    3
    Новости

    «Мулан» выйдет в России 4 сентября, а «Новых мутантов» опять перенесли

    5 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    05.08.2020
    2250
    0 минут на чтение
    «Мулан» выйдет в России 4 сентября, а «Новых мутантов» опять перенесли

    Портал «Бюллетень Кинопрокатчика» подтвердил, что Disney действительно выпустит «Мулан» в российских кинотеатрах 4 сентября.

    Однако из-за этого пришлось в очередной раз отложить премьеру многострадальных «Новых мутантов», которые должны были выйти того же числа. Новая дата на данный момент еще не назначена.

    Прежде стало известно, что «Мулан» выйдет сразу в Disney+, но только в странах, где доступен стриминговый сервис. Цена вопроса — 30 долларов.

    Читайте также

    Больше всего россияне после открытия кинотеатров хотят посмотреть «Мулан»

    Больше всего россияне хотят посмотреть после открытия кинотеатров «Мулан»

     Дмитрий Кинский |  17.07.2020

    К «Доводу» Кристофера Нолана особого интереса нет.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем рассказ: Нил Гейман «Рыцарство» 1
    0
    9867
    Читаем волшебный рассказ Нила Геймана «Галантность»

    «Святой Грааль отыскала миссис Уайтекер. Под старым пальто на меху…»

    «Академия “Амбрелла”», 2-й сезон: ядерная война с СССР и убийство Кеннеди
    0
    18267
    «Академия Амбрелла», 2 сезон: ядерная война с СССР и убийство Кеннеди

    Хотя большую часть сюжета сценаристы выдумали сами, сезон вызывает чувство дежавю. Сколько ещё раз герои будут наступать на одни и те же грабли?

    Читаем книгу: Сэмюел Дилэни «Вавилон-17» 1
    0
    73471
    Сэмюел Дилэни «Вавилон-17. Пересечение Эйнштейна»: второе рождение классики

    Мастер «новой волны» и любитель литературных игр — наконец-то в переводах, которых он заслуживает.

    Новое фантастическое аниме лета 2020: что стоит смотреть?
    0
    90452
    Новое фантастическое аниме лета 2020: что стоит смотреть?

    Летнее аниме: магические академии, энергичный мордобой, крутые школьники и сиськи (много сисек). Составляем впечатление по первым эпизодам.

    За что Джорджа Мартина хотят гнать из фэндома? Скандалы на премии «Хьюго-2020»
    0
    95020
    За что Джорджа Мартина хотят гнать из фэндома? Скандалы на премии «Хьюго-2020»

    Американские соцсети бурлят: организаторов обвиняют в расизме, а Мартину предлагают валить с планеты. Что у них там произошло-то?

    Видео:
    0
    327903
    Видео: обзор уникальной карточной игры Keyforge

    Новое видео от Hobby World.

    Добрый волшебник с запада. Клиффорд Саймак и его книги 17
    0
    137821
    Добрый волшебник с запада. Клиффорд Саймак и его книги

    Жизнь и творчество фантаста, который верил, что Разум всенепременно победит страх и недоверие.

    Какие фильмы посмотреть в августе 2020? Зомби, русалки и Киану Ривз 9
    0
    141976
    Какие фильмы посмотреть в августе 2020? Зомби, русалки и Киану Ривз

    Пришельцы в Москве, зомби в Корее, русалка в Париже, а Киану Ривз — в аду.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить