Больше всего в январе российские пираты смотрели «Создателя»

Портал «Бюллетень кинопрокатчика» поделился топом самых популярных фильмов среди российских пиратов в январе 2024 года.

На первом месте оказался НФ-лента «Создатель» Гарета Эдвардса. Второе место заняла отечественная комедия «Иван Васильевич меняет все». И замыкает тройку лидеров «Герой наших снов» с Николасом Кейджем в главной роли.

Также из фантастики в список попали сиквел «Аквамена», «Мятежная Луна» Зака Снайдера, приквел «Голодных игр» и не только.

Весь список выглядит так: