Мир фантастики №242 (январь 2024)

Полное содержание номера

1

Ожидания — 2024

4

Книги

8

Фильмы

14

Сериалы

20

Видеоигры

23

Настолки

Врата миров

26

34

Книжный ряд

44

Видеодром

58

Игровой клуб

68

Машина времени

78

84

Фан

94

110

112

Пиратство сопутствовало развитию торговли всю историю человечества. А что насчёт космоса? Стоит ли будущим покорителям Вселенной бояться «Весёлого Роджера»? И кого из героев фантастических произведений можно поставить космическим пиратам в пример, а кого стоит опасаться?В массовом сознании эта страна ассоциируется разве что с тоталитарным строем, дефицитом и ядерными испытаниями. Кажется, кроме безысходности и парадов в честь вождя, там больше ничего нет — но это не так. В Северной Корее тоже живут люди — и им тоже хочется читать книги, смотреть кино и играть в игры. Иногда эти игры, фильмы и книги даже оказываются фантастическими. О том, как чувствует себя самый нереальный жанр в самой суровой реальности, мы и попробуем рассказать.«О муравьях и динозаврах» •«Ведьмин лес» •«Короли рая» •«Золотые анклавы» •«Доминион» • и другие книги.Даже если бы Николас Кейдж за всю карьеру не снялся ни в одном фантастическом фильме, его появление на страницах нашего журнала всё равно было бы оправдано, ведь Кейдж фантастичен сам по себе. Пришла пора узнать настоящую историю одного из самых необычных и недопонятых актёров современности.Затачивайте свой бэтаранг, перезаряжайте бэт-коготь и не забудьте сделать самое суровое лицо из возможных — нас ждёт путешествие в Готэм!Рассказываем, что хотят воплотить в жизнь учёные и инженеры в 2024 году. Пускай большинство этих инициатив, скорее всего, так и останутся частью красивых презентаций, обсуждать необходимо даже самые фантастические планы, ведь космонавтика решает проблемы будущего в настоящем, а выбор пути определяет то, как быстро мы сможем двигаться вперёд.Зачем нужно столько телескопов? Почему какие-то из них спокойно работают на Земле, а другие надо выводить в космос? Почему, скажем, тот же James Webb может увидеть галактику на краю Вселенной, но не особо подходит для изучения околоземных астероидов? Сегодня мы постараемся ответить на эти и другие подобные вопросы.Катерина Максименко рисует иллюстрации для книг не очень долго, но взгляд легко выцепит её обложки среди томиков на полке. По её мнению, искусство в первую очередь должно вызывать эмоции — и ей удаётся придерживаться этого принципа в своей работе. Мы пообщались с Катериной об источниках вдохновения, работе над книжными обложками и, конечно же, об этической стороне художественных нейросетей.«Генезис»Космический корабль, оснащённый экспериментальным двигателем, заносит не туда.«Развилки во времени»Когда наконец-то воюешь в ту сторону.