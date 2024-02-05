Больше всего в январе российские пираты смотрели «Создателя»

Портал «Бюллетень кинопрокатчика» поделился топом самых популярных фильмов среди российских пиратов в январе 2024 года.
На первом месте оказался НФ-лента «Создатель» Гарета Эдвардса. Второе место заняла отечественная комедия «Иван Васильевич меняет все». И замыкает тройку лидеров «Герой наших снов» с Николасом Кейджем в главной роли.
Также из фантастики в список попали сиквел «Аквамена», «Мятежная Луна» Зака Снайдера, приквел «Голодных игр» и не только.
Весь список выглядит так:
- «Создатель»;
- «Иван Васильевич меняет всё»;
- «Герой наших снов»;
- «Воздушное ограбление»;
- «Общество снега»;
- «Аквамен и потерянное царство»;
- «Вонка»;
- «Крайне опасен»;
- «Большая гонка. Ауди против Лянчи»;
- «Мятежная Луна: Часть 1: Дитя огня»;
- «Ещё один удар»;
- «Моя жена — киллер»;
- «Великая ирония»;
- «Оставь мир позади»;
- «Солтберн»;
- «Семейный план»;
- «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»;
- «Другие: Проклятие кукушки»;
- «Каменщик»;
- «Оставленные».
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