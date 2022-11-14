Богатыри-киборги, много Пушкина, ожившие сказки и постапокалипсис: проекты с питчинга Фонда кино

Фотографии: «Бюллетень кинопрокатчика»

14 ноября состоялся в Фонде кино прошёл питчинг, в рамках которого кинематографисты представляли проекты и запрашивали для них финансирование. Проекты были на разных этапах: от концептов до почти завершённых фильмов, которым нужны деньги на компьютерную графику. В этот раз этап касался авторской анимации, детских и семейных проектов.

Выбрали самую интересную фантастику.

Безумная планета

О чём? Сюжет разворачивается в далеком будущем, когда люди научились создавать живые планеты, необходимые для разных целей. Например, Планета-мозг — вселенский суперкомпьютер. Однако Планета Луна-парк сошла с ума и похитила её настройщика. Вселенский компьютер предлагает отправить на поиски экипаж галактики Космодурней. В результате временного парадокса команда вновь становится детьми, что отчасти помогает ей в спасении людей.

Кто и как делает? «Союзмультфильм» при участии режиссера Сергея Меринова («Пластилинки. Циферки», «Гора самоцветов 3»). Художественным руководителем выступает Алексей Алексеев, автор сценария — Игорь Мельников. Проект будет выполнен в сочетании пластилиновой, кукольной анимации и 3D-графики.

Сколько просят? Бюджет — 200 миллионов. Ожидаемая выручка с проката — 23,8 миллиона рублей.

Экспедитор

О чём? Все ресурсы Земли исчерпаны. Космонавтов сменили экспедиторы, которые доставляют сырьё из далеких звездных систем. После нескольких путешествий на другие планеты помощник экспедитора Глеб понимает, что они занимаются обычным грабежом. Чтобы спасти жизнь своей матери и свою любовь, Глебу приходится помочь молодой цивилизации планеты Карьер 17.

Кто и как делает? Киностудия «Мельница» при участии режиссёра Антона Дьякова («Я люблю короче», «БоксБалет», «Виват, мушкетёры!»). Продюсеры — Сергей Сельянов и Александр Боярский. Полуторачасовой мультфильм будет выполнен в классической рисованной технике.

Моя бабушка — русалка

О чём? Главная героиня переживает смерть бабушки. Пробираясь сквозь череду воспоминаний, девушка понимает — кажется, её бабушка была русалкой.

Кто и как делает? Компания «Шаровая молния», режиссер — Нина Бисярина («Рысь в городке», «Поездка к морю», художник фильмов «Сохрани мою речь навсегда», «ИЛЬФИПЕТРОВ»), художественный руководитель — Дмитрий Геллер. Это будет короткометражный фильм.

Сколько просят? 42,9 миллионов рублей — это сумма производственного бюджета.

Всё как у людей

О чём? Когда город опустевает, у дорожных знаков начинается своя жизнь, как у настоящих людей.

Кто и как делает? Студия «Шар». Режиссер — Светлана Андрианова («Счастливый билет», «Дил-был дом»), худрук — Константин Бронзит («Мы не можем жить без космоса»). Заявленное возрастное ограничение — 18+. Проект совместит натурные съемки и анимацию.

Непокой

О чём? О человеке, который застревает в маленьком провинциальном отеле, где происходят странные вещи, а постояльцы исчезают один за другим.

Кто и как делает? Студия «Шар». Режиссер — Леонид Шмельков («Оранжевая корова», «Ми-ми-мишки»).

Сколько просят? Бюджет производства составляет 116 миллионов рублей. Выпустить в прокат планируют в 2023-м. Планируются досъёмки.

Шикарное путешествие ёжиков

О чём? О приключениях ёжиков-музыкантов, которые мечтают стать успешной группой. Ради этого они ищут своего кумира — контрабасиста Чучу Родригеса.

Кто и как делает? Студия «Шар». Режиссер — Иван Максимов («Бестиарий», «Короче», «Совы нежные»).

Сколько просят? Бюджет производства составляет 136 миллионов рублей. Выпустить долгойстрой хотят только в 2027-м.

Фантастическая молодость Арины Родионовны

О чём? О девочке Арине, которая отправилась в Лукоморье, чтобы спасти пропавшего отца Родиона. В волшебной стране маленькая воительница собирает команду: Ученого Кота, Царевича Елисея и молчаливого Бельчонка. Все вмести они должны победить Темную Царицу, которая хочет поработить Лукоморье и его сказочных жителей. В будущем Арине суждено стать няней Александра Сергеевича Пушкина.

