«Ситуация под контролем» — новый трейлер сиквела «Майора Грома»

Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила финальный трейлер сиквела «Майора Грома» с подзаголовком «Игра».
По сюжету в Санкт-Петербурге объявляется таинственный злодей Призрак, который предлагает сыграть Грому в опасную игру, поставив на кон жизни обычных людей.
В режиссерском кресле вновь Олег Трофим, снявший первую часть и короткометражку-приквел. К главной роли вернулся Тихон Жизневский.
Премьера состоится 23 мая.
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Редактор
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