    3
    Новости

    Джордж Мартин и Нил Гейман ненавидят «отсебятину» в экранизациях. Но есть исключение

    1 ноября 2022
    Avatar photo
    01.11.2022
    1463
    2 минуты на чтение
    Джордж Мартин и Нил Гейман ненавидят «отсебятину» в экранизациях. Но есть исключение

    Писатели Джордж Мартин и Нил Гейман посетили мероприятие в Нью-Йорке в рамках презентации книги Мартина  The Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty, Volume One, посвящённой вселенной Вестероса. Там они отвечали на вопросы гостей, где в том числе затронули тему экранизаций. И Мартин, и Гейман имеют за плечами большой опыт на ТВ, при этом если раньше они занимались сценариями для небольших сериалов, то сейчас курируют экранизации собственных произведений.

    Мартин говорит, что позиция «сохранять верность первоисточнику» не пользуется популярностью в Голливуде:

    Насколько верными первоисточнику вы хотите быть? Некоторые вообще не считают, что им стоит сохранять дух оригинала. Они даже прибегают к фразе «Я сделаю это по-своему». Я ненавижу эту фразу. Думаю, Нил тоже.

    Нил  подтвердил. И добавил, что более 30 лет наблюдал, как люди пытаются «по-своему» снять экранизацию «Песочного человека»:

    Некоторые из них даже не читали комикс, они просто пролистали несколько страниц или вроде того.

    Читайте также

    Нил Гейман организовал утечку «самого худшего сценария» по «Песочному человеку»

    Нил Гейман организовал утечку «худшего сценария на свете» — это был «Песочный человек»

     Кот-император |  26.08.2022

    В нём должны были появиться механические пауки.

    Писатель добавил, что работа над сериалом принесла ему удовольствие. Мартин же, воодушевив гостей, сказал, что тоже хочет увидеть второй сезон. Но Netflix пока не продлил шоу.

    Затем Мартин добавил, что некоторые изменения, к которым всё же приходится прибегать, должны быть «легитимными». А есть те, которые он таковыми не считает. Он привёл в пример случай, когда рассказ «Последний защитник Камелота» Роджера Желязны должны были экранизировать в формате эпизода для «Сумеречной зоны». Из-за нехватки бюджета нужно было выбирать, оставить в повествовании или лошадей, или батальную сцену на фоне декораций а-ля Стоунхедж. Мартин не мог принять решение, потому позвонил Желязны и тот сказал, что нужно убрать лошадей. Такое изменение писатель назвал «легитимным».

    Затем он привёл пример обратного, когда CBS попросила включить его в эпизод «обычного человека», который «просто присоединялся» к эпизоду — чтобы подчеркнуть «возвышенность концепции»:

    Я был новичком в Голливуде. Так что я не могу сказать «Вы чёртовы козлы».

    Другой пример «легитимного» изменения — это изображение Железного трона в «Игре престолов»:

    Почему Железный трон в сериале отличается от книжного? Почему он не 15 футов высотой и не сплавлен из десяти тысячи мечей? Потому что наше помещение было меньше 15 футов! Мы не могли его туда поместить, и нам никто не давал Вестминстерское аббатство или Собор Святого Павла для съёмок нашего маленького сериала.

    Читайте также

    «Песочный человек»: дождались чуда или нет? 10

    «Песочный человек»: дождались чуда или нет?

     Наталия Осояну |  09.08.2022

    Удачно ли Люциферу и Константину сменили пол, и чего сериалу больше всего не хватает.

    «Дом Дракона»: вернулась ли «Игра престолов»? Наш обзор 7

    «Дом Дракона»: вернулась ли «Игра престолов»? Наш обзор

     Олеся Климчук |  26.10.2022

    Можно выдыхать — большинство опасений не подтвердились.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Начало вечности. Отрывок из романа «Звёздная жатва» Роберта Чарльза Уилсона
    0
    5218
    Начало вечности. Отрывок из романа «Звёздная жатва» Роберта Чарльза Уилсона

    В первой главе мы знакомимся с тем, как на появление космического корабля отреагировали земляне. Прошёл целый год, но с тех пор как будто ничего не изменилось.

    «Дом Дракона»: вернулась ли «Игра престолов»? Наш обзор
    0
    34784
    Сравниваем «Дом Дракона» с «Кольцами власти» в 57-м выпуске Фантастического подкаста

    Железный Трон давно пора отдать Саурону!

    «Уэнделл и Уайлд»: хэллоуинская сказка про злых… капиталистов! 2
    0
    21003
    «Уэнделл и Уайлд»: хэллоуинская сказка про злых… капиталистов!

    Новый мультфильм Генри Селика мы ждали тринадцать лет! Чего дождались?

    Видео: обзор настольной игры «Ведьмин круг»
    0
    134235
    Видео: обзор настольной игры «Ведьмин круг»

    Отличный подарок к Хэллоуину!

    охотники за привидениями
    0
    78667
    Обзор Ghostbusters: Spirits Unleashed. Облик разрушителя лучше не выбирать

    Игра с асимметричным мультиплеером, в которой играть за призрака асимметрично интереснее

    Что почитать: научная фантастика Джина Вулфа и «Печать ворона» Макдональда 1
    0
    136473
    Эд Макдональд «Вороний закат». Конец пути капитана Рихальта Галхэрроу

    Завершение трилогии очень тёмного фэнтези.

    Спецвыпуск «Сила Доктора 10
    0
    194761
    Спецвыпуск «Сила Доктора»: эра Чибнелла закончилась! Что мы увидели в финале

    Главный докторовед МирФа рассказывает, чьи камео мы увидели и какие чувства оставляет этот финал.

    «Периферийные устройства»: книга Гибсона и сериал Нолана
    0
    520912
    «Периферийные устройства»: книга Гибсона и сериал Нолана

    Первые впечатления от экранизации отца киберпанка, снятой авторами «Мира Дикого Запада»

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить