«Ты что такое?»: полноценный трейлер «Чебурашки»

В сети появился полноценный трейлер «Чебурашки» — фильма с компьютерным любителем апельсинов.

Чебурашка оказывается в компании хмурых взрослых и детей, среди которых «нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад». Теперь странному герою предстоит найти себе имя, друзей и дом.

Постер

Фильм поставил Дмитрий Дьяченко («Последний богатырь», «День радио»). Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов. Причём Гармаш играет Гену — и вовсе не крокодила!

Производством также занималась Yellow, Black and White, которая работала над «Последним богатырём».

В российский кинотеатрах с 1 января.