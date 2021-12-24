2021-й был для кино, мягко скажем, непростым. Пандемия продолжала перекраивать киноиндустрию: одни компании двигали даты выхода фильмов, другие уходили на стриминги, третьим пришлось подстраиваться под новые условия съёмок. Удивительно, но в итоге для кино этот год оказался богаче предыдущих! Режиссёры экспериментировали с жанрами, переосмысляли шаблоны и впадали в постмодернизм. А в декабре «Человек-паук» сорвал кассу, побив и допандемийные рекорды. Джей Джона Джемисон, записывайте: «Паук украл у зрителей не только деньги, но и сердечки».

И нет, мы не забыли мультфильмы — они заслужили собственный топ-10. Следите за обновлениями!

10. Финч

♥ Самый душевный фильм

Неожиданный хит от Apple, в котором режиссёр самых впечатляющих серий «Игры престолов» Мигель Сапочник рассказывает очень интеллигентную и тихую историю о путешествии инженера и собранного им робота по дорогам постапокалиптической Америки. Да, мы десятки раз видели вариации этого сюжета. Но в «Финче» есть такой трудноописуемый элемент, как душа.

Здесь нет ничего лишнего — режиссёр не вдаётся в подробности мира или прошлого героя. Но благодаря кропотливой работе с декорациями Сапочник позволяет окружению самому рассказывать историю. А сценаристы и Том Хэнкс рисуют главного героя немногочисленными, но очень точными штрихами, не оставляя нам шанса не проникнуться историей Финча и его подопечных.

«Финч» — во многом привычное душеспасительное кино, которое так любили в Голливуде ещё 10 лет назад. Но работу Сапочника очень трудно обвинить в неискренности и фальши. А ещё здесь лучший киноробот за последние годы!

— Павел Тютюнник

О фильме «Финч»: трогательное роуд-муви про дружбу человека и робота Фильму не хватает оригинальности, но, пожалуй, в подобных историях она и не нужна.

9. Круэлла

♥ Приквел года

Редкий приквел, который работает как самостоятельное произведение. Пожалуй, привязка к мультфильму «101 далматинец» «Круэлле» даже вредит. Целеустремлённая и находчивая простушка, пробивающая себе путь в жестоком мире моды, едва ли похожа на бездушную маньячку с пунктиком насчёт пятнистых пальто. Ну и пусть.

Эффектную, но двухмерную (во всех смыслах) злодейку режиссёр Крэйг Гиллеспи переосмысливает как сложную и противоречивую героиню. Есть здесь и увлекательная криминальная интрига в духе Гая Ричи, но центром сюжета остаётся сама Круэлла. Её мечты и потери, её грандиозные платья и перфомансы, её поиски семьи и самой себя.

Лучшая сцена фильма — долгий, почти шекспировский монолог, в котором Круэлла примиряется со своим наследием. Никакого монтажа или внешних эффектов, только изумительная игра Эммы Стоун. Такого в фильмах Disney мы не видели уже очень давно.

— Илья Глазков

О фильме «Круэлла» — это антидиснеевский фэшн-панк про раздвоение личности Не просто предыстория злодейки из мультика про далматинцев, но и отвязное кино про раздвоение личности и про то, что для успеха в жизни нужно быть немножечко Круэллой.

8. Матрица: Воскрешение

♥ Самый постмодернистский фильм

Итак, ваша культовая франшиза давно завершена, но студия требует продолжения. Что делать? Снимать! Но совсем не ту ленту, которой от вас ждут.

«Матрица 4» — это остроумный метакоментарий ко всей трилогии. Здесь проходятся и по желанию студии продолжить законченную историю и воскресить героев. И по пафосу оригинала, где у всех такие серьёзные рожи, будто вот-вот треснут. И по фанатам, громоздящим сложные теории и находящим в «Матрице» подтексты, о которых авторы и не думали.

Знатоки «Матрицы» надорвут животы от хохота — так остроумно трилогию ещё не деконструировали. Дублёр Киану Ривза играет мужа Тринити под своим реальным именем. Новый Морфеус одевается в жёлтый пиджак и появляется перед Нео из туалета. А в финале дают понять, что отныне центральной темой «Матрицы» считается любовь…

Видимо, в Warner Bros. не поняли шутку, раз дали Лане Вачовски выпустить фильм в таком виде. Тем лучше: вместо вымученного сиквела мы получили нечто необычное и остроумное. И смогли посмеяться от души.

— Евгений Пекло

О фильме «Матрица: Воскрешение». Что хотела сказать Вачовски? Постмодернистское кино как будто иронизирует над смыслом оригинала, обыгрывает его и почти что смеётся над изначальным посылом.

7. Охотники за привидениями: Наследники

♥ Возвращение года

Есть серии фильмов, о продолжении которых мечтают десятилетиями, но когда это продолжение снимают, фанаты остаются разочарованы. Герои постарели, сюжеты плохо стыкуются с оригиналом, а то и паразитируют на старых схемах, не предлагая ничего нового. Что ж, теперь у нас есть пример идеального продолжения — хоть сейчас в Палату мер и весов.