Кто и как делает? Компания 1-2-3 Production. Режиссёра пока нет. Маркетинг и реклама пройдут при поддержке ресурсов холдинга «Газпром-медиа».

Сколько просят? Производственный бюджет оценивают в 350 миллионов рублей, а выручку — в 400 миллионов. Планируют развивать франшизу. Релиз картины ориентировочно в 2025-2026 году.

Серафима

О чём? О мальчике, который остался сиротой. Он вынужден жить с деспотичным дядей. Однако настоящую любовь он ощутил в семье девочки Серафимы. Сиквел «Необыкновенного приключения Серафимы».

Кто и как делает? Студия «Рим», прокатчик — «Централ Партнершип».

Сколько просят? 200 миллионов рублей при бюджете в 285 миллионов. Подготовительный этап готов, команда планирует приступить к производству.

Золушка

О чём? Экранизация знаменитой сказки.

Кто и как снимает? Режиссёр — Владимир Саков («Лифт», «Яга и книга заклинаний»). Сценарист — Вадим Свешников, художник-постановщик — Наталья Фурсова. Предполагаемый прокатчик — Capella Film.

Сколько просят? 85 миллионов рублей при бюджете в 125 миллионов. Ожидаемые сборы — 150 миллионов. Выпустить хотят 1 января 2026 года.

Маракуда

О чём? О юноше Маракуде из племени бойцов, сыне вождя. Он должен стать настоящим воином, но он совершенно не умеет охотиться и постоянно разочаровывает отца. Маракуда один отправляется в лес и находит священную птицу Тинк, которая наделяет его даром понимать язык животных и птиц. Маракуда и Тинк с почестями возвращаются домой. Мальчик не знает, что по традиции священную птицу должны принести в жертву для процветания племени.

Кто и как снимает? Студия «Сказка». Режиссёр — Виктор Глухушин («Бука. Моё любимое чудище»).

Операция «Спящая красавица»

О чём? Родители принцессы, на которую наложила чары злая колдунья, решили не ждать случайного поцелуя принца. Они обратились в секретную организацию по защите магии. Теперь лучший агент Гретель и её брат Ганзель должны найти злую колдунью и выведать у неё способ, как немедленно расколдовать принцессу без легенды о поцелуе. Это продолжение мультфильма «Гензель, Гретель и Агентство магии».

Кто и как снимает? Компания СТВ. Режиссёр — Алексей Цицилин («Гензель, Гретель и Агентство магии»).

Сколько просят? Бюджет — 400 миллионов рублей. Ожидаемая касса — 230 миллионов.

А первая часть стала хитом Netflix «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»: чем российский мультфильм заинтересовал Netflix? Выстреливший на сервисе мультфильм вышел посредственным. Но его успех может проложить дорогу отечественной авторской анимации.

Финник 2

О чём? Финник случайно теряет невидимость, и теперь мир домовых оказывается под угрозой. Вместе со своим человеком Кристиной главный герой отправляется на поиски волшебного мага, который поможет ему вернуть невидимость.

Кто и как снимает? Продюсерский центр «Рики», режиссёр — Денис Чернов («Смешарики», «Финник»).

Сколько просят? Производственный бюджет — 400 млн рублей. Уже готов мультсериал, основой которого стал анимационный фильм.

Доктор Динозавров

О чём? О семье Динозавровых, которая переживает разлад. Отец – Доктор – занят спасением некогда знаменитого музея палеонтологии. Сын Доктора – Фил – страдает от неразделенной любви, а дочь Линда совсем потерялась в мире компьютерных игр. Всё меняется в тот день, когда семья попадает через секретный портал в доисторический мир. Оказавшись в самых неприятных и опасных условиях, они вынуждены как-то выживать и действовать сообща.

Кто и как снимает? Компания «Ярко». Прокатчик — «Централ Партнершип».

Сколько просят? Общий бюджет — 355 миллионов рублей, запрашивают 245 миллионов.

Формула воды

О чём? О борьбе на постапокалиптической планете, которая практически полностью покрыта океаном. Запасы питьевой воды оказываются в руках у местного криминального лидера. Главная героиня, 18-летняя девушка Дана, бросает ему вызов, чтобы вода досталась и другим людям.

Кто и как снимает? Студия «Союзмультфильм». Режиссёр — Артём Минаков («Тайны медовой долины»). Снимают при помощи игрового движка Unreal Engine 5.

Сколько просят? Требуется дофинансирование.

