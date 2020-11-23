    3
    Новости

    Gale Force 9 подала в суд на Wizards of the Coast и требует почти миллион долларов

    23 ноября 2020
    Кот-император
    23.11.2020
    938
    1 минута на чтение
    Gale Force 9 подала в суд на Wizards of the Coast и требует почти миллион долларов

    Wizards of the Coast снова оказалась в центре скандала, попав под судебное разбирательство из-за бывшего партнёра. Теперь иск против компании подаёт Gale Force Nine, занимавшаяся вопросами лицензии, переводами и распространением книг по всему миру (именно через неё в России издали D&D).

    GF9 требует от WotC 950 тысяч долларов за нарушение условий контракта. По словам истца, проблемы с WotC начались ещё в мае, когда WotC захотела пересмотреть договор о переводе книг, чтобы сократить срок партнёрства. Первоначально контракт истекал 31 декабря 2021-го года, а в WotC захотели закрыть его на год раньше, в декабре 2020-го.

    В GF9 отказались разрывать соглашение раньше времени, и тогда в Wizards of the Coast пошли на жёсткие меры. Компания нашла двух подрядчиков, которые работали с GF9 в Корее и Франции, и заявила, что они издают книги низкого качества, работу можно считать неудовлетворительной, а значит, по условиям контракта, лицензию у GF9 можно отобрать.

    О проблемах с изданием D&D в Корее действительно недавно писали местные СМИ. Согласно гугл-переводчику, книги выпускал через краудфандинг издатель TRPG Club (как раз подрядчик GF9), но в итоге они вышли с задержкой в несколько месяцев. Первые спонсоры проекта жаловались на разные проблемы: переработанный низкокачественный картон, отсутствие некоторых компонентов, присланные книги были даже на немецком языке, ошибки перевода и отсутствующие карты.

    А лицензию у французского подрядчика Black Book Editions и вовсе отобрали ещё в декабре 2019 года.

    В результате WotC заявили, что больше не станут утверждать никакие книги, изданные через GF9. Издатель подчёркивает, что работа по локализации на некоторые языки была выполнена настолько плохо, что перевод можно считать «оскорбительным». Сама GF9 говорит, что у её подрядчиков не было проблем с переводами, а если и случались, то быстро разрешались.

    В итоге компания не осталась в долгу и подала в суд, заявив, что WotC нарушила контракт.

    После 12 лет работы с «Волшебниками» мы оказались в трудном положении. Нам пришлось обратиться к правовой системе, чтобы разобраться с проблемой, которую мы безуспешно пытались разрешить последние шесть месяцев. Мы всё ещё надеемся, что мы сможем урегулировать дело между собой. Но сроки правового решения диктуют необходимость закрывать этот путь.

    Hobby World отказалась от комментариев.

    Ранее на Wizards of the Coast подали в суд авторы книжной серии и вселенной Dragonlance.

    А до этого компания попала под волну критики из-за расистских карт в MtG.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го
    0
    13192
    Вадим Панов «Аркада. Эпизод третий. maNika»

    Неужели у человечества более не осталось надежды?

    Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года 1
    0
    61048
    Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года

    Молекулярная катана делает «вжух»!

    Пётр Бормор «Салочки»
    0
    196728
    Пётр Бормор «Салочки»

    «Подумать только, ну кто бы догадался использовать лазер как оружие?»

    Дизайн будущего. Как будет выглядеть 19
    0
    136108
    Дизайн будущего: природные формы и фракталы. Как будет выглядеть мир уже скоро

    Все знают, что необычный и приятный глазу дизайн продаётся лучше, чем функциональность. Но красота — расплывчатое и изменчивое понятие. Какой она будет через десять, двадцать и более лет?

    Сериал «Потерянная комната»: забытый предтеча SCP Foundation 1
    0
    136865
    Сериал «Потерянная комната»: забытый предтеча SCP Foundation

    Сериал о паранормальных предметах и охотниках за ними, который вы вряд ли смотрели.

    Фрэнсис Хардинг «Свет в глубине»
    0
    140054
    Фрэнсис Хардинг «Свет в глубине»: приключенческая лавкрафтиана для подростков

    История о том, как выйти из токсичной дружбы, на фоне лавкрафтианского сеттинга.

    «Мандалорец», 2 сезон, 4 серия. Пробуждение сюжета — и новые теории
    0
    202043
    «Мандалорец», 2 сезон, 4 серия. Пробуждение сюжета — и новые теории

    Второй сезон наконец-то покончил с прелюдиями и пошёл на взлёт. Нам остаётся лишь пристегнуть ремни и запастись попкорном.

    Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции 5
    0
    206581
    Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции

    Что может быть лучше в темные осенне-зимние вечера, чем затяжная партия в классические ПК-игры?

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить