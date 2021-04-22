«Ганзель, Гретель и Агентство Магии»: чем российский мультфильм заинтересовал Netflix?

Опасность! Опасность! Правителя сказочного королевства украл макаронный монстр! Но не бойтесь, на поиски короля выходят настоящие профессионалы из Агентства Магии (которое, если подумать, борется против магии). Молодая и перспективная агентесса Гретель объединяет усилия со знатоком магических приёмов Ганзелем, и вместе они берутся за выполнение важной миссии! Один нюанс: Ганзель и Гретель — брат и сестра, и они не очень друг с другом ладят…

Жанр: детское фэнтези Режиссёр: Алексей Цицилин Роли озвучивали: Валерий Смекалов, Ирина Обрезкова, Алексей Макрецкий и другие Возрастной рейтинг: 6+ Длительность: 104 минуты Премьера в России: 18 марта Похоже на: «Снежная королева» (2012) • «Холодное сердце» (2013) • «Академия магии» (2020)

Студия Wizart Animation систематически забрасывает свои 3D-мультфильмы на зарубежный рынок и достигла в этом определённых успехов. Серия мультфильмов «Снежная королева» не только прошла хоть в каком-то прокате за рубежом (даже в США!), но и сформировала маленькое фанатское сообщество. Поклонники скупают атрибутику мультфильмов, снимают обзоры и полагают, что продукция Wizart — единственная достойная российская анимация. Такую популярность можно понять: мультфильмы студии вполне сравнимы с американскими аналогами категории «Б» (многие российские проекты и таким не могут похвастать) и целятся в максимально широкую аудиторию.

В конце марта Netflix купил права на мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», и всего за пару недель тот оказался в топах просмотров по всему миру: второе место в США и первое — в Бразилии, Франции, Греции и Скандинавии. Что же в этом фильме покорило сперва менеджеров Netflix, а затем — зрителей по всему миру? Давайте разберёмся.

Мир декоративного стимпанка

«Агентство Магии» многим отличается от «Снежной королевы»: ансамбль персонажей, источники вдохновения и, главное, сеттинг. Мир мультфильма не уникален, но весьма симпатичен. Это всё ещё обожаемый русской анимацией стимпанк, но в большей степени декоративный: цветовая гамма пёстрая и причудливая, сложные механизмы содержат меньше нефункциональных шестерёнок, но больше нефункциональных украшений.

Эстетика «Агентства Магии» находится где-то между цирком, картинками «волшебного фонаря», «Холодным сердцем» и Fables. Создатели безжалостно тащат в фильм любой понравившийся сор. Тут есть клубные русалки с пляжной вечеринки, Баба-Яга, мода условного XIX века, современные отсылки, стимпанк — куча стилистически разнородных элементов, которые, однако, создают единую картину. Очень кэмповую и китчевую, но всё же цельную.

Складная, но невыразительная анимация

Избежать противоречия удалось во многом за счёт деталей. Анимация в «Агентстве Магии» несовершенна, и её малобюджетность чувствуется (особенно в сценах в лесу, где никогда не бывает ветра, а ветки при взаимодействии с объектом движутся чётко по оси), но в основном она очень формальная и техничная. Никаких потрясающих достижений, но при этом ничего очевидно режущего глаз: анимация персонажей передаёт их характеры, эффекты колдовства не выглядят слишком дёшево, а исполнение сложных мизансцен не проседает.

Там же, где движения либо слишком слабы, либо очень неловки, спасают детали: такого количества декорированной одежды, настенной живописи, декоративных объектов, архитектурных элементов и прочих вещичек на фоне вы не встретите нигде. Они не заслоняют происходящее — это не сравнить с декоративным вырвиглазным безумием пилотного эпизода «Отеля Хазбин», — но вовремя перетягивают на себя внимание в сценах, где действия мало или оно недостаточно хорошо анимировано. При этом все объекты состоят из простых геометрических форм. А в отдельных случаях несовершенство анимации оправдывается негуманоидностью персонажей: от пряничного человечка и не ждёшь гибкости и подвижности, равно как от русалки — анимации нижней части тела, когда она не в воде…

При такой проработке фонов удивляет простота и, мягко говоря, вторичность дизайнов персонажей. Впрочем, герои и для Wizart, и для режиссёра и сценариста Алексея Цицилина всегда были куколками, которые формально передвигаются по сюжету и не несут в себе ничего, кроме яркого, но предельно функционального дизайна. Вторичность и прямые заимствования порой столь очевидны, что рискуют попасть под юридическое определение «сходства до степени смешения»: скажем, местная собака отличается от «Королевского корги» только длиной тушки и наличием сахарной посыпки.

