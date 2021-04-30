Дмитрий Глуховский «Пост: Спастись и сохранить». Злободневная история про постапокалиптическую Россию

Двадцать лет назад кровопролитная гражданская война поглотила Российскую Федерацию и превратила её в Московскую империю, меньшее по размеру государство с восточной границей по Волге. С годами Московия окрепла, и вот уже государь-император Аркадий Михайлович готов вернуть утраченные земли по ту сторону реки. Казацкая сотня под командованием есаула Александра Кригова отправляется на восток, к ярославскому посту, с особым заданием: разведать обстановку за рекой. Но, перейдя Волгу, экспедиция исчезает. Вскоре пропадает связь и с ярославским постом. Государь отправляет в Ярославль ещё одну сотню — узнать, куда запропастились казаки. А тем временем в обратном направлении спешат двое: глухой мальчишка, мечтавший стать музыкантом, и беременная подруга сгинувшего есаула. Несут они страшные вести, предупреждение о надвигающейся беде, но успеют ли? И главное, поверят ли им?

Осторожно, спойлеры! В статье хватает спойлеров и к первой, и ко второй части.

Обманывая ожидания

20 апреля на сервисе Storytel вышел второй сезон постапокалиптического сериала Дмитрия Глуховского «Пост». Предыдущая часть увидела свет два года назад и стала первым оригинальным продуктом сервиса. Это была увлекательная, атмосферная и, что важно, логически законченная история, которая не требовала продолжения.

Однако продолжение всё же появилось… только Глуховский направил сюжет в совершенно неожиданном направлении. «Спастись и сохранить» отличается от первого сезона всем: атмосферой, стилистикой, музыкальным сопровождением. Даже главный герой поначалу другой.

Новый сезон до самого финала обманывает ожидания. Думали, он продолжит историю Егора и Мишель? Фигушки, держите сотника Юру Лисицына и его подружку — балерину Катю. Надеялись, что после пережитых в первом сезоне ужасов немногочисленным уцелевшим с Ярославского поста больше ничего не грозит? Как же, держите событие, по сравнению с которым Красная свадьба покажется детским утренником. Ждали, что за этим шокирующим моментом вас ждёт что-то совсем безбашенное? Получайте размеренный рассказ о невзгодах танцовщиц из кордебалета Императорского театра.

Сюжет второй части масштабнее и амбициознее, а повествование переносится из Ярославля в Москву, немного возвращается назад во времени и начинает рассказывать историю Юры Лисицына, друга и сослуживца Кригова. Именно ему император поручает выяснить, что же случилось с Сашкиной экспедицией.

Лубочная антиутопия

Первые два эпизода повествование раскачивается и усыпляет бдительность слушателей сценами мирной и сытой жизни в восстановленной Москве. За рассказами обо всех этих балах, спектаклях в Большом, гулянках в кабаках и приёмах у императора, за сочными описаниями праздничных выездов, народных гуляний и крёстных ходов как-то легко забыть, что действие разворачивается не в девятнадцатом веке, а в двадцать первом, ямщики соседствуют с «Майбахами», император разъезжает не в карете, а на лимузине, а его охрана закована в кевлар и вооружена современными иностранными автоматами.

Однако эта лубочная утопия оказывается быстротечна и мимолётна и развеивается ещё до пересечения Третьего транспортного кольца. Прежний мир сгинул, разрушен до основания, и возврата к нему уже не будет. Если соскрести позолоту со слащавых речей государственных мужей, быстро вырисовывается совсем другая картина. Москва в этом мире поделена на Пояса, своего рода черты осёдлости, и если в пределах Золотого и Серебряного поясов иллюзия цивилизации ещё цепляется за жизнь, то за Трёшкой царят голод, нищета, разруха и казнокрадство. Электричество доступно только богачам и государству, телевидения и интернета нет. Школы закрыты, а в тех, что ещё остались, учат не чтению или родной речи, а истории, причём отредактированной в соответствии с видением правящей династии.

В этой Московии кричат об особом русском пути, кичатся разрывом отношений с Западом и ищут за каждым углом агентов влияния, шпионов, предателей и прочих врагов народа. А сами тем временем попивают калифорнийский «Зинфандель» в бутылках из-под кагора, курят контрабандный импортный табак, читают свежий номер «Вог», только что из Франции, и втихаря слушают записанную пиратами десять лет назад классику — так никем и не превзойдённую Билли Айлиш.

Императору бы навести порядок дома, разобраться с казнокрадами, унять не в меру ретивую Охранку, уделить внимание восстановлению тех земель, что у него уже есть. Однако взгляд Аркадия Михайловича устремлён вдаль, за горизонты, — он стремится вернуть в состав державы земли, потерянные при его отце.

У России другого смысла нету, кроме как больше делаться. Все жертвы, все лишения — всё ради этого и было, чтобы только дальше расти. Безымянный начальник поезда, что везёт Лисицына и его казаков в Ярославль

Герои меняются

В третьем эпизоде сюжет наконец-то переносится обратно на ярославский пост, и в повествование возвращается саспенс. Словно клубящийся над Волгой густой туман, он укутывает читателя и выдёргивает его обратно из относительно безопасных московских залов на выжженную постапокалиптическую пустошь. Глуховский мастерски нагнетает напряжение. Некоторые моменты прослушиваешь, сидя на краешке стула, и всякий раз концовка очередного эпизода побуждает тут же поставить следующий.

