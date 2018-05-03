Книжной серии «Сага о копье» не везёт на адаптации: видеоигр не было с 1990-х, а вышедший в 2008 году мультфильм пострадал от низкого бюджета. Но одна из лучших адаптаций этой истории была создана в России: мюзикл «Последнее испытание» уже десять лет продолжает пользоваться популярностью. Недавно появилась его гастрольная версия и вышел отлично срежиссированный видеоспектакль, а 18 мая состоится премьера обновлённой постановки. Вспомним, как несколько фанатов создали на основе любимых книг собственное успешное произведение.

Первые испытания

Сейчас с трудом верится, что такой успешный фэнтези-мюзикл появился случайно. В 1997 году Елене Ханпире, будущему автору либретто и исполнительнице одной из главных ролей, на полевой игре по миру «Саги о копье» предложили сыграть Крисанию. История болезненной и странной связи светлой жрицы и чародея Рейстлина, придуманная писателями Маргарет Уэйс и Трейси Хикменом, полюбилась Елене, и к следующей игре у неё была готова песня «Судьба». Песню заметил Антон Круглов — композитор, музыкант и участник творческого дуэта «Айрэ и Саруман». Вместе с Еленой они сочинили ещё несколько песен и в том же году исполнили их на фестивале «Зиланткон».

Уже тогда у Антона и Елены родилась идея сделать мюзикл. Но такая масштабная работа требовала времени и денег — и того, и другого не хватало. Вкусы авторов и их видение сюжета во многом не совпадали, а между делом возникали другие роли и идеи. Почти на десять лет о мюзикле забыли.

Только в 2006-м написанные на тот момент песни стали собирать в единую постановку. К проекту присоединились известные музыканты: Хелависа («Мельница») исполнила арию богини Тьмы Такхизис в студийной версии, Евгений Егоров («Эпидемия») сыграл Рейстлина в одной из первых сценических постановок, а Фёдор Воскресенский, вокалист фолк-группы Tintal, и поныне поёт арии Короля-Жреца. Аудиоспектакль в четырёх частях вышел в 2009 году, но полноценной постановки пришлось ждать ещё пять лет.

В 2015-м мюзикл вышел на московскую сцену в постановке Полины Меньших из танцевальной студии Lege Artis. В её версии легко угадывался оригинал, но зрителям, не знакомым с книгами, было непросто уловить нить сюжета.

Новое испытание

Проект тем не менее оказался успешным, и авторы задумались о гастрольной версии. За дело взялся Руслан Герасименко, исполнитель роли Рейстлина. Он упростил историю для непосвящённого зрителя: отказался от деталей мира Dragonlance, перемещений во времени и побочных линий, убрал почти все упоминания вымышленных рас и свёл конфликт к хрестоматийной битве Света с Тьмой. Образ Короля-Жреца стал объёмнее: из религиозного фанатика он превратился во властного деспота с тёмной душой. Связь между ариями окрепла за счёт переработанных речитативных вставок. Герасименко в гастрольной версии даже ломает четвёртую стену!

Преобразился и визуальный стиль. Сохранив сдержанность декораций, мюзикл обзавёлся сказочной песочной анимацией, которую дополнила ненавязчивая хореография — по большей части на подвесных лентах и кольцах. Появились новые, совсем не фэнтезийные элементы — чего стоит схватка с минотавром, скачущим по сцене на джолли-джамперах!

Стараниями Герасименко мюзикл ожил и отлично уложился в гастрольный формат. «Последнее испытание» провезли по городам России, подготовившись к запуску новой «стационарной» версии, премьера которой прошла в начале этого апреля в Москве. Публике представили радикально обновлённую версию мюзикла — с новыми костюмами, полноценными декорациями и новыми песнями. А в прошлом году благодаря помощи поклонников, которые поддержали крауд-кампанию на платформе Planeta.ru, вышел и фильм-спектакль.

Ближайшие спектакли На новую постановку в столице можно попасть 18, 19 и 20 мая, а осенью она отправится в Санкт-Петербург. Создатели обещают новые костюмы и декорации, а на сцене появятся известные актёры мюзиклов: Елена Бахтиярова («Призрак оперы»), Андрей Бирин («Привидение», «Бал вампиров») и Ростислав Колпаков («Граф Монте-Кристо», «Джекилл и Хайд»). Подробности и билеты — на сайте последнееиспытание.рф.

Чародей и жрица

Сюжет «Последнего испытания» — вполне традиционный для фэнтези. Тёмный маг Рейстлин отправляется в Бездну, чтобы свергнуть богиню Тьмы Такхизис и занять её место. Чародея сопровождают его брат-близнец Карамон и влюблённая в Рейстлина светлая жрица Крисания.

За этой простой историей, которая притворяется сказкой в духе «Красавицы и чудовища» (правда, с заведомо несчастливым концом), просматривается философский подтекст. Взять, к примеру, Крисанию. В гордыне и самоуверенности жрица решает, что всесильна и может излечить душу мага от тьмы, — и становится заложницей своих противоречивых чувств к Рейстлину. Чародей сомневается в бескорыстности любви, а то и боится её. Всё из-за матери: Рейстлин любил её, но испытывал страх перед её магическим даром, которым был наделён и сам. Непростое детство — смерть матери, насмешки сверстников и жизнь в тени сильного брата — взрастило в Рейстлине гордыню и желание взять верх над Бездной, пусть даже Бездной Ничего.

Мир Dragonlance Кринн, мир «Саги о копье», придумали Лора и Трейси Хикмены за партией в Dungeons & Dragons со своей подругой Маргарет Уэйс. Получив работу в TSR — издательстве, владевшем правами на D&D, — они использовали эту новую фэнтези-вселенную для разработки ролевых игр. Кринн, мир драконов и благородных рыцарей, пришёлся по вкусу многим: на его основе выходили ролевые модули и видеоигры, по нему сняли мультфильм, ему посвящали песни Blind Guardian, Lake of Tears и «Эпидемия». Но подлинную славу Dragonlance обрёл как книжная серия Уэйс и Хикмена, растянувшаяся на десятки томов. Мюзикл основан на Трилогии Легенд (она же «Трилогия близнецов») — второй в книжном цикле. Именно в ней Рейстлин и его брат окончательно стали центральными героями.

Всё это есть и в книгах, но подано довольно поверхностно и теряется среди побочных линий и приключений. Мюзикл, хоть сюжет в нём и упрощён, куда лучше раскрывает персонажей, их мотивы и переживания. Взяв за основу чужой фантастический мир, авторы сумели сделать историю глубже и интереснее — ещё один повод порадоваться, что на отечественной сцене есть такая постановка.