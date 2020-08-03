Какие фильмы посмотреть в августе 2020? Зомби, русалки и Киану Ривз

Четыре долгих месяца карантина позади, и кинотеатры снова открывают двери. Сезон летних блокбастеров в 2020 году фактически переехал на осень, но уже в августе зрителей ожидает немало интересного. Многолетние долгострои, экспериментальные хорроры и любимая классика возвращаются на большие экраны!

ВАЖНО: эпидемия ещё продолжается, так что, если пойдёте в кино, будьте осторожны. Оставайтесь в перчатках и масках, не снимайте их на показе, тем более чтобы поесть. Старайтесь выбирать кинотеатры под открытым небом и держите социальную дистанцию. Тщательно мойте руки и не прикасайтесь к лицу. Защитите себя и своих близких!

Новые мутанты

Когда? 3 сентября (изначально фильм был заявлен на 27 августа)

Что? Супергеройский хоррор, спин-офф вселенной «Людей Икс».

О чём? Группа подростков со сверхспособностями заперта в психиатрической лечебнице. Чтобы вырваться на свободу, им придётся научиться работать сообща и столкнуться со своими худшими страхами. Помочь мутантам вызывается специалист-психиатр Рейес — но друг она им или враг?

Чего ждём? Хотя бы что фильм просто выйдет. В 2015 году студия 20th Century Fox надеялась, что «Мутанты» запустят новую подростковую франшизу во вселенной «Людей Икс». Но с тех пор фильм застрял в производственном аду. На волне успеха «Оно» (2017) ленту отправили на пересъёмки, чтобы усилить хоррор-элементы. А затем не стало ни 20th Century Fox, ни «Людей Икс» — активы студии скупила медиаимперия Disney. Премьеру «Мутантов» наконец-то наметили на весну 2020-го… и тут грянул коронавирус.

Впрочем, то, что фильм не слили на стриминг-сервис Disney+, настраивает на осторожный оптимизм. Супергеройский ужастик — идея свежая и перспективная, тем более что съемки прошли в жуткой лечебнице Медфилд, известной по «Острову проклятых». Среди создателей «Мутантов» числятся ветераны «Твин Пикс» и «Секретных материалов», а одну из главных ролей исполнила восходящая хоррор-звезда Аня Тейлор-Джой («Сплит»). Возможно, всего этого хватит, чтобы поставить в истории «Людей Икс» достойную точку и с чистой совестью отправить героев на перезапуск в киновселенной Marvel.

Билл и Тед

Когда? 27 августа

Что? Продолжение культовой комедии с Киану Ривзом.

О чём? Тридцать лет назад рокеры-раздолбаи Билл и Тед отправились в путешествие во времени, спасли прекрасных принцесс и обхитрили самого Смерть. Гость из будущего обещал им, что когда-нибудь парни напишут гениальную музыку, которая приведёт человечество к прекрасной утопии. Но время шло, и неожиданно для себя Билл и Тед оказались обычными неудачниками с семьями и ипотекой. Судьба даёт им последний шанс исполнить пророчество: написать песню, чтобы спасти Вселенную. Неунывающие герои отправляются за вдохновением в будущее…

Чего ждём? Музыкальную комедию для всех, чья молодость пришлась на начало девяностых. В США у первых «Невероятных приключений Билла и Теда» совершенно легендарная слава: фильм разошёлся на мемы и впервые зажёг звезду Киану Ривза. История о том, как два школьника похитили из прошлого Наполеона, Сократа и Жанну д’Арк, чтобы сделать доклад по истории, была одновременно придурковатой и очень мудрой.

Неудивительно, что вслед за другими фантастическими франшизами той эпохи, от «Безумного Макса» до «Бегущего по лезвию», вернулись и Билл с Тедом — чтобы разобраться, куда ушли мечты их молодости. Старая команда снова в сборе: сценаристы Крис Мэтисон и Эд Соломон, дружный актёрский тандем Киану Ривза и Алекса Уинтера, а также Уильям Сэдлер в роли Смерти. Нашлось место даже для архивных кадров с покинувшим нас комиком Джорджем Карлином, который в оригинальном фильме сыграл наставника героев. Зрители постарше наверняка пустят ностальгическую слезу, а молодёжь впервые откроет для себя волшебную мантру: «Будьте добры друг к другу. Вечеринка продолжается, чуваки!»

