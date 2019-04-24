Первый трейлер «Вратаря галактики» — отечественного фильма про космический футбол

Bonanza Studio выпустила первый трейлер «Вратаря галактики» — отечественного фантастического фильма про игру космобол. В Москве 2071 года этот вид спорта стал главным развлечением, и теперь «все постоянно смотрят в небо».

Вот как звучит официальный синопсис:

Планета Земля, 2071 год. Все изменилось после галактической войны: над Москвой висит огромный космический корабль, где за судьбу планеты играют в космобол. Космобол — это главное зрелище галактики, объединившее в себе спорт и гладиаторские бои.

В российский прокат фильм выйдет в октябре 2019 года. Ранее картину обещали показать ещё в январе, но её перенесли. Бюджет составляет 15 миллионов долларов (600 миллионов рублей). Картину снял Джаник Файзиев, поставивший фильмы «Турецкий гамбит», «Август. Восьмого» и «Легенду о Коловрате».