В четвёртом эпизоде автор наконец-то вспоминает о главных героях первого «Поста» — Егоре и Мишель. Ребята практически в одиночку уцелели в ярославской бойне и теперь в компании трёх маленьких детишек устало бредут по шпалам в сторону ближайшего поста, Ростовского. Они оглохли, продрогли и проголодались. Они хотят рассказать всем о жуткой угрозе с востока, но никто не желает их слушать. Встречные чураются ребят и считают их больными и безумцами.

Во втором «Посте» роли героев меняются. В первой части главным двигателем сюжета был Егор, здесь же его действия почти не имеют значения. Он быстро сходит со сцены, столкнувшись с последствиями своих решений и поступков. Пережитое на посту тяжким грузом давит на парня, но хуже всего, что его жертвы ни к чему не привели. Егор не справился, не избавился от «бесовской молитвы», превращающей обычных людей в бездумных одержимых, позволил заразе выплеснуться за стены Ярославского поста и по железнодорожным венам растечься по округе.

А вот Мишель, напротив, постепенно выходит на первый план, пускай поначалу и бесит нытьём и неоправданным высокомерием. Жизнь постоянно бьёт её под дых, но Мишелька каждый раз поднимается на ноги и продолжает идти к своей цели, к заветной Москве, мечта о которой помогала ей выживать все эти годы на Ярославском посту. А в финале девушка и вовсе оказывается едва ли не самым адекватным персонажем во всём тексте.

…адекватнее Егора, для которого не проходит даром поезд…

…адекватнее Лисицына, который настолько помешался на слепой преданности императору, что не замечает очевидных вещей…

…адекватнее девушки Лисицына, балерины Кати, которой эгоизм и мечты о карьере затмевают всё остальное, включая любовь к Юре и чувство самосохранения…

…адекватнее императора, который считает, что способен переписать окружающую реальность…

…адекватнее сотен его лакеев и лизоблюдов, которые готовы рискнуть жизнью ради мимолётной благосклонности самодержца.

Даже своё имя Мишель получила неспроста. В начале второго сезона московский патриарх тратит много времени, слов и сил, чтобы провести параллели между первым императором, Михаилом Геннадьевичем, и покровителем Москвы архангелом Михаилом, а в конце выясняется, что вовсе не с тем человеком нужно было проводить параллели.

Политическая сатира на злобу дня

Пожалуй, «Пост» — самая политическая и злободневная книга Глуховского. Автор вроде бы пишет приключенческую постапокалиптическую фантастику о России будущего, выдающей себя за Россию прошлого, но насколько же точно «Спастись и сохранить» описывает современную действительность!

Сравнивать можно долго. Достаточно упомянуть государевых приближённых, вопреки здравому смыслу собирающихся на премьеру «Щелкунчика». С уверенностью и энергией ковид-диссидентов они отрицают саму мысль о существовании подступающей к Москве угрозы — орды одержимых, заражённых «бесовской молитвой».

По первым эпизодам кажется, что описываемая Глуховским Московия — идеальное государство, а её император Аркадий Михайлович — честный и благородный правитель. Но по ходу сюжета понимаешь, что эта Московия — настоящий ад, а государь — безжалостный тиран. Он скорее сгнобит всех своих подданных и отправит на смерть, чем позволит кому-то усомниться в святости своего отца, первого императора и якобы «спасителя Отечества», которого благодарный сын пытается канонизировать. Спрашиваете, зачем?

Спаситель Отечества, основатель Московии, созидатель нового российского государства. Если основатель свят, то и государство свято, тем более что и чудо в наличии имеется… Князь Белоногов, одноклассник первого императора, который играл с ним в «Контру» вместо уроков

Но ещё большими монстрами показаны простые жители Московии — люди, которые знали о чудовищных преступлениях основателя правящей династии и предпочли молчать. Годами они утаивали от всех правду о возникновении «тёмной темы» — той самой «бесовской молитвы», правду о чистках несогласных и массовых казнях. Люди всё знали, но решили делать вид, что ничего не слышали и не видели.

Однако когда в Москве появляется странная блаженная девушка, предупреждающая о нависшей над городом угрозе и умоляющая всех проколоть себе барабанные перепонки, глухота внезапно превращается в символ протеста и знак принадлежности к бунтовщикам, мятежникам, врагам народа. Теперь для доказательства своей верности императору подданные должны сохранять способность расслышать любой его каприз, тем самым оставаясь уязвимыми перед силой «бесовской молитвы».

Пожалуй, можно даже поспорить, кто в книге настоящие одержимые — те, кого свели с ума против воли, или те, кто будет отрицать очевидное, чтобы подольше оставаться у бездонной кормушки, даже когда им тычут правдой в глаза.

Концовка романа вышла спорной. С одной стороны, все получили по заслугам, с другой — нелогичный и подчеркнуто оптимистичный эпилог настолько выбивается из общей атмосферы, что можно заподозрить, будто он лишь приснился одному из героев. А возможно, всё описанное и правда было сном — просто после долгой ночи наконец-то наступил рассвет.

Второй «Пост» получился более мрачным, амбициозным, масштабным, философским и злободневным, чем первая часть. В аудиосериале есть все слагаемые успеха: харизматичный чтец, захватывающий сюжет, яркие персонажи и интригующая концовка.