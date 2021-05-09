Галь Гадот подтвердила, что Джосс Уидон угрожал её карьере на съёмках «Лиги справедливости»

В апреле портал The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники опубликовал объёмный материал о проблемном процессе пересъёмок «Лиги справедливости». Согласно журналистам, от жестоких методов работы Джосса Уидона пострадал не только Рэй Фишер, заявивший об этом открыто, но и Галь Гадот. Актриса ранее упоминала об угрозах Уидона, но не уточняла деталей. Но в новом интервью израильскому порталу N12 актриса рассказала подробности:
Он угрожал моей карьере и пригрозил, что если буду упираться и делать что-то, то он позаботится, чтобы моя дальнейшая карьера оказалась жалкой. Я приняла все необходимые меры.
Ранее Галь Гадот рассказала Variety, что дала показания Warner Bros. в ходе расследования производства «Лиги справедливости» под началом Джосса Уидона, и руководство помогло уладить конфликт с Уидоном.
Читайте также
У Галь Гадот тоже был конфликт с Джосом Уидоном на съемках «Лиги справедливости»
Она дала показания WB.
WB анонсировала третью часть «Чудо-женщины»
К работе вернутся Пэтти Дженкинс и Галь Гадот.
СМИ: Джосс Уидон угрожал испортить карьеру Галь Гадот на съемках «Лиги справедливости»
Выбрали главное из расследование THR.
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.