Вратарь Галактики

Когда? 27 августа

Что? Российская космоопера.

О чём? 2071 год. Контакт человечества с инопланетными цивилизациями обернулся катастрофой. Луна уничтожена, а сдвиг в полюсах Земли привёл к радикальному изменению климата. В Москве, теперь покрытой джунглями, пытается выжить молодой парень Антон, и неожиданно он обнаруживает в себе сверхспособности. Антона вербуют в ряды атлетов, которым предстоит защищать честь Земли в опасном межгалактическом состязании — Космоболе. Исход матча решит судьбу всей планеты.

Чего ждём? Редкую возможность для российского кино проявить себя в жанре крупнобюджетной фантастики. «Вратарь Галактики» — долгострой не хуже «Новых мутантов»: впервые проект представили аж в 2014 году, съёмки начались в 2017-м, и ещё три года ушло на создание компьютерных эффектов. За это время мир массовой культуры заметно изменился, и неудивительно, что современные зрители подмечают в фильме параллели со всем подряд, вплоть до новейших блокбастеров Marvel.

Впрочем, хотя «Вратарю» не хватает оригинальности, он всё ещё может взять кинотеатры размахом и зрелищностью. Режиссёр и продюсер фильма Джаник Файзиев — создатель довольно неплохих «Турецкого гамбита» и «Легенды о Коловрате». Трейлер уже подкупает яркой цветовой гаммой, компьютерными панорамами постапокалиптической Москвы и стремительными экшен-сценами с полётами и телепортацией. Посмотрим, хватит ли этого зрителям, соскучившимся по эффектному приключенческому кино.

Антебеллум

Когда? 20 августа

Что? Социальный хоррор от создателей «Прочь».

О чём? Жизнь афроамериканки Вероники — просто сказка: успешная литературная карьера, красавец-муж, милая дочка. Но однажды ночью на женщину нападают, и в себя она приходит… на рабовладельческой плантации в середине XIX века! Что это — дыра во времени, альтернативная реальность или жестокая инсценировка? Чтобы уцелеть, Веронике необходимо разгадать тайну этого кошмара и любой ценой вернуть себе свободу.

Чего ждём? Очередной эффектный фильм ужасов про расовое и социальное расслоение. Эта тема за последние годы сформировала отдельный поджанр хорроров и триллеров: на ум приходят «Судная ночь», «Я иду искать», «Паразиты», «Прочь» и «Мы». Продюсер последних двух фильмов Шон Маккиттрик причастен и к «Антебеллуму», хотя на этот раз сценарий и режиссура в руках дебютантов-клипмейкеров Джерарда Буша и Кристофера Ренца.

Отдельное достоинство ленты — исполнительница главной роли Жанель Монэ, одна из ярчайших молодых звёзд «черной» музыки и кино. В мировом прокате «Антебеллум», скорее всего, останется уделом немногих знатоков, но в США фильму практически гарантирован успех, особенно в свете продолжающихся протестов.

Последние и первые люди

Когда? 6 августа

Что? Экспериментальная экранизация хроники будущего.

О чём? Хорошие новости: человечество проживёт ещё два миллиарда лет и достигнет невероятных успехов. «Последние люди» освоят межзвёздные путешествия и телепатию, построят утопическое общество и станут практически бессмертными. Но есть и плохая новость: их цивилизации угрожает гибель. Надеясь спасти свою культуру, наши потомки отправляют послание в прошлое…

Чего ждём? Ни много ни мало один из самых оригинальных фантастических фильмов в истории — именно так характеризуют «Людей» те, кому удалось увидеть их на престижном Берлинском кинофестивале. О мире далёкого будущего зрителям рассказывает космический голос Тильды Суинтон, а на экране в это время предстают разрушенные футуристические монументы Югославии, павшей «утопии» XX века.

«Люди» не только экранизация классического романа Олафа Стэплдона, чьи идеи впоследствии вдохновляли Лема, Саймака и Артура Кларка. Этот необычный фильм также стал режиссёрским дебютом (и творческим завещанием) оскароносного композитора Йохана Йоханнссона, трагически скончавшегося в 2018 году. Одной из самых известных его работ была музыка к «Прибытию», и «Люди» во многом продолжают заданную там тему — попытка контакта с совершенно иной цивилизацией, такой далёкой от нас и в то же время неуловимо знакомой.

