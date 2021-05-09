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    Новости

    Галь Гадот подтвердила, что Джосс Уидон угрожал её карьере на съёмках «Лиги справедливости»

    9 мая 2021
    Кот-император
    09.05.2021
    845
    0 минут на чтение
    Галь Гадот подтвердила, что Джосс Уидон угрожал екарьере Галь Гадот на съёмках «Лиги справедливости»

    В апреле портал The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники опубликовал объёмный материал о проблемном процессе пересъёмок «Лиги справедливости». Согласно журналистам, от жестоких методов работы Джосса Уидона пострадал не только Рэй Фишер, заявивший об этом открыто, но и Галь Гадот. Актриса ранее упоминала об угрозах Уидона, но не уточняла деталей. Но в новом интервью израильскому порталу N12 актриса рассказала подробности:

    Он угрожал моей карьере и пригрозил, что если буду упираться и делать что-то, то он позаботится, чтобы моя дальнейшая карьера оказалась жалкой. Я приняла все необходимые меры.

    Ранее Галь Гадот рассказала Variety, что дала показания Warner Bros. в ходе расследования производства «Лиги справедливости» под началом Джосса Уидона, и руководство помогло уладить конфликт с Уидоном.

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    Кот-император
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