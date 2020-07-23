Новый трейлер российской фантастики «Вратарь галактики»

Кинокомпания «Наше кино» представила новый трейлер российского фантастического фильма про космический футбол «Вратарь галактики».
Сюжет разворачивается в 2071 году. В результате галактической войны Луна уничтожена, а климат на Земле изменился. Над Москвой парит инопланетный стадион, на котором проходят матчи по космоболу, сочетающему спорт и гладиаторские бои. Главному герою Антону, обнаружившему в себе способности к телепортации, игра не нравится, но он вынужден вступить в сборную ради больной матери.
В комментариях под роликом многие остались крайне недовольны увиденным, особенно графикой картины. К примеру, один из зрителей отметил, что 15 миллионов долларов, потраченные на производство фильма, можно было вложить во что-то более полезное.
«Вратарь галактики» выйдет 27 августа. Прежде фильм дважды переносили, изначально премьера должна была состояться в январе 2019 года, а после — в октябре.
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