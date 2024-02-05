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    Больше всего в январе российские пираты смотрели «Создателя»

    5 февраля 2024
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    05.02.2024
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    Больше всего в январе российские пираты смотрели «Создателя»

    Портал «Бюллетень кинопрокатчика» поделился топом самых популярных фильмов среди российских пиратов в январе 2024 года.

    На первом месте оказался НФ-лента «Создатель» Гарета Эдвардса. Второе место заняла отечественная комедия «Иван Васильевич меняет все». И замыкает тройку лидеров «Герой наших снов» с Николасом Кейджем в главной роли.

    Также из фантастики в список попали сиквел «Аквамена», «Мятежная Луна» Зака Снайдера, приквел «Голодных игр» и не только.

    Весь список выглядит так:

    1. «Создатель»;
    2. «Иван Васильевич меняет всё»;
    3. «Герой наших снов»;
    4. «Воздушное ограбление»;
    5. «Общество снега»;
    6. «Аквамен и потерянное царство»;
    7. «Вонка»;
    8. «Крайне опасен»;
    9. «Большая гонка. Ауди против Лянчи»;
    10. «Мятежная Луна: Часть 1: Дитя огня»;
    11. «Ещё один удар»;
    12. «Моя жена — киллер»;
    13. «Великая ирония»;
    14. «Оставь мир позади»;
    15. «Солтберн»;
    16. «Семейный план»;
    17. «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»;
    18. «Другие: Проклятие кукушки»;
    19. «Каменщик»;
    20. «Оставленные».
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