    3
    Новости

    Новый трейлер российской фантастики «Вратарь галактики»

    23 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    23.07.2020
    3033
    0 минут на чтение
    1

    Кинокомпания «Наше кино» представила новый трейлер российского фантастического фильма про космический футбол «Вратарь галактики».

    Сюжет разворачивается в 2071 году. В результате галактической войны Луна уничтожена, а климат на Земле изменился. Над Москвой парит инопланетный стадион, на котором проходят матчи по космоболу, сочетающему спорт и гладиаторские бои. Главному герою Антону, обнаружившему в себе способности к телепортации, игра не нравится, но он вынужден вступить в сборную ради больной матери.

    В комментариях под роликом многие остались крайне недовольны увиденным, особенно графикой картины. К примеру, один из зрителей отметил, что 15 миллионов долларов, потраченные на производство фильма, можно было вложить во что-то более полезное.

    «Вратарь галактики» выйдет 27 августа. Прежде фильм дважды переносили, изначально премьера должна была состояться в январе 2019 года, а после — в октябре.

    Читайте также

    Первый трейлер «Вратаря галактики» — отечественного фильма про космический футбол

    Первый трейлер «Вратаря галактики» — отечественного фильма про космический футбол

     Кот-император |  24.04.2019 |  231

    В российский прокат отечественная фантастика выйдет в середине октября.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Аниме «Здравствуй, мир»: назначь свидание, чтобы спасти будущее 2
    0
    17498
    Аниме «Здравствуй, мир»: назначь свидание, чтобы спасти будущее

    Милое, но очень стандартное аниме, в котором интереснее следить не за романтической историей главных героев, а за их противником.

    Сериал «Дивный новый мир»: Хаксли такое и не снилось! 7
    0
    24241
    Сериал «Дивный новый мир»: Хаксли такое и не снилось!

    Как изменились герои романа? Что осталось от его философии? И как напугать сексом поколение «Тиндера»?

    Капитан Харлок: аниме, манга и философия космического пирата 14
    0
    80484
    Капитан Харлок: аниме, манга и философия космического пирата

    Харлок — один из самых известных героев аниме. Но, возможно, и один из самых неизвестных…

    Комикс «Джо Варвар»: умирающий герой двух миров
    0
    83099
    Комикс «Джо Варвар»: умирающий герой двух миров

    Рассказ Гранта Моррисона о ежедневной борьбе, которую никто не видит.

    Лучшая фантастика с Большого фестиваля мультфильмов
    0
    130898
    Лучшая фантастика с Большого фестиваля мультфильмов

    Космос, роботы и стиральные машины: от оскаровской классики до нашумевших премьер.

    Филип Пулман «Тайное содружество». Читаем первую главу
    0
    144208
    Филип Пулман «Тайное содружество»: продолжение «Тёмных начал». Читаем первую главу

    Книга начинается с переживаний повзрослевшей Лиры — она ссорится со своим деймоном Пантелеймоном. И не подозревает, что вокруг неё начинают плести новый заговор…

    Склад 1
    0
    200022
    Автор антиутопии «Склад» предостерегает о ближайшем будущем

    Роб Харт рассказывает о своем романе, источниках вдохновения и злободневных проблемах, которые легли в основу сюжета.

    Забытые шедевры аниме: космические пираты и авантюристы 5
    0
    224596
    Забытая классика аниме: космические пираты и авантюристы

    Продолжаем рассказ про незаслуженно забытые аниме-сериалы. На сей раз — о приключениях космических авантюристов, которые странствуют по бескрайним просторам межзвездного океана.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить