«Довод» в России снова перенесли — теперь фильм выйдет 3 сентября, на неделю раньше

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», начало проката «Довода» в России снова перенесли. На этот раз картина должна выйти 3 сентября.
Ранее фильм собирались выпустить на неделю позже, 10 сентября. Во многих европейских странах прокат ленты Нолана намечен на конец августа, 27-30 числа. В США фильм выходит также 3 сентября.
Издание отмечает, что теперь «Довод» встанет поперёк проката российской фантастики «Вратарь галактики», старт которой намечен на 27 августа.
Если этого мало, то 4 сентября ещё в прокат выходит киноадаптация «Мулан». В США Disney выпустит фильм на собственном стриминговом сервисе, но в некоторых странах будет шанс увидеть фильм на большом экране.
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