У большинства персонажей дизайны просто скучные — кроме, пожалуй, злодейки и макаронного монстра, но у него и хронометража менее пяти минут. Основные и второстепенные герои выглядят как-то, король и лидер агентства карикатурны, но не слишком, чтобы, не дай бог, не стать выразительными. Немногим лучше дела обстоят со сказочными персонажами (кроме русалок), но и тут нет никаких интересных трактовок: условные пряничные человечки, какие-то живые кексы, Колобок, вызывающий пугающие ассоциации с «Колобангой», не самая страшная Баба-Яга и всё в таком духе.

Сценарий по методичке

Про сценарий можно сказать то же: он техничный, формально занимательный, не перебарщивает с допущениями (хотя мозг при просмотре включать всё равно не стоит, иначе возникнут вопросы, которые поставят под удар всю фабулу) и не раскрывает никаких тем сверх необходимого — в общем, рабочий. Надо отдать авторам должное, ни юмор, ни диалоги не вызывают отвращения, что редкость для трёхмерных российских мультфильмов (вспомните сцены пускания газов в «Урфине Джюсе», шутки в «Гурвинеке» или всю «Нашу Машу и Волшебный орех» целиком), но и по-человечески тоже не звучат. Шутки случаются, а герои обмениваются репликам — как в методичке. Wizart Animation будто боятся, что режиссёры или сценаристы попробуют поговорить на какие-то личные темы. Какие тут личные темы, это же детское кино, мир надо спасать, а семью любить! И щеночка в беде не бросать. Вот.

И это не то чтобы очень плохо. «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» не пытаются быть чем-то большим, чем «би-муви» для семейного просмотра. Конечно, можно предъявлять ему претензии в культурной и анимационной незначительности. Мультфильм неспособен вызвать искреннюю приязнь и любовь, как бы сильно авторы ни пытались зацепить всевозможные аудитории (тут есть герои постарше, это для подростков; есть герои помладше — для детишек; а взрослые — ну, не появились сейчас, появятся потом, если Wizart изучат успехи студии Illumination и сделают правильные выводы). Осваивать различные аудитории полезно и нужно, ведь, как показывает опыт «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», феерический успех на «Нетфликсе» к кому попало не приходит.

Или приходит?

Не всё так просто

Не стоит переоценивать качество продуктов, продвигаемых при помощи стриминговых сервисов: на каждого «Клауса» приходит пяток «Скуби-Ду», а на каждую «Семейку Уиллоби» — «Ганзель, Гретель и Агентство Магии». Впрочем, то же можно сказать и про кинотеатральный прокат: качество мультфильмов Illumination оставляет желать лучшего, при этом их солидные сборы могут вызвать недоумение. Или отчаяние. Или депрессию… В общем, не всё так очевидно.

Но и недооценивать «Агентство Магии» было бы неправильным. Его успех неслучаен — Wizart Animation шли к нему целеустремлённо, с мясом выдирая всё лишнее (в том числе и душу), чтобы добиться таких результатов. «Агентство» не может не понравиться — но на самом базовом уровне, на котором яркие симпатичные штучки про вечные ценности с набором разнообразных персонажей и проработанных локаций по умолчанию вызывают одобрение. Это не плохо — это просто так работает.

Хотелось бы помечтать, что успех студии откроет дорогу классной российской анимации в мир западных стриминговых платформ, что потекут сейчас контракты с перспективными режиссёрами анимации, которым есть что сказать. Но такого, увы, не случится. Просто не с кем. Студия «Вверх» закрылась, «Мельница» успешно зарабатывает на внутреннем рынке и вряд ли будет менять бизнес-модель в ближайшие годы, «Сказка», «Петербург» и многие другие студии зарабатывают в основном сериальной и обучающей анимацией, а полнометражки выпускают лишь изредка, в основном теряя на этом деньги…