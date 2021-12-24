2021-й был для кино, мягко скажем, непростым. Пандемия продолжала перекраивать киноиндустрию: одни компании двигали даты выхода фильмов, другие уходили на стриминги, третьим пришлось подстраиваться под новые условия съёмок.
Удивительно, но в итоге для кино этот год оказался богаче предыдущих! Режиссёры экспериментировали с жанрами, переосмысляли шаблоны и впадали в постмодернизм. А в декабре «Человек-паук» сорвал кассу, побив и допандемийные рекорды. Джей Джона Джемисон, записывайте: «Паук украл у зрителей не только деньги, но и сердечки».
И нет, мы не забыли мультфильмы — они заслужили собственный топ-10. Следите за обновлениями!
10. Финч
♥ Самый душевный фильм
Неожиданный хит от Apple, в котором режиссёр самых впечатляющих серий «Игры престолов» Мигель Сапочник рассказывает очень интеллигентную и тихую историю о путешествии инженера и собранного им робота по дорогам постапокалиптической Америки. Да, мы десятки раз видели вариации этого сюжета. Но в «Финче» есть такой трудноописуемый элемент, как душа.
Здесь нет ничего лишнего — режиссёр не вдаётся в подробности мира или прошлого героя. Но благодаря кропотливой работе с декорациями Сапочник позволяет окружению самому рассказывать историю. А сценаристы и Том Хэнкс рисуют главного героя немногочисленными, но очень точными штрихами, не оставляя нам шанса не проникнуться историей Финча и его подопечных.
«Финч» — во многом привычное душеспасительное кино, которое так любили в Голливуде ещё 10 лет назад. Но работу Сапочника очень трудно обвинить в неискренности и фальши. А ещё здесь лучший киноробот за последние годы!
— Павел Тютюнник
О фильме
«Финч»: трогательное роуд-муви про дружбу человека и робота
Фильму не хватает оригинальности, но, пожалуй, в подобных историях она и не нужна.
9. Круэлла
♥ Приквел года
Редкий приквел, который работает как самостоятельное произведение. Пожалуй, привязка к мультфильму «101 далматинец» «Круэлле» даже вредит. Целеустремлённая и находчивая простушка, пробивающая себе путь в жестоком мире моды, едва ли похожа на бездушную маньячку с пунктиком насчёт пятнистых пальто. Ну и пусть.
Эффектную, но двухмерную (во всех смыслах) злодейку режиссёр Крэйг Гиллеспи переосмысливает как сложную и противоречивую героиню. Есть здесь и увлекательная криминальная интрига в духе Гая Ричи, но центром сюжета остаётся сама Круэлла. Её мечты и потери, её грандиозные платья и перфомансы, её поиски семьи и самой себя.
Лучшая сцена фильма — долгий, почти шекспировский монолог, в котором Круэлла примиряется со своим наследием. Никакого монтажа или внешних эффектов, только изумительная игра Эммы Стоун. Такого в фильмах Disney мы не видели уже очень давно.
— Илья Глазков
О фильме
«Круэлла» — это антидиснеевский фэшн-панк про раздвоение личности
Не просто предыстория злодейки из мультика про далматинцев, но и отвязное кино про раздвоение личности и про то, что для успеха в жизни нужно быть немножечко Круэллой.
8. Матрица: Воскрешение
♥ Самый постмодернистский фильм
Итак, ваша культовая франшиза давно завершена, но студия требует продолжения. Что делать? Снимать! Но совсем не ту ленту, которой от вас ждут.
«Матрица 4» — это остроумный метакоментарий ко всей трилогии. Здесь проходятся и по желанию студии продолжить законченную историю и воскресить героев. И по пафосу оригинала, где у всех такие серьёзные рожи, будто вот-вот треснут. И по фанатам, громоздящим сложные теории и находящим в «Матрице» подтексты, о которых авторы и не думали.
Знатоки «Матрицы» надорвут животы от хохота — так остроумно трилогию ещё не деконструировали. Дублёр Киану Ривза играет мужа Тринити под своим реальным именем. Новый Морфеус одевается в жёлтый пиджак и появляется перед Нео из туалета. А в финале дают понять, что отныне центральной темой «Матрицы» считается любовь…
Видимо, в Warner Bros. не поняли шутку, раз дали Лане Вачовски выпустить фильм в таком виде. Тем лучше: вместо вымученного сиквела мы получили нечто необычное и остроумное. И смогли посмеяться от души.
