«Вратарь галактики»: первый тизер-трейлер показывает пришельцев Кот-редактор 16.01.2018 Новости, Яндекс 1 минута на чтение В Сети появился первый тизер отечественного фантастического фильма «Вратарь галактики». Он идёт меньше минуты и показывает только интерьер космического корабля и двух пришельцев на борту. Сюжет картины разворачивается в далёком будущем. Возле Земли произошла галактическая война, разрушившая Луну, из-за чего на планете сместились полюса. Это привело к катастрофическим последствиям, но жителям Земли не до этого — все они следят за главной космической игрой, которая называется космобол. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль-стадион, где и проходят соревнования на огромных скоростях. Игроков в космобол называют Атлетами, потому что исход матча определяет судьбу планеты. Во «Вратаре галактики» задействована целая плеяда российских звёзд: Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров и другие. Снимает это Джаник Файзиев, поставивший картины «Турецкий гамбит», «Август. Восьмого» и «Легенду о Коловрате». Над компьютерной графикой фильме работают специалисты, создавшие спецэффекты для «Сталинграда», «Притяжения» и «Дуэлянта». В прокат «Вратарь галактики» выйдет 24 января 2019 года. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.