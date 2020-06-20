    Фантастические короткометражки
    #аниме #короткометражка #японская фантастика

    Короткометражка: Undetectable Box. Лаконичная история выпускников Chengdu Academy of Fine Arts

    20 июня 2020
    Марина Беляева
    20.06.2020
    22043
    2 минут на чтение
    #аниме #короткометражка #японская фантастика
    Короткометражка: Undetectable Box. Лаконичная история выпускников Chengdu Academy of Fine Arts

    Сегодня в рубрике «Фантастические короткометражки» вспомним о работе студентов Chengdu Academy of Fine Arts за июнь 2019-го. Необычный сплав характерных для аниме приёмов и фестивальной анимации рассказывает историю юноши, который фантазирует о девушке.

    After a series of fantastic imagination, I suddenly realized that the girl who has been dialoging with me in my mind is just my own wishful thinking. Therefore, on the day of the reunion, I decided to take this step… ©

     Одним из важнейших вопросов японского аниматографа сложно сформулировать так, чтобы он не звучал коряво, но суть в следующем: можно ли объединить аниме и фестивальную японскую анимацию? Получится ли добавить искусства в бездушную индустрию, отличающуюся дешевизной производства и стилистической ограниченностью? И возможно ли сделать художественную анимацию, не относящуюся к аниме, более доступной и привлекательной для масс? На эти вопросы неоднократно давался утвердительный ответ, и разные режиссёры широко экспериментируют над синтезом этих двух параллельных вселенных японской анимации.

    В том числе эти вопросы оказываются релевантными и для аниматоров других Юго-Восточных стран; в первую очередь Южной Кореи и Китая.

    То, что Undetectable Box оперирует темами и атмосферой из аниме, а не просто механически воспроизводит его стилистику, понятно с первых же кадров. Необходимость преодолеть собственную интроверсивность и застенчивость – любимая тема аниме сразу после гаремников и иссекаев, а фантазии протагониста очевидно вдохновлены современной – японо-ориентированной – культурой. Тем не менее, Undetectable Box берёт не темой и даже не впечатляющей анимацией – традиционно высококачественной для выпускников Chengdu Academy of Fine Arts: он подкупает масштабностью и креативностью. Эта та свобода и раскрепощённость анимации, которой порой аниме не хватает – не только из-за финансовой ограниченности, но и ограниченности самих создателей, недоверчиво относящихся к экспериментам. И что хорошо – Undetectable Box не создаёт ощущение пилота для сериала или полнометражного проекта, которого почему-то силой уместили в короткий метр: несмотря на свою грандиозность, сама по себе рассказанная история компактна и лаконична. Ничего большего к ней не добавишь.

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    Марина Беляева
    Журналистка, киноведка, автор сценариев для анимации, фрилансер-домохозяйка. Защитила работу по диснеевским полнометражным мультфильмам. Использую феминитивы.

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