Стальное сердце

О чём? Давным-давно, на окраине Древней Руси, во время очередной смертельной битвы между Ильей Муромцем и Соловьем-Разбойником безжалостная лавина погребает под собой противников. Много веков спустя, замерзших воинов извлекают изо льда и создают из них стальных бойцов-киборгов. Подростки Егор и Олег становятся проводниками Ильи Муромца, и теперь им вместе предстоит победить Соловья-Разбойника.

Кто и как снимает? Компания «Карго». Роль Илья Муромца сыграет Кирилл Зайцев, роль Соловья-Разбойника исполнит Юрий Колокольников.

Сколько просят? Не уточняется. Бюджет проекта — 380 миллионов рублей.

Сказочные выходные

О чём? Семья, где все постоянно друг с другом ругаются, едет на выходные в диджитал детокс отель в Муромском лесу, потому что мама решила, что пара дней без телефонов поможет наладить общение. Как назло, именно в этот день полчища сказочных чудищ начинают материализовываться в реальном мире, и единственное оружие против них – это мобильное приложение. Теперь семье надо объединиться и добыть хотя бы один телефон, чтобы выжить.

Кто и как снимает? Компания «Дом 2б». Режиссёр — Эдуард Бордуков («Я буду жить», «На острие»). Дистрибьютор — «Централ Партнершип». Позвать на роли хотят Гошу Куценко, Ирину Пегову, Полину Гухман, Глеба Калюжного, Антона Лапенко и Светлану Ходченкову. Выпустить планируют в апреле 2024-го.

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Руслан и Людмила

О чём? Адаптация сказки Александра Пушкина «для современного зрителя». В качестве референсов — «Малефисента», «Конёк-Горбунок» и «Властелин колец».

Кто и как делает? Студия «Марс Медиа».

Сколько просят? Бюджет оценивают в миллиард рублей. В 2022-м запрашивают 400 миллионов, а в 2023-м — 300 миллионов.

Письмо Деду Морозу

О чём? В жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь — одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться и в опасности не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир!

Кто и как делает? Киностудия имени Горького. Режиссёром выступает Кирилл Кузин («Лондонград. Знай наших»). Выпустить планируют в 2025-м. Роли в картине исполнят Наталья Орейро, Риналь Мухаметов, Дмитрий Назаров.

Сколько просят? 690 миллионов рублей.

Артек. Большое путешествие: 1812

О чём? Митя Неверовский — потомок прославленного генерал-лейтенанта Дмитрия Неверовского. Однако для своих родителей Митя — сплошная головная боль. Он не проявляет никакого интереса к учебе, не хочет никем стать, а фраза «и так сойдет!» запросто могла бы стать его девизом. Загадав свое заветное желание у волшебного Дерева в лагере «Артек», Митя переносится аж в 1812 год. В прошлом он встречается со своим много раз прадедушкой, знаменитым генерал-лейтенантом Дмитрием Неверовским, принимает участие в Бородинском сражении и заводит дружбу с юным Сашей Пушкиным.

Кто и как делает? Компания «Фреш-фильм». Выпустить планируют в 2025-м.

Сколько просят? 110 миллионов при бюджете в 145 миллионов.

Молодая Яга

О чём? В ночь, когда разрушился мост между Миром Живых и Миром Мертвых, на пороге дома у края Дремучего Леса было оставлено дитя. Этим домом является обитель колдовского рода Ягинь, стерегущих рубеж. Найденной девочке дали имя Яра. Через века ее будут помнить как Баба Яга.

Кто и как делает? Студия «Рок». Режиссёр — Ким Дружинин («28 панфиловцев»). Сценарий — Наталья Дубовая.

Летучий корабль

О чём? Пересказ советской сказки в формате лайв-экшена с музыкальными номерами.

Кто и как снимает? Киностудия «Рок», режиссёр — Алексей Учитель («Цой», «Матильда»). Фильм уже отснят, идёт монтаж. Главные роли исполнили Александр Метелкин, Ксения Фрейстер, Андрей Бурковский, Сергей Гармаш, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Леонид Ярмольник. Выпустить планируют в 2023-м.

Сколько просят? Не указывается, но просят, чтобы доделать фильм на финальных этапах.

Чебурашка

О чём? Чебурашка оказывается в компании хмурых взрослых и детей, среди которых «нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад». Теперь странному герою предстоит найти себе имя, друзей и дом.

Кто и как снимает? Студия Yellow, Black and White, режиссёр — Дмитрий Дьяченко («Последний богатырь», «День радио»). Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов. Выпустить планируют 1 января.

Сколько просят? 150 миллионов рублей. Производственный бюджет из-за сложностей работы над графикой увеличился на 50 миллионов, всего он составил 850 миллионов. Ожидаемая касса — миллиард рублей.