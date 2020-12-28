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    WB анонсировала третью часть «Чудо-женщины»

    28 декабря 2020
    Кот-император
    28.12.2020
    1580
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    WB анонсировала третью часть «Чудо-женщины»

    Почти сразу после выхода в прокат «Чудо-Женщины: 1984» Warner Bros. объявила, что запускает в работу следующую часть.

    Режиссёр Пэтти Дженкинкс и исполнительница главной роли Галь Гадот в деле. Дженкинс же напишет сценарий.

    В то время, как поклонники по всему миру проникаются историей Дианы Принс, помогая «Чудо-Женщине: 1984» во всём мире показывать хорошие результаты в первые выходные, мы рады продолжить историю главной героини вместе с нашими настоящими Чудо-женщинами — Галь Гадот и Пэтти Дженкинс, — которые вернутся, чтобы завершить давно планируемую кинотрилогию.

    Тоби Эммерих, президент WB Pictures Group 

    В домашнем прокате картина показывает высокий по нынешним меркам результат — 16,7 миллиона долларов. И это при том, что в США открыты лишь треть кинотеатров. И это при том, что «Довод» в первый уик-энд при вдвое большем числе залов собрал лишь 9,35 миллиона. Всего картина по миру собрала 85 миллионов.

    В день старта проката фильм вышел и на HBO Max (там, где сервис доступен), и показатели онлайн-релиза пока не раскрываются.

    В России кинотеатральный прокат стартует только 14 января 2021 года.

    Напомним, ранее Lucasfilm анонсировала фильм Star Wars: Rogue Squadron, который поставит Пэтти Дженкинкс. Картина запланирована на 25 декабря 2023 года.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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