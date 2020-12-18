У Галь Гадот тоже был конфликт с Джосом Уидоном на съемках «Лиги справедливости»

Галь Гадот рассказала Variety, что дала показания Warner Bros. в ходе расследования производства «Лиги справедливости» под началом Джосса Уидона.

Судя по всему, разбирательство уже завершено, однако его результаты пока не разглашаются — актриса тоже не знает подробностей.

Судя по общению со мной, <WB> провела очень тщательное расследование. Мне пока ничего не сказали. Интересно, чем все закончится.

Также звезда «Чудо-женщины» призналась, что ее опыт работы с Уидоном тоже был не лучшим. Однако она решила проблему, обратившись напрямую к руководству.

Напомним, Рэй Фишер обвинил Джосса Уидона в неподобающем поведении на съемках «Лиги справедливости». WB уже провела одно расследование, но актер остался недоволен его результатами.