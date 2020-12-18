У Галь Гадот тоже был конфликт с Джосом Уидоном на съемках «Лиги справедливости»

Галь Гадот рассказала Variety, что дала показания Warner Bros. в ходе расследования производства «Лиги справедливости» под началом Джосса Уидона.
Судя по всему, разбирательство уже завершено, однако его результаты пока не разглашаются — актриса тоже не знает подробностей.
Судя по общению со мной, <WB> провела очень тщательное расследование. Мне пока ничего не сказали. Интересно, чем все закончится.
Также звезда «Чудо-женщины» призналась, что ее опыт работы с Уидоном тоже был не лучшим. Однако она решила проблему, обратившись напрямую к руководству.
Напомним, Рэй Фишер обвинил Джосса Уидона в неподобающем поведении на съемках «Лиги справедливости». WB уже провела одно расследование, но актер остался недоволен его результатами.
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