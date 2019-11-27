Мультфильм «Клаус»: рождественская сказка в духе Пратчетта

Юный Джеспер намеренно становится худшим кадетом Почтовой академии в надежде, что его отец, глава академии, махнёт на сына рукой и позволит ему вернуться к праздной жизни. Но у отца иные планы — он отправляет непутёвого отпрыска развивать самое северное почтовое отделение, на острове за полярным кругом, и ставит условие: за год через него должно пройти шесть тысяч писем. Иначе отец исключит Джеспера из завещания — и тогда прости-прощай, сытая и беспечная жизнь, шёлковые простыни, личный дворецкий и кофе в постель. Прибыв на место, Джеспер выясняет, что город погряз в клановых разборках, местные жители ненавидят друг друга и никому не пишут писем. Встретив Клауса, необщительного дровосека, в одиночку живущего в лесах на севере острова, Джеспер придумывает план, который подарит им обоим смысл жизни и станет началом прекрасной рождественской легенды.

Жанр: сказочный мультфильм Режиссёр: Серхио Паблос Роли озвучивают: Джейсон Шварцман, Дж. К. Симмонс, Рашида Джонс Премьера: 8 ноября на Netflix Похоже на: «Опочтарение» (2010), «Санта-Хрякус» (2006)

На первый взгляд, перед нами очередная версия становления очередного всемирно известного персонажа, причём версия, максимально приближённая к реализму. Автор сценария и режиссёр «Клауса» Серхио Паблос старался подобрать наиболее логичные и правдоподобные ответы на вопросы о Санте: «Откуда Санта-Клаус знает, кто как себя вёл в течение года? А зачем тогда отправлять ему письма? А почему дымоход? Почему у него в упряжке олени? Они что, правда умеют летать?»

Однако чудо всё равно проникает в историю — незаметно, исподволь. Не успеваешь оглянуться, а ты уже полностью очарован этой милой, красивой и трогательной сказкой, наполненной глубоким смыслом: «Ни одно проявление доброты не остаётся без ответа, а искренние и бескорыстные поступки творят настоящие чудеса». Да, концовка истории угадывается ещё из вступительных кадров, но «Клаус» — тот случай, когда путешествие важнее финальной точки, а то, как это сделано, куда важнее того, к чему это привело.

А сделан «Клаус» блестяще. Это визуальное пиршество, в котором нет абсолютно ничего лишнего, каждый кадр выверен до мелочей и всё вместе складывается в рождественскую историю, способную растрогать даже суровых циников. И, пока в комментариях не началась перепись не впечатлившихся суровых циников, — автор прежде всего имеет в виду себя.

«Клаус» — редкий в наши дни пример традиционной двухмерной анимации, нарисованной от руки. Режиссёр Серхио Паблос большую часть жизни посвятил именно ей: он работал над такими мультфильмами, как «Горбун из Нотр-Дама», «Геркулес», «Тарзан» и «Планета сокровищ». Со временем он основал собственную студию и долгие годы пытался выпустить полнометражный мультфильм. Но все крупные студии, едва услышав, что Паблос собирается снимать рождественскую комедию, отказывались от участия. Рождественский сезон давно превратился в бенефис блокбастеров вроде «Звёздных войн», и никто уже не пытается конкурировать с ними за кассовые сборы.

Когда Паблос уже был готов махнуть рукой, у «Клауса» нашёлся «покупатель». Интернет-гигант Netflix не испугался сурового рождественского проката — напротив, сервис искал как можно больше праздничного контента и был готов рисковать. При условии, что съёмочная группа уложится в сжатые сроки и выдаст фильм к преддверию рождественского сезона 2019 года. Паблос согласился, несмотря на то, что работы предстоял непочатый край, а большая часть съёмочной группы была новичками в мире двухмерной анимации.

В итоге «Клаус» стал первым оригинальным мультфильмом Netflix. Когда два с половиной года назад Паблос и его команда приступали к работе, сервис не занимался полнометражной анимацией, и проект испанца был счастливым исключением. Сейчас же у Netflix есть целый анимационный департамент, работающий далеко не над одним мультфильмом.

Я знаю множество проектов, в том числе и «Клауса», которые никогда бы не увидели свет, если бы не стриминговые сервисы. Их владельцы как будто готовы на большие риски, и они поддерживают авторов, что неминуемо ведёт к появлению самых разнообразных анимационных проектов. Мне сложно представить хоть один повод для жалоб — как от лица кинематографиста, так и от лица зрителя. А ещё у меня никогда в жизни не было такой творческой свободы, как при работе с Netflix. Нам пришлось потрудиться, чтобы продать им идею «Клауса», но, как только они клюнули, мы, по большому счёту, оказались предоставлены сами себе. Серхио Паблос

По словам самого Паблоса, двухмерная анимация для него не самоцель, а лишь средство достижения цели. Режиссёр считает, что нужный формат диктует сама история, а его задача — понять, что это за формат. Для «Клауса» идеально подходил именно такой.

Но Паблос не хотел ограничиваться возвращением к двухмерной анимации — он хотел сказать в ней новое слово.

В былые времена Disney привносили какое-то нововведение в каждый свой следующий традиционный анимационный фильм. Однако в какой-то момент индустрия двухмерной анимации перестала развиваться и стала полагаться на одну ностальгию. Мы хотели подобрать эстафету там, где остановились они, и придумать следующую инновацию. Серхио Паблос

Поэтому, хотя «Клаус» нарисован от руки, цветовая палитра и игра света в кадре добавлены с помощью компьютерных технологий. И цвет, и свет играют важную роль в поддержании атмосферы. Когда Джеспер приезжает в Смиттенсбург, всё вокруг выглядит серым, грязным, унылым и блёклым, и во всей палитре нет ни единого яркого цвета. Но город начинает преображаться, и вот уже всё вокруг сияет совершенно новыми красками.

Схожее преображение переживают и все главные персонажи фильма. Джеспер из самовлюблённого нытика превращается в благородного альтруиста, Клаус обретает счастье и смысл жизни, а школьная учительница Альва, которая уже отчаялась научить чему-то детей, стала вместо этого торговать рыбой и жила мечтой о побеге с острова, вспоминает о своём предназначении.

И хотя Паблос утверждает, что сюжет фильма строится только на его толковании легенды о Санта-Клаусе, сложно избежать параллелей с творчеством Терри Пратчетта. «Клаус» воспринимается как смесь «Опочтарения» и «Санты-Хрякуса». Из «Опочтарения» мультфильм словно бы позаимствовал пронырливого главного героя, его даму сердца и исключительную роль почты. Из «Санты-Хрякуса» — мысли о важности праздника и людской веры, способной творить чудеса. Если присмотреться, чудеса происходят на экране всё время. Как иначе объяснить, что простой человек положил начало вечной легенде?

Пожалуй, единственный напрягающий компонент фильма — вставки современной музыки. В первый раз это выглядит смешно и оригинально, но к третьему разу вставки лишь рушат сказочную атмосферу.

Красивая и трогательная сказка. Под Новый год смотреть обязательно.