Что почитать: «Кукла-талисман» Генри Лайона Олди и седьмая книга «Колеса времени»

Сегодня в рубрике «Что почитать» несколько анонсов от «Азбуки». Во-первых, издательство готовится к выходу книги «Дракон и карп. Кукла-талисман» Генри Лайона Олди. Во-вторых, в декабре должна выйти седьмая часть «Колеса времени» Роберта Джордана.
«Дракон и карп. Кукла-талисман»
Генри Лайон Олди
Издательство «Азбука» выпустит в ноябре на русском языке первую книгу из серии «Дракон и карп» Генри Лайона Олди под названием «Кукла-талисман». В нее вошли «Повесть о мертвых и живых», «Повесть о кукле-талисмане» и «Повесть о двух клинках».
Закон будды Амиды превратил Страну Восходящего Солнца в Чистую Землю. Отныне убийца жертвует свое тело убитому, а сам спускается в ад. Торюмон Рэйден — самурай из Акаямы, дознаватель службы Карпа-и-Дракона, уже известный читателю по роману «Карп и дракон», — расследует случаи насильственных смертей и чудесных воскрешений.
Но даже смерть не может укротить человека, чья душа горит в огне страстей. И теперь уже не карп поднимается по водопаду, становясь драконом, а дракон спускается с небес, чтобы стать карпом. Дознаватель Рэйден выясняет это, рискуя собственной жизнью.
«Корона мечей»
Роберт Джордан
Также в декабре «Азбука» выпустит седьмую книгу из серии «Колесо Времени» Роберта Джордана, получившую название «Корона мечей». Для нового издания текст романа заново отредактировали и исправили.
Элайда, сделавшись единоличной правительницей Белой Башни, все силы кладет на то, чтобы расправиться с Рандом ал’Тором, объявленным Лжедраконом. Ранд, плененный по приказу Элайды, при помощи Айз Седай, не подчинившихся власти Престола Амерлин, обретает свободу. Но государства разобщены, смутой охвачен мир, от засухи и жары, наведенных Темным на континент, страдает сама земля.
Непосильная задача встает перед Возрожденным Драконом — любой ценой объединить людей и народы, ибо, только сплотившись, можно одолеть Темного, средоточие мирового зла…
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