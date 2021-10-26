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    Что почитать: «Кукла-талисман» Генри Лайона Олди и седьмая книга «Колеса времени»

    26 октября 2021
    26.10.2021
    1342
    1 минута на чтение

    Сегодня в рубрике «Что почитать» несколько анонсов от «Азбуки». Во-первых, издательство готовится к выходу книги «Дракон и карп. Кукла-талисман» Генри Лайона Олди. Во-вторых, в декабре должна выйти седьмая часть «Колеса времени» Роберта Джордана.

    «Дракон и карп. Кукла-талисман»
    Генри Лайон Олди

    Издательство «Азбука» выпустит в ноябре на русском языке первую книгу из серии «Дракон и карп» Генри Лайона Олди под названием «Кукла-талисман». В нее вошли «Повесть о мертвых и живых», «Повесть о кукле-талисмане» и «Повесть о двух клинках».

    Закон будды Амиды превратил Страну Восходящего Солнца в Чистую Землю. Отныне убийца жертвует свое тело убитому, а сам спускается в ад. Торюмон Рэйден — самурай из Акаямы, дознаватель службы Карпа-и-Дракона, уже известный читателю по роману «Карп и дракон», — расследует случаи насильственных смертей и чудесных воскрешений.

    Но даже смерть не может укротить человека, чья душа горит в огне страстей. И теперь уже не карп поднимается по водопаду, становясь драконом, а дракон спускается с небес, чтобы стать карпом. Дознаватель Рэйден выясняет это, рискуя собственной жизнью.

    «Корона мечей»
    Роберт Джордан

    Черновик 921

    Также в декабре «Азбука» выпустит седьмую книгу из серии «Колесо Времени» Роберта Джордана, получившую название «Корона мечей».  Для нового издания текст романа заново отредактировали и исправили.

    Элайда, сделавшись единоличной правительницей Белой Башни, все силы кладет на то, чтобы расправиться с Рандом ал’Тором, объявленным Лжедраконом. Ранд, плененный по приказу Элайды, при помощи Айз Седай, не подчинившихся власти Престола Амерлин, обретает свободу. Но государства разобщены, смутой охвачен мир, от засухи и жары, наведенных Темным на континент, страдает сама земля.

    Непосильная задача встает перед Возрожденным Драконом — любой ценой объединить людей и народы, ибо, только сплотившись, можно одолеть Темного, средоточие мирового зла…

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     Кот-император |  24.09.2021

    Ждём книги этой осенью!

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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