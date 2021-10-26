Что почитать: «Кукла-талисман» Генри Лайона Олди и седьмая книга «Колеса времени»

Сегодня в рубрике «Что почитать» несколько анонсов от «Азбуки». Во-первых, издательство готовится к выходу книги «Дракон и карп. Кукла-талисман» Генри Лайона Олди. Во-вторых, в декабре должна выйти седьмая часть «Колеса времени» Роберта Джордана.

«Дракон и карп. Кукла-талисман»

Генри Лайон Олди

Издательство «Азбука» выпустит в ноябре на русском языке первую книгу из серии «Дракон и карп» Генри Лайона Олди под названием «Кукла-талисман». В нее вошли «Повесть о мертвых и живых», «Повесть о кукле-талисмане» и «Повесть о двух клинках».

Закон будды Амиды превратил Страну Восходящего Солнца в Чистую Землю. Отныне убийца жертвует свое тело убитому, а сам спускается в ад. Торюмон Рэйден — самурай из Акаямы, дознаватель службы Карпа-и-Дракона, уже известный читателю по роману «Карп и дракон», — расследует случаи насильственных смертей и чудесных воскрешений. Но даже смерть не может укротить человека, чья душа горит в огне страстей. И теперь уже не карп поднимается по водопаду, становясь драконом, а дракон спускается с небес, чтобы стать карпом. Дознаватель Рэйден выясняет это, рискуя собственной жизнью.

«Корона мечей»

Роберт Джордан

Также в декабре «Азбука» выпустит седьмую книгу из серии «Колесо Времени» Роберта Джордана, получившую название «Корона мечей». Для нового издания текст романа заново отредактировали и исправили.