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    Новости

    Фильм «Метро 2033» перенесли на два года — теперь датой значится 1 января 2024-го

    19 мая 2021
    Кот-император
    19.05.2021
    178
    1 минута на чтение
    Фильм «Метро 2033» перенесли на два года — теперь датой значится 1 января 2024-го

    В сентябре 2019-го писатель и сценарист Дмитрий Глуховский анонсировал фильм по роману «Метро 2033» при участии ТВ-3 и ТНТ и продюсеров «Гоголя» и «Аванпоста». Тогда выход оптимистично запланировали на 1 января 2022-го, но теперь на кинопитчинге Фонда кино объявили новую дату — 1 января 2024-го.

    В интервью TJournal писатель рассказал, что только-только закончил первый вариант сценария — фильм бы точно не успели отснять к 1 января 2022-го.

    Также на питчинге стало известно, что режиссёром проекта стал Евгений Баранов («Гоголь», «Аванпост»). Параллельно он будет работать над адаптацией повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперед».

    Писатель ранее рассказывал, что первоначально права на экранизацию выкупила компания MGM, но адаптированный сценарий не устроил стороны. Глуховский посчитал, что фильм не сработает, если перенести место действия в метро Вашингтона. И опять же не сработает, если американцы снимут картину с местом действия в России.

    Пока что у фильма нет основных актёров. Сам Глуховский выступит в качестве консультанта.

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    В прошлых частях «Метро» вылазки из тоннелей московской подземки на поверхность были нечастыми и пугали игрока неизвестностью. Сейчас же перед нами открыта почти вся постапокалиптическая Россия Глуховского. Заглянем посмотреть, как там дела?

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    Кот-император
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