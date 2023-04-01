Фильм «Dungeons & Dragons: Честь среди воров». Наконец-то достойная экранизация!

Когда-то Эдгин служил в организации Арфистов, защищающей континент Фейрун. Однажды он арестовал зловещих Красных волшебников, а те в отместку расправились с женой Эдгин и едва не погубили его дочь. Эдгин отошёл от геройских дел и занялся воровством вместе с варваршей Хольгой, молодым чародеем Саймоном и плутом Форджем. Одна их вылазка сулила фантастический куш: возможность украсть артефакт, способный воскресить мёртвеца. Кто откажется вернуть к жизни возлюбленную? А для этого надо всего-то проникнуть в схрон Арфистов и утащить ещё какой-то древний рог для совсем-не-подозрительной волшебницы. Итог? Эдгин с Хольгой в тюрьме, а остальных напарников разбросало по свету…

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves Жанр: приключенческое комедийное фэнтези

Режиссёры: Джонатан Голдштейн, Джон Фрэнси Дейли

В ролях: Крис Пайн, Мишель Родригес, Софи Лиллис, Хью Грант, Реге-Жан Пейдж

Мировая премьера: 30 марта 2023-го

Похоже на: «Стражи галактики» (2014), «Варкрафт» (2016), «Меч Короля Артура» (2017)

Если вам показалось, что вышеописанное напоминает квенту, то есть предысторию персонажа ролевой игры, всё в порядке. Вам не показалось. В самом начале Эдгин буквально проговаривает свою предысторию — в точности как игрок, который принёс на партию нового персонажа. Всем, кто напрягался в ожидании новой экранизации, можно спокойно выдохнуть. Потому что создатели фильма с шильдиком «Dungeons & Dragons» наконец-то всё правильно сделали.

«Честь среди воров» — это увлекательная самодостаточная история. Зрителю не нужно штудировать энциклопедии по Забытым королевствам, изучать историю в видеоиграх Baldur’s Gate и знать, как правильно пишется «Дриззт». Это простое приключение, которое не требует особенного погружения в мир. В фильме даны все необходимые объяснения, включая рассказ о злодейском злодее и коварном плане. Там, где «Варкрафт» запутался в собственной мифологии, «Честь среди воров» ступает очень осторожно. И да, всё наследие предыдущих фильмов с заголовками Dungeons & Dragons новая экранизация напрочь игнорирует — оно и к лучшему.

При этом фильм всё же регулярно подмигивает фанатам. Ещё в первом трейлере создатели показали знакомых существ, заклинания и расы, показали дорогие сердцу виды Невервинтера и Долины Ледяного ветра. И попали прямо в точку. Сколько копий хардкорные игроки и мастера сломали вокруг превращения друида в медвесыча, ведь в классовой способности прописано иное! Экранизация действительно славно оживляет образы из книг правил и романов по Фейруну. Каждые несколько минут можно тыкать пальцем в экран: а вот ааракокра, а здесь заклинание «Дверь измерений», а теперь появились ребята из того самого мультсериала!

Но игровые условности на экран никто не переносит — и слава всем фейрунским богам. Никаких бросков костей за кадром, подсчётов заклинаний за день и тому подобного. Той же друидке разрешили превращаться в медвесыча, потому что это будет круто выглядеть в кадре — и наплевать на правила (тем более что всех главных персонажей Wizards of the Coast уже представили как NPC с некоторыми исключениями).

В основе фильма — комедийная история про ограбление. Не «Одиннадцать друзей Оушена», но вполне добротный сюжет с многоуровневыми планами и подготовкой, которые постоянно идут не так. Парадоксально, что хотя авантюристы борются с могущественной и — будем называть вещи своими именами — высокоуровневой угрозой в лице Красной волшебницы Тэя, конфликт ощущается локальным. Это не эпичное спасение мира и не глобальная война всех народов. Скорее «Меч короля Артура», чем «Властелин колец» или всё тот же «Варкрафт». Впрочем, стоит ли удивляться, учитывая, что аналогичное по духу приключение D&D «Драконий куш» регулярно попадает в списки лучших игровых сценариев?

Лучшее, что есть в новой экранизации, — это главные персонажи. Воплощённые неплохими актёрами (даже Джастис Смит убедителен в роли неловкого и нервного чародея), герои один занимательнее другого. И хотя зритель с первых кадров угадает игровой класс, личности персонажей всё же глубже, чем классовые стереотипы. Так, Саймона, сыгранного Смитом, терзает синдром самозванца. Он потомок величайшего волшебника, пытается пойти по его стопам и не опозорить имя. А плут Фордж, воплощённый великолепным Хью Грантом, — не какой-то мастер по отмычкам или разбойник с большой дороги. Нет, это представительный языкастый подлец, способный извлечь выгоду из чего угодно. Даже из сделки с тёмными силами.

Чтобы познакомить зрителей с неизвестными персонажами (или даже вызвать симпатию к этим пройдохам), создатели «Чести среди воров» пошли уже знакомой тропинкой. Вот группа неординарных и при этом выдающихся персонажей-неудачников, которых объединяют общая беда и проблемы с законом. А возглавляет шайку харизматичный и неунывающий парень с любовью к музыке. Они планируют просто разобраться со своими проблемами, но в итоге спасают всех. Ничего не напоминает? Это не совпадение, а самое настоящее намерение. Ведь ещё на ранних этапах фильм представляли студии как «„Стражи галактики“, но в фэнтези» — ровно это и получилось.

Со «Стражами» фильм роднит ещё и немного раздолбайское чувство юмора. Гэги в основном строятся на диалогах — чего только стоят разговоры героев с прямолинейным, занудным и правильным паладином Зенком. Настолько правильным, что ждёшь от него подвоха! Визуальные шутки тоже хороши, начиная с монтажа в первой сцене и заканчивая немым эпизодом с пожирателями интеллекта. А вот каких-то «приколов для своих» в духе The Gamers в фильме почти и нет — впрочем, много ли зрителей поняли бы, зачем создавать 50 бардов первого уровня?

При этом, опять же как и «Стражи», новая экранизация D&D здорово балансирует между шутками и драмой. В основе — вроде бы всё та же семейная тема с предсказуемой моралью и предсказуемым же ростом для главного героя. Но создатели дают её искренне и очень эмоционально, выводя главную мысль: признание собственных ошибок и недостатков награждает любовью близких. А ещё — гарантированно даёт больше очков опыта, чем убийство любого монстра.

«Dungeons & Dragons: Честь среди воров» — это не критический успех, но, безусловно, попадание в цель. Увлекательное комедийное фэнтези, которое, хоть оно и относится к известной франшизе, не пытается строить новую киновселенную или готовить какие-то кроссоверы. Это самодостаточная история с обаятельными персонажами и уместными кивками в сторону первоисточника — уже редкость среди блокбастеров в наше время. К тому же фильм вполне оставляет пространство хоть для продолжения, хоть для спин-оффов. Кто знает, у создателей фильма получится снять проклятие с фэнтезийных фильмов для большого экрана, которые в прошлые годы проваливались раз за разом. В конце концов, заклинание «Снятие проклятия» всего-то третьего круга.