«Мулан» выйдет в России 4 сентября, а «Новых мутантов» опять перенесли

Портал «Бюллетень Кинопрокатчика» подтвердил, что Disney действительно выпустит «Мулан» в российских кинотеатрах 4 сентября.

Однако из-за этого пришлось в очередной раз отложить премьеру многострадальных «Новых мутантов», которые должны были выйти того же числа. Новая дата на данный момент еще не назначена.

Прежде стало известно, что «Мулан» выйдет сразу в Disney+, но только в странах, где доступен стриминговый сервис. Цена вопроса — 30 долларов.