Дайджест новостей за неделю 29 апреля — 5 мая

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В этом выпуске:
✨ Портал Deadline подсчитал убытки от кассовых провалов Диснея в прошлом году.
✨ Helldivers 2 угодила в крупный скандал — похоже, вы больше не сможете в неё играть.
✨ В ноябре в Великобритании выйдет новый артбук Пола Кидби, посвященный его тридцатилетней работе над Плоским Миром Терри Пратчетта.
…И многое другое!
Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.