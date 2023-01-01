Марта Уэллс «Телеметрия беглецов»

Когда на станции «Сохранение» происходит убийство — невиданное дело для здешнего мирного сообщества, — Киллербот сразу начинает подозревать, что в этом замешаны влиятельные корпорации, его давние противники. Хотя служба безопасности относится к Киллерботу враждебно, он всё-таки присоединяется к расследованию, в ходе которого раскрывает истинные масштабы происходящего.

Martha Wells

Fugitive Telemetry

Повесть

Жанр: НФ-детектив

Выход оригинала: 2021

Художник: В. Аникин

Переводчик: Н. Рокачевская

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023

Серия: «Fanzon. Наш выбор. Марта Уэллс»

Возрастной рейтинг: 16+

256 с., 4000 экз.

«Дневники Киллербота», часть 6

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Несмотря на то что «Телеметрия беглецов» — уже шестая часть «Дневников Киллербота», популярность цикла не спадает. Так, Марта Уэллс, неоднократно получавшая за эту серию самые престижные премии, даже попросила не номинировать «Телеметрию» на очередную «Небьюлу», чтобы дать другим участникам возможность победы. Что поделать — в нынешних непростых условиях сохраняется устойчивый спрос на книги, которые, сочетая в себе остросюжетность, юмор и уютные сцены, дарят читателям чувство позитива и надежды.

Хотя «Телеметрия беглецов» — последняя книга цикла по порядку написания, по сюжету она предшествует событиям «Сетевого эффекта». Это оставляет неоднозначное впечатление, потому что Киллербот сталкивается с проблемами, которые в «Сетевом эффекте» уже во многом преодолены: от недоверия и предвзятости со стороны людей до глобального непонимания собственных планов на будущее. К тому же финал «Сетевого эффекта» ознаменовал переломный момент в цикле, и многие читатели ожидали продолжения именно этой истории. Однако Уэллс делает не шаг назад, а шаг в сторону, ведь повесть не только лучше раскрывает личность Киллербота, но и представляет собой пример кросс-жанрового произведения, где мягкая НФ переплетается с герметичным детективом.

Расследование убийства в исполнении Киллербота получилось камерным и уютно-старомодным, несмотря на новейшие технологии, используемые им при поиске улик и проверке алиби подозреваемых. Киллербот формирует гипотезы и методично ищет им доказательства, придерживаясь при этом жёстких правил «Сохранения» в части доступа к частной информации и соблюдения прав граждан. В роли следователя он ещё больше напоминает Спока из «Звёздного пути» — излишне рациональный, лишённый эмоций (если дело не касается его друзей-учёных) и не оставляющий места случайности. Есть здесь и традиционное для классических детективов публичное разоблачение преступника с перечислением его мотивов, которое сопровождается характерной уже для Киллербота финальной схваткой, хотя в целом экшена чуть меньше, чем обычно.

При этом, как и во всех предыдущих книгах, в свободное от работы время Киллербот задумывается о своём месте в человеческом обществе, немного обижается из-за недоверия, отпускает саркастические шутки в адрес людей, таких медленных и несовершенных, но всегда остаётся готовым прийти на помощь в опасных ситуациях. Сохраняется и критика капитализма, при котором люди ориентированы только на зарабатывание денег, а не на удовлетворение социальных и эмоциональных потребностей. С точки зрения образов персонажей и идеологического наполнения «Телеметрия беглецов» не несёт никаких сюрпризов, впрочем, такая предсказуемость вполне устраивает любителей цикла.

Поскольку в этот раз место действия ограничивается космической станцией, параллельно основному сюжету читатель узнаёт об устройстве её сообщества, которое гораздо более демократично и справедливо, чем мир корпораций, но всё равно далеко от идеала. И Киллербот своим присутствием как раз развенчивает некоторые стереотипы, подталкивая жителей станции к дальнейшим изменениям. Возможно, перед новой главой в жизни Киллербота писательница хотела взглянуть назад и показать его в привычной и безопасной атмосфере среди старых знакомых. Подобно ностальгическому спецэпизоду в сериалах, которые Киллербот так любит.

Итог: Марта Уэллс совместила научную фантастику и детективный процедурал, и у неё получилось. Киллербот, как обычно, демонстрирует свои таланты, не забывая шутить, а расследование преступления привносит в привычную сюжетную схему свежие мотивы и новых героев.

История продолжается Хотя следующий роман Марты Уэллс, запланированный к выходу в мае 2023-го, — это фэнтези, писательница не забросила свой самый популярный цикл. В ноябре должна выйти следующая повесть (скорее, даже небольшой роман) о Киллерботе. Она называется «Коллапс системы» и служит прямым продолжением «Сетевого эффекта».

Ну ладно, я не вру насчёт того, что в прошлом занимался расследованиями такого рода. Оказывается, главная опасность для людей в любом изолированном корпоративном проекте, будь то добыча полезных ископаемых или… ладно-ладно, в основном горная добыча. В общем, самую большую опасность для людей несут не пираты, не злобная фауна, питающаяся людьми, и не беглые автостражи, главная опасность исходит от других людей. Они убивают друг друга либо случайно, либо намеренно, и нужно быстро разобраться с ними, потому что это ставит под угрозу страховку, а компания не любит возмещать убытки.