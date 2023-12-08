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    #номера

    Мир фантастики №241 (декабрь 2023)

    8 декабря 2023
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    08.12.2023
    38231
    3 минуты на чтение
    #номера

    В этом номере мы поговорим об одном из самых пафосных режиссёров Голливуда и снова обсудим одну из самых пафосных вселенных будущего. Получилось весьма мрачно, а местами даже жутковато.

    Мир фантастики №241 (декабрь 2023) 1

    В номере

    • как Зак Снайдер делал предложение своей жене;
    • что Warhammer 40,000 позаимствовал у Достоевского;
    • как «Изгоняющий дьявола» повлиял на киноиндустрию;
    • как пошлая пародия на культовый фильм породила культовый мультсериал;
    • кто из космодесантников не носил шлема.

    А также: рецензии на книги Брендона Сандерсона, Гая Гэвриела Кея, Гарта Никса и других • космические итоги 2023 года • история Рождественского братания • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Warhammer 40,000: Rogue Trader © Copyright Games Workshop Limited, 2023

    Мир фантастики №241 (декабрь 2023) 6
    Мир фантастики №241 (декабрь 2023) 5
    Мир фантастики №241 (декабрь 2023) 4
    Мир фантастики №241 (декабрь 2023) 3

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
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    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
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    Индекс в каталоге 46452.
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    В продаже с 8 декабря.
    Следующий номер выйдет 19 января.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Мир фантастики №241 (декабрь 2023) 10
    Спецматериал
    4 Добродетели Зака Снайдера
    Пытаемся вычислить творческий метод Зака Снайдера и понять, что же он хотел сказать каждой из своих лент. Ну, кроме того, что слоу-мо — это круто!

    Врата миров
    20 Доска почёта
    10 самых пафосных персонажей Warhammer 40,000
    Создавая пафос, автор насыщает свой стиль восторженностью, трагизмом или героизмом. Во вселенной Warhammer 40,000 найдётся место и самоотверженному подвигу, и нечеловеческой жестокости, и высокой трагедии, и даже невероятной глупости. В общем, пафоса в этой вселенной хоть отбавляй, и воплощают его герои этой подборки.

    Книжный ряд
    26 Рецензии на книги
    Нелл Уайт-Смит «Ходячие библиотеки» • Брендон Сандерсон «Вы — чародей: пособие по выживанию в средневековой Англии» • Гай Гэвриел Кей «Все моря мира» • К. К. Макдоннелл «Странные времена. Идеальный джентльмен» • Гарт Никс «Принцесса и лягушки» • и другие книги.

    42 На злобу дня
    Полемические заметки о судьбе фэндома
    Побег из фантастического «гетто» — давняя мечта писателей-фантастов. Мало-помалу границы фантастического «гетто» поплыли, и сегодня уже не совсем понятно, кто по ту сторону Великой фантастической стены, кто по эту, и стоит ли вообще с упорством, достойным лучшего применения, ломиться в открытую дверь. Впрочем, у любой монеты две стороны — настало время поговорить, чем эта долгожданная «сбыча мечт» обернулась для фантастов и им сочувствующих.

    48 Контакт
    Беседа с Хельгой Воджик
    Хельга — не только писательница, но и художница. Она иллюстрирует свои книги, а кроме того, сотрудничает с крупными зарубежными компаниями вроде Marvel и DC. Мы пообщались с Хельгой о её творчестве, о связи текста и иллюстраций, о работе с зарубежными франшизами и многом другом.

    Видеодром
    56 Классика
    Как создавался «Изгоняющий дьявола»
    По случаю юбилея ленты Уильяма Фридкина мы решили поговорить о её непростом пути к большом экрану, ещё более сложных съёмках, печально известном «проклятии», а также о том, почему многие историки кино сейчас признают именно «Изгоняющего дьявола» самым влиятельным хоррором всех времён и народов.

    66 Сериал
    «Рик и Морти»: приключение на десять лет
    Рассказываем о пути на малые экраны культового мультсериала, который говорит со зрителями на личные темы, сдабривая их научной фантастикой и сычуаньским соусом.

    Игровой клуб
    76 Ретроспектива
    Видеоигры по Warhammer 40,000
    К выходу Warhammer 40,000: Rogue Trader «Мир фантастики» вспоминает вехи в истории видеоигровых адаптаций «сорокатысячника»: его первые шаги, знаковые игры, яркие моменты и жестокие провалы.

    Машина времени
    84 Космос
    Космические итоги 2023 года
    Очередной год не стал для космонавтики прорывным. Ракетно-космические корпорации и фирмы, агентства и институты продолжали запускать межпланетные аппараты и космические корабли, в основном придерживаясь планов. Тем не менее и в этом — относительно спокойном — году произошло несколько драматических событий.

    90 Вперёд в прошлое
    Как братания солдат стали средством ведения войны
    110 лет назад, в декабре 1914 года, состоялось Рождественское перемирие: солдаты Первой мировой войны на время сложили оружие, чтобы вместе встретить старый христианский праздник. Такая практика стала распространяться по фронтам, но далеко не только из гуманизма. Братания начали использовать и в немирных целях.

    Фан
    94 Художник
    Антон Семенов
    Работы нашего сегодняшнего героя невозможно перепутать с чьими-либо ещё. Безликие лица и странные звери обитают на обложках книг и метал-альбомов, на киноплёнке и, конечно, на страницах нашего журнала. Собравшись с духом, мы побеседовали с Антоном Семеновым о поиске вдохновения в занавесках, об интерпретации того, что заложено в иллюстрациях художника, и о том, можно ли на самом деле считать их страшными.

    107 Рассказ
    Оксана Фоменко «Вторая жизнь»

    Земля умирала. Агонизируя и пытаясь захватить с собой как можно больше людей.

    112 Зона комикса
    Роман Файницкий, Рустам Ха «Как мы победили зло»
    Когда наконец-то воюешь в ту сторону.

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