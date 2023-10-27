Человек-паук получит серию комиксов, где он стал героем уже в браке с Мэри Джейн

Издательство Marvel объявило, что Человек-паук получит еще одну серию комиксов Ultimate Spider-Man от автора «Секретных войн» Джонатана Хикмана.
Комиксы будут выходить в рамках линейки Ultimate Universe, в которой Творец создал мир, где ему бы никто не мешал.
Новая история будет сильно отличаться от рассказанных прежде, поскольку на этот раз Питер Паркер получит свои паучьи способности в браке с Мэри Джейн, когда у них уже есть двое детей.
Иллюстрацией займется Марко Чекетто, работавший над комиксами про Сорвиголову, Человека-паука и Доктора Афру из «Звездных войн».
Первый выпуск появится на полках магазинов в январе 2024 года.
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