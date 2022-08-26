Нил Гейман организовал утечку «худшего сценария на свете» — это был «Песочный человек»

В интервью журналу Rolling Stone писатель и сценарист Нил Гейман рассказал, как ему довелось ознакомиться с худшим сценарием в его жизни. Причём сценарием по его комиксу «Песочный человек».

Много лет назад продюсер Джон Питерс («Человек из стали», «Звезда родилась») отправил Гейману сценарий. Текст настолько не понравился фантасту, что тот организовал утечку текста в сеть.

Тот парень в офисе Джона Питерса позвонил мне и сказал: «Так что, Нил, вы прочли сценарий, который мы вам отправили?». И я ответил «Да, прочёл. Не всё, но я прочёл достаточно». Там сказали: «Достаточно неплохо, да?». И я ответил: «На самом деле, нет». В трубке сказали: «Ой, да бросьте. В нём есть всё, что вы так любите!». На что я снова ответил: «В тексте нет ничего, что я люблю. Нет ничего, что мне нравится. Это худший сценарий, который я когда-либо читал. Это не просто худший сценарий „Песочного человека“. Это худший сценарий, который когда-либо мне посылали». Нил Гейман

В интервью писатель добавил, что не знает, планировался ли фильм как боевик или вроде того. Гейман описывает текст как «полный бардак».

Фантаст до сих пор помнит некоторые детали. В той адаптации должны были появиться гигантские механические пауки. А Люцифер, Коринфянин и Морфей планировались полными близнецами. Они отправлялись наперегонки на поиски рубина, мешочка с песком и шлема — и времени у них было до полуночи 1999-го, рубежа тысячелетий.

Гейман решил анонимно отправить текст популярному порталу Ain’t It Cool News, «чтобы со сценарием ознакомились люди».

И авторы написали прекрасную статью о том, почему это худший сценарий, который им когда-либо отправляли. И интерес Джона Питерса как-то пропал. Позднее он переключился на фильм «Дикий Дикий Запад». Нил Гейман

Собственно, в «Диком Диком Западе» продюсеру далось воплотить на экране то, что он так давно хотел — гигантских пауков. А ранее Питерс пытался вставить паука в фильм про Супермена с Николасом Кейджем.

«Песочный человек» вышел на Netflix в начале августа и пару недель продержался в топе просмотров во многих странах. Пока что сервис не стал продлевать проект на второй сезон, хотя Гейман уже работает над сценарием. Позже Netflix выпустил дополнительный эпизод.