Бельгийцы получат новые паспорта — с марсупилами, Тинтином и другими героями комиксов

С 7 февраля граждане Бельгии смогут получить новую модель паспорта — с изображениями героев местных комиксов. А еще у нее будет в два раза больше элементов защиты, чем у текущей версии.
На страницы документа попадут такие персонажи, как Тинтин, марсупилами, смурфики, счастливчик Люк, Ларго Винч и другие.
Вот как это прокомментировала министр иностранных дел Софи Вильмес:
Мы выбрали дизайн, представляющий нашу страну, искусство и культуру. С оттенком таланта, опыта, скромности и юмора.
Бельгийские паспорта, которые в основном используются во время путешествий за границу, считаются одними из самых безопасных в мире. Вставки с комикс-персонажами тоже будут включать в себя элементы защиты.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Тибет меняет«Когда-то я был белым...»
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.