— Евгений Пекло
О фильме
«Матрица: Воскрешение». Что хотела сказать Вачовски?
Постмодернистское кино как будто иронизирует над смыслом оригинала, обыгрывает его и почти что смеётся над изначальным посылом.
7. Охотники за привидениями: Наследники
♥ Возвращение года
Есть серии фильмов, о продолжении которых мечтают десятилетиями, но когда это продолжение снимают, фанаты остаются разочарованы. Герои постарели, сюжеты плохо стыкуются с оригиналом, а то и паразитируют на старых схемах, не предлагая ничего нового. Что ж, теперь у нас есть пример идеального продолжения — хоть сейчас в Палату мер и весов.
Третьих «Охотников» снял не абы кто, а сын режиссёра оригинальной дилогии. И более трепетного фаната, наверное, и не сыскать. Сохранили всё: атмосферу, звуковой ряд, актёрский состав, внешний облик гаджетов, правила мира и даже спецэффекты. Но при всём обилии фансервиса фильм не расплывается и не размазывается. Он рассказывает увлекательную историю, представляет новых героев и заканчивает сюжетные арки старых.
«Наследников» можно использовать в качестве пособия: как надо возвращаться к старым франшизам. Это душевный, весёлый и на 100% гиковский фильм.
— Евгений Пекло
О фильме
«Охотники за привидениями: Наследники» — правильная третья часть! Наш обзор
Здесь из каждого кадра сочится любовь к оригиналу, а новые персонажи умеют зацепить.
6. Прошлой ночью в Сохо
♥ Триллер года
Эдгар Райт попробовал снять фильм без стёба — и у него получилось! В этом необычном хронотриллере сразу две главных героини — одна видит другую во снах, мечтает быть ею, а потом горько жалеет о своём желании и хочет только раскрыть преступление из прошлого, свидетельницей которого стала. И всё это под зажигательное сопровождение песен 1960-х! Райту не откажешь во вкусе, а здесь он показал себя и маститым стилизатором, воссоздав эпоху, которую даже не застал, но полюбил благодаря кино.
«Прошлой ночью в Сохо» — история о том, что иногда бегство в грёзы — наш последний спасательный круг, но также о том, что грёзы не должны подменять реальность. Особая параноидальная атмосфера и актёрская работа Томасин Маккензи и Ани Тейлор-Джой делают фильм одним из самых запоминающихся в 2021 году.
— Игорь Хованский
О фильме
«Прошлой ночью в Сохо» я видел мёртвую эпоху!
Впервые Эдгар Райт снял кино без тени комедии, зато с ностальгией по временам, в которые даже не жил.
Вне конкурса:
Лига справедливости Зака Снайдера
♥ Самый долгожданный фильм
Не просто хороший фильм, а настоящее событие для киноиндустрии. Сложно вспомнить, когда в последний раз большая корпорация пошла на уступки зрителей и выделила совсем не скромный бюджет, чтобы переделать раскритикованный фильм в соответствии с первоначальным видением режиссера. И это даёт надежду, что фанаты всё-таки могут на что-то повлиять.
«Снайдеркат» разительно отличается от театральной версии. Сюжет в целом остался прежним, но Снайдер добавил кучу новых сцен и вырезал отснятый Джоссом Уидоном материал. То есть убрал всё то, что в оригинальном фильме казалось неуместным. Почти всех персонажей, в том числе злодея, удалось раскрыть, а от марвелоподобного юмора не видно и следа. А те сцены, что остались, поменяли контекст, а вместе с ним — весь смысл.
Тем не менее и «Снайдеркат» далёк от идеала. Да, он во всём лучше версии 2017 года, но по меркам супергероики это просто добротный фильм без изысков. Спецэффекты недотягивают до работ Marvel, к тому же Зак переборщил со слоу-мо — иногда оно в тему, а иногда портит эстетику сцены. Кроме того, с четырёхчасовым хронометражом фильм кажется затянутым. Последние полчаса, почти не связанные с основным сюжетом, можно было и сократить!
— Дмитрий Кинский
О фильме
Снайдеркат: Как Зак Снайдер потерял, а потом вернул «Лигу справедливости»
«Никто не хотел признавать, какое это жуткое говно», — так сейчас говорят о версии Джосса Уидона.
