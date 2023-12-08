Мир фантастики №241 (декабрь 2023)

Полное содержание номера

1

Спецматериал

4

Врата миров

20

Книжный ряд

26

42

48

Видеодром

56

66

Игровой клуб

76

Машина времени

84

90

Фан

94

107

Пытаемся вычислить творческий метод Зака Снайдера и понять, что же он хотел сказать каждой из своих лент. Ну, кроме того, что слоу-мо — это круто!Создавая пафос, автор насыщает свой стиль восторженностью, трагизмом или героизмом. Во вселенной Warhammer 40,000 найдётся место и самоотверженному подвигу, и нечеловеческой жестокости, и высокой трагедии, и даже невероятной глупости. В общем, пафоса в этой вселенной хоть отбавляй, и воплощают его герои этой подборки.«Ходячие библиотеки» •«Вы — чародей: пособие по выживанию в средневековой Англии» •«Все моря мира» •«Странные времена. Идеальный джентльмен» •«Принцесса и лягушки» • и другие книги.Побег из фантастического «гетто» — давняя мечта писателей-фантастов. Мало-помалу границы фантастического «гетто» поплыли, и сегодня уже не совсем понятно, кто по ту сторону Великой фантастической стены, кто по эту, и стоит ли вообще с упорством, достойным лучшего применения, ломиться в открытую дверь. Впрочем, у любой монеты две стороны — настало время поговорить, чем эта долгожданная «сбыча мечт» обернулась для фантастов и им сочувствующих.Хельга — не только писательница, но и художница. Она иллюстрирует свои книги, а кроме того, сотрудничает с крупными зарубежными компаниями вроде Marvel и DC. Мы пообщались с Хельгой о её творчестве, о связи текста и иллюстраций, о работе с зарубежными франшизами и многом другом.По случаю юбилея ленты Уильяма Фридкина мы решили поговорить о её непростом пути к большом экрану, ещё более сложных съёмках, печально известном «проклятии», а также о том, почему многие историки кино сейчас признают именно «Изгоняющего дьявола» самым влиятельным хоррором всех времён и народов.Рассказываем о пути на малые экраны культового мультсериала, который говорит со зрителями на личные темы, сдабривая их научной фантастикой и сычуаньским соусом.К выходу Warhammer 40,000: Rogue Trader «Мир фантастики» вспоминает вехи в истории видеоигровых адаптаций «сорокатысячника»: его первые шаги, знаковые игры, яркие моменты и жестокие провалы.Очередной год не стал для космонавтики прорывным. Ракетно-космические корпорации и фирмы, агентства и институты продолжали запускать межпланетные аппараты и космические корабли, в основном придерживаясь планов. Тем не менее и в этом — относительно спокойном — году произошло несколько драматических событий.110 лет назад, в декабре 1914 года, состоялось Рождественское перемирие: солдаты Первой мировой войны на время сложили оружие, чтобы вместе встретить старый христианский праздник. Такая практика стала распространяться по фронтам, но далеко не только из гуманизма. Братания начали использовать и в немирных целях.Работы нашего сегодняшнего героя невозможно перепутать с чьими-либо ещё. Безликие лица и странные звери обитают на обложках книг и метал-альбомов, на киноплёнке и, конечно, на страницах нашего журнала. Собравшись с духом, мы побеседовали с Антоном Семеновым о поиске вдохновения в занавесках, об интерпретации того, что заложено в иллюстрациях художника, и о том, можно ли на самом деле считать их страшными.«Вторая жизнь»

Земля умирала. Агонизируя и пытаясь захватить с собой как можно больше людей.

112

«Как мы победили зло»Когда наконец-то воюешь в ту сторону.