Третьих «Охотников» снял не абы кто, а сын режиссёра оригинальной дилогии. И более трепетного фаната, наверное, и не сыскать. Сохранили всё: атмосферу, звуковой ряд, актёрский состав, внешний облик гаджетов, правила мира и даже спецэффекты. Но при всём обилии фансервиса фильм не расплывается и не размазывается. Он рассказывает увлекательную историю, представляет новых героев и заканчивает сюжетные арки старых.

«Наследников» можно использовать в качестве пособия: как надо возвращаться к старым франшизам. Это душевный, весёлый и на 100% гиковский фильм.

— Евгений Пекло

6. Прошлой ночью в Сохо

♥ Триллер года

Эдгар Райт попробовал снять фильм без стёба — и у него получилось! В этом необычном хронотриллере сразу две главных героини — одна видит другую во снах, мечтает быть ею, а потом горько жалеет о своём желании и хочет только раскрыть преступление из прошлого, свидетельницей которого стала. И всё это под зажигательное сопровождение песен 1960-х! Райту не откажешь во вкусе, а здесь он показал себя и маститым стилизатором, воссоздав эпоху, которую даже не застал, но полюбил благодаря кино.

«Прошлой ночью в Сохо» — история о том, что иногда бегство в грёзы — наш последний спасательный круг, но также о том, что грёзы не должны подменять реальность. Особая параноидальная атмосфера и актёрская работа Томасин Маккензи и Ани Тейлор-Джой делают фильм одним из самых запоминающихся в 2021 году.

— Игорь Хованский

О фильме «Прошлой ночью в Сохо» я видел мёртвую эпоху! Впервые Эдгар Райт снял кино без тени комедии, зато с ностальгией по временам, в которые даже не жил.

Вне конкурса: Лига справедливости Зака Снайдера ♥ Самый долгожданный фильм Не просто хороший фильм, а настоящее событие для киноиндустрии. Сложно вспомнить, когда в последний раз большая корпорация пошла на уступки зрителей и выделила совсем не скромный бюджет, чтобы переделать раскритикованный фильм в соответствии с первоначальным видением режиссера. И это даёт надежду, что фанаты всё-таки могут на что-то повлиять. «Снайдеркат» разительно отличается от театральной версии. Сюжет в целом остался прежним, но Снайдер добавил кучу новых сцен и вырезал отснятый Джоссом Уидоном материал. То есть убрал всё то, что в оригинальном фильме казалось неуместным. Почти всех персонажей, в том числе злодея, удалось раскрыть, а от марвелоподобного юмора не видно и следа. А те сцены, что остались, поменяли контекст, а вместе с ним — весь смысл. Тем не менее и «Снайдеркат» далёк от идеала. Да, он во всём лучше версии 2017 года, но по меркам супергероики это просто добротный фильм без изысков. Спецэффекты недотягивают до работ Marvel, к тому же Зак переборщил со слоу-мо — иногда оно в тему, а иногда портит эстетику сцены. Кроме того, с четырёхчасовым хронометражом фильм кажется затянутым. Последние полчаса, почти не связанные с основным сюжетом, можно было и сократить! — Дмитрий Кинский О фильме Снайдеркат: Как Зак Снайдер потерял, а потом вернул «Лигу справедливости» «Никто не хотел признавать, какое это жуткое говно», — так сейчас говорят о версии Джосса Уидона. «Лига справедливости» Зака Снайдера: обзор и отличия от версии Уидона Новая версия получилась лучше старой, но и в ней хватает недостатков.

5. Главный герой

♥ Комедия года

Тайка Вайтити всё делает смешнее. Как выяснилось, ему для этого даже не обязательно сидеть в режиссёрском кресле — достаточно быть на площадке в качестве актёра. «Главный герой», при том, что он полон сатиры на видеоигровую индустрию, неплохо работает ещё и как комедия положений. Неунывающий Райан Рейнольдс создаёт неплохой контраст с тем безумием, что творится вокруг него — и которое он привык считать нормой жизни.

Фильм даёт нам массу поводов и посмеяться, и подумать. Здесь есть необычный взгляд и на тему рутинной работы, и на классическую проблему маленького человека, и даже попытка развивать наивную фантастику вроде «Трона». В общем, это весёлая и примечательная картина, которую стоит посмотреть в онлайн-кинотеатре, если не получилось сходить на неё в обычный.

— Евгений Пекло

4. Отряд самоубийц: Миссия навылет

♥ Боевик года

Джеймс Ганн знает, как превратить обычный кинокомикс в запоминающееся приключение. Если в первом «Отряде самоубийц» не на что было смотреть, кроме Марго Робби в образе Харли Квинн, то «Миссия навылет» — один из немногих фильмов DC, которым можно наслаждаться каждую секунду. С первых минут тебя вдавливает в кресло и не отпускает до самых титров.

Прежде всего, новый «Отряд самоубийц» — чертовски стильный боевик, которому не нужен замысловатый сюжет. Хватает и простой истории типа «группа конфликтующих друг с другом злодеев должна победить гигантскую инопланетную штуковину в виде морской звезды». Куда важнее, как всё снято и подано зрителю. Картина почти идеально балансирует между зрелищно-безумными замесами и по-хорошему туповатым юмором.

