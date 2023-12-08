Мир фантастики №241 (декабрь 2023)

В этом номере мы поговорим об одном из самых пафосных режиссёров Голливуда и снова обсудим одну из самых пафосных вселенных будущего. Получилось весьма мрачно, а местами даже жутковато.
В номере
- как Зак Снайдер делал предложение своей жене;
- что Warhammer 40,000 позаимствовал у Достоевского;
- как «Изгоняющий дьявола» повлиял на киноиндустрию;
- как пошлая пародия на культовый фильм породила культовый мультсериал;
- кто из космодесантников не носил шлема.
А также: рецензии на книги Брендона Сандерсона, Гая Гэвриела Кея, Гарта Никса и других • космические итоги 2023 года • история Рождественского братания • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Warhammer 40,000: Rogue Trader © Copyright Games Workshop Limited, 2023
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- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
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Следующий номер выйдет 19 января.
Пытаемся вычислить творческий метод Зака Снайдера и понять, что же он хотел сказать каждой из своих лент. Ну, кроме того, что слоу-мо — это круто!
10 самых пафосных персонажей Warhammer 40,000
Создавая пафос, автор насыщает свой стиль восторженностью, трагизмом или героизмом. Во вселенной Warhammer 40,000 найдётся место и самоотверженному подвигу, и нечеловеческой жестокости, и высокой трагедии, и даже невероятной глупости. В общем, пафоса в этой вселенной хоть отбавляй, и воплощают его герои этой подборки.
Нелл Уайт-Смит «Ходячие библиотеки» • Брендон Сандерсон «Вы — чародей: пособие по выживанию в средневековой Англии» • Гай Гэвриел Кей «Все моря мира» • К. К. Макдоннелл «Странные времена. Идеальный джентльмен» • Гарт Никс «Принцесса и лягушки» • и другие книги. 42 На злобу дня
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