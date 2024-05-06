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    #дайджест

    Дайджест новостей за неделю 29 апреля — 5 мая

    6 мая 2024
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    06.05.2024
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    #дайджест

    Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр.

    В этом выпуске:

    ✨ Портал Deadline подсчитал убытки от кассовых провалов Диснея в прошлом году.

    ✨ Helldivers 2 угодила в крупный скандал — похоже, вы больше не сможете в неё играть.

    ✨ В ноябре в Великобритании выйдет новый артбук Пола Кидби, посвященный его тридцатилетней работе над Плоским Миром Терри Пратчетта.

    …И многое другое!

    Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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