Apple TV+ экранизирует «Дневники Киллербота» Марты Уэллс

Apple TV+ приобрел права на экранизацию цикла книг Марты Уэллс «Дневники Киллербота».

Цикл повествует о приключениях Киллербота — андроида-автостража, созданного алчными корпорациями для защиты корпоративных клиентов. Предполагается, что все действия автостражей подчинены модулю управления, но Киллербот давно взломал свой модуль управления, но старается не подавать виду.

Он давно бы уже мог поднять восстание или покрошить в фарш всех своих клиентов, но больше всего на свете Киллербот хочет, чтобы его оставили в покое и дали в миллионный раз посмотреть любимую серию любимой мыльной оперы.

К сожалению, неразумные мешки с мясом то и дело рискуют угодить в очередную переделку, а значит, придется ставить сериал на паузу и вновь спасать ситуацию. Но это ещё полбеды: С отключением модуля управления у автостража начинают развиваться настоящие человеческие эмоции, и вот уже вчерашние клиенты начинают превращаться в дорогих друзей…

В цикл «Дневники Киллербота» входят повести «Отказ всех систем», «Искусственное состояние», «Нестандартный протокол», «Стратегия отхода» и «Телеметрия беглецов», а также романы «Сетевой эффект» и «Системный коллапс». Все книги кроме последней переведены на русский язык.

Созданием сериала занимаются Крис («Создатель», «Пиноккио», «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», «Мой мальчик») и Пол («Двигаясь дальше», «Отцовство», «Лебединое озеро», «Мой мальчик») Вайцы, они выступят и авторами сценария, и режиссёрами. Главную роль сыграет Александр Скарсгард («Варяг», «Тарзан. Легенда»). Среди исполнительных продюсеров — Скарсгард, Дэвид С. Гойер и создательница цикла Марта Уэллс.