«Лига справедливости» Зака Снайдера: обзор и отличия от версии Уидона
Новая версия получилась лучше старой, но и в ней хватает недостатков.
5. Главный герой
♥ Комедия года
Тайка Вайтити всё делает смешнее. Как выяснилось, ему для этого даже не обязательно сидеть в режиссёрском кресле — достаточно быть на площадке в качестве актёра. «Главный герой», при том, что он полон сатиры на видеоигровую индустрию, неплохо работает ещё и как комедия положений. Неунывающий Райан Рейнольдс создаёт неплохой контраст с тем безумием, что творится вокруг него — и которое он привык считать нормой жизни.
Фильм даёт нам массу поводов и посмеяться, и подумать. Здесь есть необычный взгляд и на тему рутинной работы, и на классическую проблему маленького человека, и даже попытка развивать наивную фантастику вроде «Трона». В общем, это весёлая и примечательная картина, которую стоит посмотреть в онлайн-кинотеатре, если не получилось сходить на неё в обычный.
— Евгений Пекло
О фильме
«Главный герой» глазами геймера. Самый правильный фильм об играх?
Тот редкий случай, когда ленте удаётся усидеть сразу на трёх стульях.
4. Отряд самоубийц: Миссия навылет
♥ Боевик года
Джеймс Ганн знает, как превратить обычный кинокомикс в запоминающееся приключение. Если в первом «Отряде самоубийц» не на что было смотреть, кроме Марго Робби в образе Харли Квинн, то «Миссия навылет» — один из немногих фильмов DC, которым можно наслаждаться каждую секунду. С первых минут тебя вдавливает в кресло и не отпускает до самых титров.
Прежде всего, новый «Отряд самоубийц» — чертовски стильный боевик, которому не нужен замысловатый сюжет. Хватает и простой истории типа «группа конфликтующих друг с другом злодеев должна победить гигантскую инопланетную штуковину в виде морской звезды». Куда важнее, как всё снято и подано зрителю. Картина почти идеально балансирует между зрелищно-безумными замесами и по-хорошему туповатым юмором.
Чего ни пожелаешь, в «Миссии навылет» это есть. Изобретательный экшен? Ещё какой! Море кровищи и расчленёнки? На месте. Убойная музыка? Другой в фильмах Ганна не бывает. Разве что личные драмы в этот сумасшедший аттракцион не вписываются по настроению и выбивают из колеи — в отличие от ганновских же «Стражей галактики». Однако и среди личных драм есть те, сцены о которых ленте очень к лицу.
— Дмитрий Кинский
О фильме
«Отряд самоубийц: Миссия навылет»: а нельзя было сразу сделать так?
Что получится, если режиссёру «Стражей галактики» доверить снимать перезапуск «Отряда самоубийц», ни в чём его не ограничивая?
«Отряд самоубийц: Миссия навылет»: сцена после титров, отсылки, пасхалки и камео
От неожиданных супергероев и автора комикса до благодарности Дэвиду Эйру.
3. Человек-паук: Нет пути домой
♥ Супергеройский фильм года
Когда-то Человека-паука впихнули в киновселенную Marvel на ходу — без предыстории и сольного фильма. Получилось удачно. В кино ещё не было такого Паука: неопытного, несамостоятельного, но всё же обаятельного и задорного. В третьем фильме на героя Тома Холланда сваливается и новая трагедия, и новое прочтение фразы «Великая сила — великая ответственность», и задачи, которые по силам только Человеку-пауку.
В «Нет пути домой» Питер проходит необычный путь. Он возвращается от масштабных приключений со Мстителями и мировой славы к тому, с чего начинали все Люди-пауки — к одиночеству, неизвестности и бедности. Следуя этому сюжету, Marvel и Sony создали свой самый амбициозный фильм, умудрившийся угодить всем фанатам. Киновселенная разрослась до Мультивселенной и официально поглотила фильмы Сэма Рейми и Марка Уэбба. Так примирились разные поколения зрителей, чьи любимые фильмы и герои больше не выкинуты на свалку истории. А перед франшизой открылись новые возможности — не только в будущем, но и в прошлом. Трудно аплодировать жажде наживы, но — браво, Marvel, брависсимо!
— Игорь Хованский
О фильме
«Человек-паук: нет пути домой»: постмодернизм победил, фансервис оказался сильней
Фильм напоминает, почему Марвел — главная современная кинофраншиза, и решает проблемы, скопившиеся у Паука за последние двадцать лет.
