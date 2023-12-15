    Новости

    Apple TV+ экранизирует «Дневники Киллербота» Марты Уэллс

    15 декабря 2023
    Фото аватара
    15.12.2023
    48
    1 минута на чтение
    Apple TV+ экранизирует «Дневники Киллербота» Марты Уэллс

    Apple TV+ приобрел права на экранизацию цикла книг Марты Уэллс «Дневники Киллербота».

    Цикл повествует о приключениях Киллербота — андроида-автостража, созданного алчными корпорациями для защиты корпоративных клиентов. Предполагается, что все действия автостражей подчинены модулю управления, но Киллербот давно взломал свой модуль управления, но старается не подавать виду.

    Он давно бы уже мог поднять восстание или покрошить в фарш всех своих клиентов, но больше всего на свете Киллербот хочет, чтобы его оставили в покое и дали в миллионный раз посмотреть любимую серию любимой мыльной оперы.

    К сожалению, неразумные мешки с мясом то и дело рискуют угодить в очередную переделку, а значит, придется ставить сериал на паузу и вновь спасать ситуацию. Но это ещё полбеды: С отключением модуля управления у автостража начинают развиваться настоящие человеческие эмоции, и вот уже вчерашние клиенты начинают превращаться в дорогих друзей…

    В цикл «Дневники Киллербота» входят повести «Отказ всех систем», «Искусственное состояние», «Нестандартный протокол», «Стратегия отхода» и «Телеметрия беглецов», а также романы «Сетевой эффект» и «Системный коллапс». Все книги кроме последней переведены на русский язык.

    Созданием сериала занимаются Крис («Создатель», «Пиноккио», «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», «Мой мальчик») и Пол («Двигаясь дальше», «Отцовство», «Лебединое озеро», «Мой мальчик») Вайцы, они выступят и авторами сценария, и режиссёрами. Главную роль сыграет Александр Скарсгард («Варяг», «Тарзан. Легенда»). Среди исполнительных продюсеров — Скарсгард, Дэвид С. Гойер и создательница цикла Марта Уэллс.

    Читайте также

    Марта Уэллс «Телеметрия беглецов» | Книги, Обзоры книг | Мир фантастики и фэнтези

    www.mirf.ru
    Расследование убийства в глубинах космоса.

    А также

    Марта Уэллс «Сетевой эффект» | Книги, Обзоры книг | Мир фантастики и фэнтези

    www.mirf.ru
    Увлекательная космическая опера про очень самостоятельного робота.
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну 1
    0
    9625
    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну

    А ещё Человек-паук, ходячие мертвецы и много джедаев

    «Атака титанов» на финишной прямой. Чем завершается один из главных аниме-сериалов последних лет 3
    0
    19702
    Вспоминаем «Атаку титанов» в 106-м выпуске Фантастического подкаста

    Татакаэ!

    Мир фантастики. Спецвыпуск «Комиксы Александра Ремизова» 4
    0
    21504
    Мир фантастики. Спецвыпуск «Комиксы Александра Ремизова»

    Всё творческое наследие художника под одной обложкой.

    У Marvel серьёзные проблемы! Что будет с киновселенной?  10
    0
    64578
    У Marvel серьёзные проблемы! Что будет с киновселенной? 

    Как студия скатилась от триумфа четвёртых «Мстителей» до провала «Капитана Марвел 2» и чего ждать дальше.

    Какие книги выйдут в 2024 году: Научная фантастика 16
    0
    111680
    Какие книги выйдут в 2024 году: Научная фантастика

    Очередной секретный роман Брендона Сандерсона, опередивший своё время киберпанк, альтернативная история с Оппенгеймером в главной роли и книга ведущего научного фантаста Германии.

    Какие фильмы ужасов выйдут в 2024-м: Вампиры, ксеноморфы и жучиный сок 6
    0
    167317
    Какие фильмы ужасов выйдут в 2024-м: вампиры, жучиный сок и возвращение на Тихий холм

    Ремейк «Носферату», приквел «Тихого места», режиссёрский дебют дочки М. Найта Шьямалана, возвращение в Сайлент Хилл и многое другое. Кто сказал «Битлджус»?

    Что почитать у Лю Цысиня, кроме «Задачи трёх тел» 1
    0
    187464
    Что почитать у Лю Цысиня, кроме «Задачи трёх тел»

    Романы и сборники главного фантаста Китая

    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре? Рождество с Бэтменом и Заком Снайдером
    0
    230600
    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре? Рождество с Бэтменом и Заком Снайдером

    Зак Снайдер покоряет космос, Джулия Робертс встречает конец света, Харрисон Форд прощается с Индианой Джонсом.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить