в красивую анимационную метафору. В российской анимации очень любят тему отношений родителей с детьми, и мультфильм добавляет к их многообразию нежную мелодраму материнско-сыновьих отношений. Мультфильм рассказывает о том, что иногда дышать самостоятельно получается только после того, как снимешь скафандр, защищающий тебя от внешнего мира. И понимайте это как хотите.