Джордж Мартин и Нил Гейман ненавидят «отсебятину» в экранизациях. Но есть исключение

Писатели Джордж Мартин и Нил Гейман посетили мероприятие в Нью-Йорке в рамках презентации книги Мартина The Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty, Volume One, посвящённой вселенной Вестероса. Там они отвечали на вопросы гостей, где в том числе затронули тему экранизаций. И Мартин, и Гейман имеют за плечами большой опыт на ТВ, при этом если раньше они занимались сценариями для небольших сериалов, то сейчас курируют экранизации собственных произведений.

Мартин говорит, что позиция «сохранять верность первоисточнику» не пользуется популярностью в Голливуде:

Насколько верными первоисточнику вы хотите быть? Некоторые вообще не считают, что им стоит сохранять дух оригинала. Они даже прибегают к фразе «Я сделаю это по-своему». Я ненавижу эту фразу. Думаю, Нил тоже.

Нил подтвердил. И добавил, что более 30 лет наблюдал, как люди пытаются «по-своему» снять экранизацию «Песочного человека»:

Некоторые из них даже не читали комикс, они просто пролистали несколько страниц или вроде того.

Писатель добавил, что работа над сериалом принесла ему удовольствие. Мартин же, воодушевив гостей, сказал, что тоже хочет увидеть второй сезон. Но Netflix пока не продлил шоу.

Затем Мартин добавил, что некоторые изменения, к которым всё же приходится прибегать, должны быть «легитимными». А есть те, которые он таковыми не считает. Он привёл в пример случай, когда рассказ «Последний защитник Камелота» Роджера Желязны должны были экранизировать в формате эпизода для «Сумеречной зоны». Из-за нехватки бюджета нужно было выбирать, оставить в повествовании или лошадей, или батальную сцену на фоне декораций а-ля Стоунхедж. Мартин не мог принять решение, потому позвонил Желязны и тот сказал, что нужно убрать лошадей. Такое изменение писатель назвал «легитимным».

Затем он привёл пример обратного, когда CBS попросила включить его в эпизод «обычного человека», который «просто присоединялся» к эпизоду — чтобы подчеркнуть «возвышенность концепции»:

Я был новичком в Голливуде. Так что я не могу сказать «Вы чёртовы козлы».

Другой пример «легитимного» изменения — это изображение Железного трона в «Игре престолов»: