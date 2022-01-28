Бельгийцы получат новые паспорта — с марсупилами, Тинтином и другими героями комиксов

С 7 февраля граждане Бельгии смогут получить новую модель паспорта — с изображениями героев местных комиксов. А еще у нее будет в два раза больше элементов защиты, чем у текущей версии.

На страницы документа попадут такие персонажи, как Тинтин, марсупилами, смурфики, счастливчик Люк, Ларго Винч и другие.

Вот как это прокомментировала министр иностранных дел Софи Вильмес:

Мы выбрали дизайн, представляющий нашу страну, искусство и культуру. С оттенком таланта, опыта, скромности и юмора.

Бельгийские паспорта, которые в основном используются во время путешествий за границу, считаются одними из самых безопасных в мире. Вставки с комикс-персонажами тоже будут включать в себя элементы защиты.