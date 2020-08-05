«Мулан» выйдет в России 4 сентября, а «Новых мутантов» опять перенесли

Портал «Бюллетень Кинопрокатчика» подтвердил, что Disney действительно выпустит «Мулан» в российских кинотеатрах 4 сентября.
Однако из-за этого пришлось в очередной раз отложить премьеру многострадальных «Новых мутантов», которые должны были выйти того же числа. Новая дата на данный момент еще не назначена.
Прежде стало известно, что «Мулан» выйдет сразу в Disney+, но только в странах, где доступен стриминговый сервис. Цена вопроса — 30 долларов.
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Дмитрий Кинский | 17.07.2020
К «Доводу» Кристофера Нолана особого интереса нет.
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