2. Легенда о Зелёном рыцаре
♥ Фэнтези-фильм года
Рыцарь как общеизвестный культурный образ — благородный или коварный, но всегда отважный воитель. Поэтому деконструкция средневековой поэмы от Дэвида Лоури, где благородный сэр Гавейн стал неидеальным и даже трусливым, заставила одних зрителей расшифровывать символы и смыслы (которых в фильме действительно очень много), а других — возмущаться тягучим повествованием, странными поступками героев и неоднозначным финалом.
Действительно, «Легенда о Зелёном рыцаре» — отнюдь не блокбастер, а фестивальное кино, которое не стоит смотреть в надежде на рыцарские поединки, прекрасных дам в угрюмых замках и мудрых волшебников или волшебниц… Впрочем, всё это тут тоже есть, только предстаёт в непривычном свете. Дэвид Лоури рассказал нам красивую и полную причудливой магии сказку о чести и отваге — и этой историей он может гордиться.
— Наталия Осояну
О фильме
«Легенда о Зелёном рыцаре»: смысл и христианские мотивы фильма и легенды
Большой разбор главного фэнтези 2021 года — со всеми отсылками, символами и отличиями от оригинала.
1. Дюна
♥ Фильм года
♥ Научно-фантастический фильм года
«Дюна» многолика. Великая книга, любимая серия игр — и сложнейший вызов для кинематографистов. Многие обломали об эпопею Фрэнка Герберта зубы — в том числе те, кому всё-таки удалось её экранизировать. Но только не Дени Вильнёв. У его съёмочной группы получилось соткать грандиозное кинополотно, достойное первоисточника. На монументальность проекта намекал уже актёрский ансамбль — один из самых звёздных за последнее время.
Мир «Дюны» затягивает в себя и тех, кто не читал книгу. Война за господство над Арракисом, то ли реальная, то ли искусственная избранность Пола, выживание Атрейдесов — за всеми этими линиями следишь с интересом, подогреваемым технической безупречностью фильма. Каждая из показанных планет обладает собственным ландшафтом и архитектурой. Энергетические щиты, стелс-костюмы и стрекозы-орнитоптеры кажутся абсолютно реальными, земными, просто созданными более технически продвинутой цивилизацией. А властелин пустыни, песчаный червь, вселяет такой же трепет, как природные катаклизмы, которые нельзя обуздать. Ещё один участник действия — почти осязаемый саундтрек Ханса Циммера, помогающий зрителю путешествовать между локациями фильма.
Вильнёв пошел на риск, сняв экранизацию только половины книги — его «Дюна» кончилась на многоточии, чем оставила многих в недоумении. Но ставка оправдалась — продолжение получило зелёный свет. «Дюна» многолика. Это фильм — обещание цельного полотна. Это фильм-иллюстрация, которым можно любоваться и отдельно от книги, но лучше вместе с ней. Теперь это и ещё и лучший фильм 2021 года по версии «Мира фантастики»!
— Игорь Хованский
О фильме
«Дюна» Дени Вильнёва — пир для глаз, работа для души
Кино большое, как полет на Луну, и столь же дорогое.
«Дюна 2»: когда продолжение и чего ждать от сюжета
Вспоминаем, что будет во втором фильме (а может, и в третьем по «Мессии Дюны»?), и подбираем актёров на роли императора, Фейд-Рауты и Ирулан.
Список составлен на основе голосования авторов и редакции «Мира фантастики». В опросе приняли участие: Ксения Аташева, Мария Беляева, Денис Варков, Илья Глазков, Евгения Деревская, Светлана Евсюкова, Александра Злотницкая, Дмитрий Злотницкий, Алексей Ионов, Никита Казимиров, Рита Каруба, Дмитрий Кинский, Александр Киселев, Юрий Кулагин, Дарья Кулагина-Кравчук, Ангелина Лисицина, Леонид Мойжес, Денис Недыпич, Екатерина Никитина, Наталия Осояну, Евгений Пекло, Олег Поторокин, Кирилл Размыслович, Татьяна Рокси, Данил Ряснянский, Сергей Серебрянский, Денис Старостин, Александр Стрепетилов, Роман Файницкий, Игорь Хованский, Кирилл Шайдуров, Елена Щетинина
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