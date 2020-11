Gale Force 9 подала в суд на Wizards of the Coast и требует почти миллион долларов

Wizards of the Coast снова оказалась в центре скандала, попав под судебное разбирательство из-за бывшего партнёра. Теперь иск против компании подаёт Gale Force Nine, занимавшаяся вопросами лицензии, переводами и распространением книг по всему миру (именно через неё в России издали D&D).

GF9 требует от WotC 950 тысяч долларов за нарушение условий контракта. По словам истца, проблемы с WotC начались ещё в мае, когда WotC захотела пересмотреть договор о переводе книг, чтобы сократить срок партнёрства. Первоначально контракт истекал 31 декабря 2021-го года, а в WotC захотели закрыть его на год раньше, в декабре 2020-го.

В GF9 отказались разрывать соглашение раньше времени, и тогда в Wizards of the Coast пошли на жёсткие меры. Компания нашла двух подрядчиков, которые работали с GF9 в Корее и Франции, и заявила, что они издают книги низкого качества, работу можно считать неудовлетворительной, а значит, по условиям контракта, лицензию у GF9 можно отобрать.

О проблемах с изданием D&D в Корее действительно недавно писали местные СМИ. Согласно гугл-переводчику, книги выпускал через краудфандинг издатель TRPG Club (как раз подрядчик GF9), но в итоге они вышли с задержкой в несколько месяцев. Первые спонсоры проекта жаловались на разные проблемы: переработанный низкокачественный картон, отсутствие некоторых компонентов, присланные книги были даже на немецком языке, ошибки перевода и отсутствующие карты.

А лицензию у французского подрядчика Black Book Editions и вовсе отобрали ещё в декабре 2019 года.

В результате WotC заявили, что больше не станут утверждать никакие книги, изданные через GF9. Издатель подчёркивает, что работа по локализации на некоторые языки была выполнена настолько плохо, что перевод можно считать «оскорбительным». Сама GF9 говорит, что у её подрядчиков не было проблем с переводами, а если и случались, то быстро разрешались.

В итоге компания не осталась в долгу и подала в суд, заявив, что WotC нарушила контракт.

После 12 лет работы с «Волшебниками» мы оказались в трудном положении. Нам пришлось обратиться к правовой системе, чтобы разобраться с проблемой, которую мы безуспешно пытались разрешить последние шесть месяцев. Мы всё ещё надеемся, что мы сможем урегулировать дело между собой. Но сроки правового решения диктуют необходимость закрывать этот путь.

Hobby World отказалась от комментариев.

Ранее на Wizards of the Coast подали в суд авторы книжной серии и вселенной Dragonlance.

А до этого компания попала под волну критики из-за расистских карт в MtG.