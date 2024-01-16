Мир фантастики №242 (январь 2024)

Новый год — что он принесёт нам в плане развлечений? Рассказываем, какие книги, фильмы, сериалы, игры и космические открытия готовит нам 2024 год.
В номере
- как тяжело быть космическим пиратом;
- что за фантастику пишут в КНДР;
- как на самом деле зовут Николаса Кейджа;
- какая игра была рождественской классикой до выхода Miles Morales;
- какие телескопы работают с какими типами излучения.
А также: рецензии на книги Джима Батчера, Лю Цысиня, Наоми Новик и других • большой рассказ • традиционный комикс • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Екатерина Максименко
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- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
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Индекс в каталоге 46452.
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В продаже с 19 января.
Следующий номер выйдет 9 февраля.
Полное содержание номера
1 Слово главного редактора
Космическое пиратство
Пиратство сопутствовало развитию торговли всю историю человечества. А что насчёт космоса? Стоит ли будущим покорителям Вселенной бояться «Весёлого Роджера»? И кого из героев фантастических произведений можно поставить космическим пиратам в пример, а кого стоит опасаться? 34 Жанры
Фантастика Северной Кореи
В массовом сознании эта страна ассоциируется разве что с тоталитарным строем, дефицитом и ядерными испытаниями. Кажется, кроме безысходности и парадов в честь вождя, там больше ничего нет — но это не так. В Северной Корее тоже живут люди — и им тоже хочется читать книги, смотреть кино и играть в игры. Иногда эти игры, фильмы и книги даже оказываются фантастическими. О том, как чувствует себя самый нереальный жанр в самой суровой реальности, мы и попробуем рассказать.
Лю Цысинь «О муравьях и динозаврах» • Джим Батчер «Ведьмин лес» • Ричард Нелл «Короли рая» • Наоми Новик «Золотые анклавы» • К. Дж. Сэнсом «Доминион» • и другие книги.
Николас Кейдж: хороший актёр или нет?
Даже если бы Николас Кейдж за всю карьеру не снялся ни в одном фантастическом фильме, его появление на страницах нашего журнала всё равно было бы оправдано, ведь Кейдж фантастичен сам по себе. Пришла пора узнать настоящую историю одного из самых необычных и недопонятых актёров современности.
Серия Batman: Arkham
Затачивайте свой бэтаранг, перезаряжайте бэт-коготь и не забудьте сделать самое суровое лицо из возможных — нас ждёт путешествие в Готэм!
Космические перспективы
Рассказываем, что хотят воплотить в жизнь учёные и инженеры в 2024 году. Пускай большинство этих инициатив, скорее всего, так и останутся частью красивых презентаций, обсуждать необходимо даже самые фантастические планы, ведь космонавтика решает проблемы будущего в настоящем, а выбор пути определяет то, как быстро мы сможем двигаться вперёд. 84 Космос
Зачем нужны космические телескопы?
Зачем нужно столько телескопов? Почему какие-то из них спокойно работают на Земле, а другие надо выводить в космос? Почему, скажем, тот же James Webb может увидеть галактику на краю Вселенной, но не особо подходит для изучения околоземных астероидов? Сегодня мы постараемся ответить на эти и другие подобные вопросы.
Катерина Максименко
Катерина Максименко рисует иллюстрации для книг не очень долго, но взгляд легко выцепит её обложки среди томиков на полке. По её мнению, искусство в первую очередь должно вызывать эмоции — и ей удаётся придерживаться этого принципа в своей работе. Мы пообщались с Катериной об источниках вдохновения, работе над книжными обложками и, конечно же, об этической стороне художественных нейросетей. 110 Рассказ
Кирилл Размыслович «Генезис»
Космический корабль, оснащённый экспериментальным двигателем, заносит не туда. 112 Зона комикса
Роман Файницкий, Рустам Ха «Развилки во времени»
Когда наконец-то воюешь в ту сторону.
4
Ожидания — 2024
8
Книги
14
Фильмы
20
Сериалы
23
Видеоигры
Настолки
26 Фантастические профессии
Врата миров
Космическое пиратство
Пиратство сопутствовало развитию торговли всю историю человечества. А что насчёт космоса? Стоит ли будущим покорителям Вселенной бояться «Весёлого Роджера»? И кого из героев фантастических произведений можно поставить космическим пиратам в пример, а кого стоит опасаться? 34 Жанры
Фантастика Северной Кореи
В массовом сознании эта страна ассоциируется разве что с тоталитарным строем, дефицитом и ядерными испытаниями. Кажется, кроме безысходности и парадов в честь вождя, там больше ничего нет — но это не так. В Северной Корее тоже живут люди — и им тоже хочется читать книги, смотреть кино и играть в игры. Иногда эти игры, фильмы и книги даже оказываются фантастическими. О том, как чувствует себя самый нереальный жанр в самой суровой реальности, мы и попробуем рассказать.
44 Рецензии на книги
Книжный ряд
Лю Цысинь «О муравьях и динозаврах» • Джим Батчер «Ведьмин лес» • Ричард Нелл «Короли рая» • Наоми Новик «Золотые анклавы» • К. Дж. Сэнсом «Доминион» • и другие книги.
58 Персона
Видеодром
Николас Кейдж: хороший актёр или нет?
Даже если бы Николас Кейдж за всю карьеру не снялся ни в одном фантастическом фильме, его появление на страницах нашего журнала всё равно было бы оправдано, ведь Кейдж фантастичен сам по себе. Пришла пора узнать настоящую историю одного из самых необычных и недопонятых актёров современности.
68 Ретроспектива
Игровой клуб
Серия Batman: Arkham
Затачивайте свой бэтаранг, перезаряжайте бэт-коготь и не забудьте сделать самое суровое лицо из возможных — нас ждёт путешествие в Готэм!
78 Ожидания 2024
Машина времени
Космические перспективы
Рассказываем, что хотят воплотить в жизнь учёные и инженеры в 2024 году. Пускай большинство этих инициатив, скорее всего, так и останутся частью красивых презентаций, обсуждать необходимо даже самые фантастические планы, ведь космонавтика решает проблемы будущего в настоящем, а выбор пути определяет то, как быстро мы сможем двигаться вперёд. 84 Космос
Зачем нужны космические телескопы?
Зачем нужно столько телескопов? Почему какие-то из них спокойно работают на Земле, а другие надо выводить в космос? Почему, скажем, тот же James Webb может увидеть галактику на краю Вселенной, но не особо подходит для изучения околоземных астероидов? Сегодня мы постараемся ответить на эти и другие подобные вопросы.
94 Художник
Фан
Катерина Максименко
Катерина Максименко рисует иллюстрации для книг не очень долго, но взгляд легко выцепит её обложки среди томиков на полке. По её мнению, искусство в первую очередь должно вызывать эмоции — и ей удаётся придерживаться этого принципа в своей работе. Мы пообщались с Катериной об источниках вдохновения, работе над книжными обложками и, конечно же, об этической стороне художественных нейросетей. 110 Рассказ
Кирилл Размыслович «Генезис»
Космический корабль, оснащённый экспериментальным двигателем, заносит не туда. 112 Зона комикса
Роман Файницкий, Рустам Ха «Развилки во времени»
Когда наконец-то воюешь в ту сторону.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
Открылось второе дыхание!
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