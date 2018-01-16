В Сети появился первый тизер отечественного фантастического фильма «Вратарь галактики». Он идёт меньше минуты и показывает только интерьер космического корабля и двух пришельцев на борту.

Сюжет картины разворачивается в далёком будущем. Возле Земли произошла галактическая война, разрушившая Луну, из-за чего на планете сместились полюса. Это привело к катастрофическим последствиям, но жителям Земли не до этого — все они следят за главной космической игрой, которая называется космобол. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль-стадион, где и проходят соревнования на огромных скоростях. Игроков в космобол называют Атлетами, потому что исход матча определяет судьбу планеты.

Во «Вратаре галактики» задействована целая плеяда российских звёзд: Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров и другие. Снимает это Джаник Файзиев, поставивший картины «Турецкий гамбит», «Август. Восьмого» и «Легенду о Коловрате».

Над компьютерной графикой фильме работают специалисты, создавшие спецэффекты для «Сталинграда», «Притяжения» и «Дуэлянта».

В прокат «Вратарь галактики» выйдет 24 января 2019 года.