Поезд в Пусан 2: Полуостров

Когда? 20 августа

Что? Продолжение корейского зомби-апокалипсиса.

О чём? Четыре года назад разрушительный зомби-вирус пронесся по Корее. Чтобы остальной мир уцелел, пришлось изолировать весь полуостров. Но страх заразы — ничто перед жаждой наживы. Спецотряд из Гонконга проникает в карантинную зону, чтобы угнать набитый деньгами грузовик. Разумеется, операция пойдёт не по плану: полуостров мертвецов никого так просто не отпускает…

Чего ждём? Яростный и зрелищный боевик, по-корейски жестокий к героям и зрителям. Несмотря на русское название, «Полуостров» не прямой сиквел нашумевшего зомби-хоррора, а скорее самостоятельный фильм в той же вселенной. Без поезда и без Пусана, зато с гонками на джипах, бойцовским клубом и обезумевшими солдатами. Первые зрители описывают картину как сплав «Ходячих мертвецов» и «Безумного Макса», жалуются на неинтересных новых персонажей, но восхищаются эпическим размахом боевых сцен.

Мой создатель

Когда? 13 августа

Что? Романтический триллер про любовь, смерть и роботов.

О чём? В недалёком будущем мир стоит на пороге технологического прорыва. Инженер-роботехник Джордж почти завершил создание искусственного интеллекта. Однако молодой учёный работает не только во имя науки: в тело робота он намерен перенести оцифрованное сознание погибшей жены.

Чего ждём? Минималистичную фантастику в духе «Из машины». Хотя это первый полнометражный фильм режиссёра и сценариста Гэвина Ротери, в жанре он не новичок. Как дизайнер и художник по визуальным эффектам Ротери работал над драмой «Луна 2112» и игрой Titanfall — то есть он как минимум знает толк в стильной картинке. Критики приняли «Создателя» довольно тепло, особо отметив эмоциональную глубину этой истории о свободе воле и утраченной любви.

Русалка в Париже

Когда? 1 августа

Что? Романтическая сказка для взрослых.

О чём? Музыкант Гаспар — кумир парижских клубов и печальный романтик, давно отчаявшийся по-настоящему влюбиться. Но однажды на берегах Сены он находит бездыханную красавицу с рыбьим хвостом. Гаспар отвозит бедняжку к себе домой и пытается выходить её в своей ванной. Незнакомка предупреждает его: у тех, кто очарован русалками, от любви разрывается сердце. Но Гаспар готов на всё, чтобы быть с ней рядом.

Чего ждём? Красивую и печальную сказку в лучших традициях французского кино. Автор фильма Матиас Мальзьё — верный последователь Жана-Пьера Жёне («Амели»), а также солист рок-группы Dionysos. Известность ему принёс мюзикл «Механика сердца», где рассказана похожая история о невыносимой и чудесной силе любви. Логично ожидать, что новая работа Мальзьё будет столь же атмосферной, музыкальной и слегка безумной. И правда, какая же любовь без безумств?

И повторный прокат любимых фильмов!

Нехватку блокбастеров кинотеатры пытаются скомпенсировать возвращением фильмов, уже снискавших зрительскую любовь.

В первой половине августа в сети «Москино» пройдут показы фантастических шедевров Андрея Тарковского. В пронзительном «Солярисе» учёный отправляется на орбиту загадочной планеты, где ему является его давно погибшая жена. А герои «Сталкера» прокладывают себе путь сквозь опасную и чарующую Зону, которая, по слухам, исполняет самые сокровенные желания.

Ещё на первой неделе августа на больших экранах можно увидеть главные мультфильмы Хаяо Миядзаки: романтическую фантазию «Порко Россо», волшебное стимпанк-приключение «Ходячий замок» и эпическую антивоенную сказку «Навсикая из долины ветров».

Наконец, с 13 августа на большие экраны возвращается захватывающий триллер Кристофера Нолана «Начало», в котором необычный спецотряд воров отправляется в многоуровневый мир снов. Идеальный способ скоротать время в ожидании новой головоломки режиссёра: «Довод» откроет свои тайны уже в следующем месяце.