Чего ни пожелаешь, в «Миссии навылет» это есть. Изобретательный экшен? Ещё какой! Море кровищи и расчленёнки? На месте. Убойная музыка? Другой в фильмах Ганна не бывает. Разве что личные драмы в этот сумасшедший аттракцион не вписываются по настроению и выбивают из колеи — в отличие от ганновских же «Стражей галактики». Однако и среди личных драм есть те, сцены о которых ленте очень к лицу.

— Дмитрий Кинский

3. Человек-паук: Нет пути домой

♥ Супергеройский фильм года

Когда-то Человека-паука впихнули в киновселенную Marvel на ходу — без предыстории и сольного фильма. Получилось удачно. В кино ещё не было такого Паука: неопытного, несамостоятельного, но всё же обаятельного и задорного. В третьем фильме на героя Тома Холланда сваливается и новая трагедия, и новое прочтение фразы «Великая сила — великая ответственность», и задачи, которые по силам только Человеку-пауку.

В «Нет пути домой» Питер проходит необычный путь. Он возвращается от масштабных приключений со Мстителями и мировой славы к тому, с чего начинали все Люди-пауки — к одиночеству, неизвестности и бедности. Следуя этому сюжету, Marvel и Sony создали свой самый амбициозный фильм, умудрившийся угодить всем фанатам. Киновселенная разрослась до Мультивселенной и официально поглотила фильмы Сэма Рейми и Марка Уэбба. Так примирились разные поколения зрителей, чьи любимые фильмы и герои больше не выкинуты на свалку истории. А перед франшизой открылись новые возможности — не только в будущем, но и в прошлом. Трудно аплодировать жажде наживы, но — браво, Marvel, брависсимо!

— Игорь Хованский

О фильме «Человек-паук: нет пути домой»: постмодернизм победил, фансервис оказался сильней Фильм напоминает, почему Марвел — главная современная кинофраншиза, и решает проблемы, скопившиеся у Паука за последние двадцать лет.

2. Легенда о Зелёном рыцаре

♥ Фэнтези-фильм года

Рыцарь как общеизвестный культурный образ — благородный или коварный, но всегда отважный воитель. Поэтому деконструкция средневековой поэмы от Дэвида Лоури, где благородный сэр Гавейн стал неидеальным и даже трусливым, заставила одних зрителей расшифровывать символы и смыслы (которых в фильме действительно очень много), а других — возмущаться тягучим повествованием, странными поступками героев и неоднозначным финалом.

Действительно, «Легенда о Зелёном рыцаре» — отнюдь не блокбастер, а фестивальное кино, которое не стоит смотреть в надежде на рыцарские поединки, прекрасных дам в угрюмых замках и мудрых волшебников или волшебниц… Впрочем, всё это тут тоже есть, только предстаёт в непривычном свете. Дэвид Лоури рассказал нам красивую и полную причудливой магии сказку о чести и отваге — и этой историей он может гордиться.

— Наталия Осояну

О фильме «Легенда о Зелёном рыцаре»: смысл и христианские мотивы фильма и легенды Большой разбор главного фэнтези 2021 года — со всеми отсылками, символами и отличиями от оригинала.

1. Дюна

♥ Фильм года

♥ Научно-фантастический фильм года

«Дюна» многолика. Великая книга, любимая серия игр — и сложнейший вызов для кинематографистов. Многие обломали об эпопею Фрэнка Герберта зубы — в том числе те, кому всё-таки удалось её экранизировать. Но только не Дени Вильнёв. У его съёмочной группы получилось соткать грандиозное кинополотно, достойное первоисточника. На монументальность проекта намекал уже актёрский ансамбль — один из самых звёздных за последнее время.

Мир «Дюны» затягивает в себя и тех, кто не читал книгу. Война за господство над Арракисом, то ли реальная, то ли искусственная избранность Пола, выживание Атрейдесов — за всеми этими линиями следишь с интересом, подогреваемым технической безупречностью фильма. Каждая из показанных планет обладает собственным ландшафтом и архитектурой. Энергетические щиты, стелс-костюмы и стрекозы-орнитоптеры кажутся абсолютно реальными, земными, просто созданными более технически продвинутой цивилизацией. А властелин пустыни, песчаный червь, вселяет такой же трепет, как природные катаклизмы, которые нельзя обуздать. Ещё один участник действия — почти осязаемый саундтрек Ханса Циммера, помогающий зрителю путешествовать между локациями фильма.

Вильнёв пошел на риск, сняв экранизацию только половины книги — его «Дюна» кончилась на многоточии, чем оставила многих в недоумении. Но ставка оправдалась — продолжение получило зелёный свет. «Дюна» многолика. Это фильм — обещание цельного полотна. Это фильм-иллюстрация, которым можно любоваться и отдельно от книги, но лучше вместе с ней. Теперь это и ещё и лучший фильм 2021 года по версии «Мира фантастики»!

— Игорь Хованский